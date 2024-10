Harris se concentre sur l’avortement au Texas, alors que Trump se rend au Michigan

MISE À JOUR 3-Harris se concentre sur l’avortement au Texas, alors que Trump se dirige vers le Michigan

Harris met en avant le droit à l’avortement au Texas Beyoncé et Willie Nelson soutiennent Harris lors d’un rassemblement à Houston Trump est en retard au rassemblement du Michigan après avoir enregistré le podcast de Joe Rogan

Par Trevor Hunnicutt, Gabriella Borter et Georgina McCartney

HOUSTON, 25 octobre (Reuters) –Kamala Harris et Donald Trump ont fait un détour par rapport à l’assaut sur les États du champ de bataille qui décideront des élections de novembre, en s’arrêtant vendredi au Texas, un État conservateur qui a été le premier à mettre en œuvre une interdiction quasi totale de l’avortement.

Le Texas n’a pas soutenu de président démocrate depuis 1976, et le républicain Trump est presque certain de remporter les 40 élections de l’État. votes du collège électoral.

Mais les démocrates parient que cela fournira une toile de fond puissante au vice-président Harris pour parler du droit à l’avortement dans les derniers jours avant le vote. Élection du 5 novembre.

Chanteur superstar Beyoncénée à Houston, a enflammé la foule en présentant Harris, qui est montée sur scène pour écouter un enregistrement de la chanson de Beyoncé « Freedom », qui est devenue son hymne de campagne. Elle n’a cependant pas chanté.

Harris a parlé du danger que l’ancien président Trump et les républicains pourraient présenter pour le droit à l’avortement dans tout le pays s’il était élu, a déclaré une source de campagne, et s’il était rejoint par les femmes qui ont souffert après l’adoption des réglementations anti-avortement du Texas et les membres de leurs familles.

« Au Texas, ce qui se passe dans cet État et dans notre pays est une crise des soins de santé, et Donald Trump en est l’architecte », a déclaré Harris.

Texas mis en œuvre une loi unique en son genre en septembre 2021 qui interdisait l’avortement après six semaines et permettait à quiconque de poursuivre en justice les patientes avortées en violation et celles qui les ont aidées.

La Cour suprême des États-Unis, avec une majorité conservatrice formée par les nominations judiciaires de Trump, a autorisé le maintien de la loi, puis a vidé le droit fédéral à l’avortement en annulant Roe v. Wade en juin 2022.

Entre les histoires personnelles de tragédies liées à l’avortement et avant que Beyoncé ne monte sur scène, le rassemblement a pris des airs de soirée dansante, avec des gens se déhanchant et chantant au son d’un DJ.

Alors que Beyoncé séduisait un public plus jeune, Willie Nelson, 91 ans, a montré plus tôt qu’il avait encore du cachet dans son Texas natal.

« Sommes-nous prêts à dire Madame la Présidente ? » Nelson a demandé à la foule avant de se lancer dans « Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys », sur lequel le public a chanté.

Il a terminé avec « On the Road Again »

Trump faisait également campagne au Texas vendredi, faisant escale à Austin pour enregistrer un épisode de « The Joe Rogan Experience », un podcasteur populaire comptant des dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux, pour la plupart des hommes.

Après un entretien de trois heures avec Rogan au Texas, Trump est arrivé en retard à un rassemblement dans l’État du champ de bataille du Michigan.

« Nous sommes en guerre et elle fait la fête », a déclaré Trump vendredi soir, en référence à Les attaques d’Israël contre l’Iran.

Dans son entretien avec Rogan, Trump a de nouveau suggéré qu’il était favorable à l’élimination de l’impôt sur le revenu et au remplacement des revenus perdus par des droits de douane.

« Voulez-vous simplement lancer l’idée de supprimer l’impôt sur le revenu et de le remplacer par des droits de douane ? Sommes-nous sérieux à ce sujet », a demandé Rogan.

« Ouais, bien sûr. Pourquoi pas ? » Trump a répondu.

L’équipe de Harris avait été en contact avec le programme de Rogan au sujet d’une éventuelle apparition, mais le calendrier n’était pas conforme, a déclaré jeudi le porte-parole Ian Sams sur MSNBC.

Trump a perdu du terrain auprès des électrices depuis que Harris est devenue la candidate démocrate, selon les sondages, même si les deux sont dans une course serrée dans les États du champ de bataille.

Harris a devancé Trump de 49 % à 36 %, soit 13 points de pourcentage, parmi les électrices dans un sondage Reuters/Ipsos publié fin août, par rapport à son avance de 9 points dans les sondages menés en juillet.

Trump s’est attribué le mérite d’avoir nommé les juges qui ont contribué à l’annulation de Roe v. Wade.

Depuis qu’il a remporté la primaire républicaine plus tôt cette année, il a recherché le soutien des électeurs modérés et indépendants, affirmant qu’il ne soutiendrait pas une interdiction nationale de l’avortement et que chaque État devrait être libre de restreindre l’avortement à sa guise.

Il a appelé à des exceptions à toute interdiction pour inclure les incidents de viol et d’inceste ou pour protéger la santé de la mère. Cependant, Trump a déclaré en août il voterait contre un amendement dans son État d’origine, la Floride, pour protéger le droit à l’avortement, qui lèverait l’interdiction de l’avortement pendant six semaines, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

La majorité des Américains étaient en désaccord avec l’annulation de l’arrêt Roe par la Cour suprême, qui a alimenté une vague de victoires démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 et a laissé les républicains se démener pour trouver un message gagnant sur la question.

HISTOIRES PERSONNELLES

Le candidat démocrate au Sénat du Texas, Colin Allred, a également assisté au rassemblement de Harris, alors que les démocrates cherchaient à lui donner un coup de pouce dans sa tentative de désarçonner Le sénateur républicain Ted Cruz.

Harris a dirigé les initiatives de l’administration Biden en matière de droits reproductifs et a fait de cette question la pierre angulaire de sa campagne présidentielle.

Les démocrates ont mis en avant des histoires personnelles pour montrer l’impact de l’avortement presque entièrement interdit dans 16 États.

Avant le voyage à Houston, sa campagne a publié une publicité mettant en vedette une femme du Texas à qui on a refusé un avortement d’urgence lorsque ses eaux ont perdu les eaux à 16 semaines en 2022 et qui a ensuite failli mourir d’une septicémie.

Un analyse par JAMA Pediatrics, une revue médicale, a constaté que le Texas a connu une augmentation de la mortalité infantile plus importante que le reste des États-Unis après avoir appliqué l’interdiction de l’avortement, et au début rapports indiquent que le Texas a également connu une augmentation significative des décès maternels.

