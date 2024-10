Harris reste silencieux sur les prêts étudiants alors que l’annulation perd de son éclat politique

WASHINGTON– Lors d’un rassemblement électoral en avril, le président Joe Biden a parlé à une foule du Wisconsin de son dernier plan « qui change la vie » d’annulation des prêts étudiants, promettant une aide financière à plus de 30 millions d’Américains.

Mais Kamala Harris a évité la question lors de ses événements politiques depuis qu’elle a remplacé Biden en tant que candidat démocrate à la présidence. Le programme du vice-président ne le mentionne que deux fois, et sans plan précis. Alors qu’elle courtise les électeurs modérés, Harris s’est concentrée sur les politiques ciblant les Américains sans diplôme universitaire.

« Pendant trop longtemps, notre nation n’a encouragé qu’une seule voie vers le succès : un diplôme universitaire de quatre ans », a déclaré Harris en septembre à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie. « Notre nation doit reconnaître la valeur des autres voies. »

En l’espace de quelques années seulement, l’annulation des prêts étudiants est passée du statut de pilier du Parti démocrate à celui de responsabilité politique. Autrefois considéré comme un moyen infaillible de dynamiser les jeunes électeurs, ce sujet est désormais devenu un gourdin brandi par les Républicains qui affirment qu’il donne un avantage aux élites et se fait au détriment de ceux qui ont remboursé leurs prêts ou qui n’ont pas fréquenté l’université.

La question n’a été soulevée qu’une seule fois lors du débat présidentiel de septembre, lorsque les Républicains Donald Trump ont martelé Harris et Biden pour n’avoir pas tenu leur promesse d’une annulation généralisée. L’ancien président a qualifié cela de « catastrophe totale » qui « narguait les jeunes ».

« Ils n’ont même pas réussi à obtenir des prêts étudiants », a déclaré Trump.

Biden, qui a un jour remis en question la légalité de l’annulation massive des prêts étudiants, a fait campagne sur la question après que des progressistes comme le sénateur. Bernie Sanders, I-Vt., en a fait une idée dominante. Mais en tant que président, Biden a été confronté à des défis incessants de la part des opposants républicains. Pour le environ 42 millions Pour les personnes bénéficiant de prêts étudiants fédéraux, l’espoir de les voir annulés s’est transformé en résignation et en désillusion.

Le premier projet de Biden visant à annuler jusqu’à 20 000 dollars pour des millions de personnes a été bloqué par la Cour suprême l’année dernière. Un deuxième plan, plus restreint, a été stoppé par un juge fédéral après que des États dirigés par les républicains ont intenté une action en justice. Une politique distincte visant à réduire les remboursements des prêts pour les emprunteurs en difficulté a été suspendue par un juge, également après que des États contrôlés par les républicains l’ont contestée.

Vendredi, l’administration Biden a avancé encore une autre tentative d’annulation de prêt étudiantcelui-ci s’est concentré sur les Américains qui sont confrontés à de lourdes charges financières au-delà de leurs prêts étudiants. Il fait face à un avenir incertain, arrivant moins de deux semaines avant le Élection du 5 novembre.

L’incertitude juridique a probablement contribué à ce que Harris ne mette pas l’accent sur l’annulation, a déclaré Michelle Dimino, directrice du programme d’éducation au groupe de réflexion centriste Third Way. C’est aussi un problème que sa base connaît bien, a-t-elle ajouté.

« Elle ne peut pas offrir grand-chose de nouveau avant que nous sachions ce qui se passera devant les tribunaux », a déclaré Dimino. Lorsque Biden a proposé pour la première fois une large annulation, c’était quelque chose qui n’avait pas encore été tenté. « Maintenant, c’est un paysage totalement différent de ce qu’il était en 2020, quand c’était une table rase. »

Le silence de Harris signale également les risques politiques, en particulier dans le cadre d’élections serrées. Toute nouvelle promesse d’annulation de prêt dynamiserait les républicains qui en ont fait un cri de ralliement. Pour les électeurs qui pourraient bénéficier d’une annulation, c’est une promesse qu’ils ont déjà entendue.

« La campagne Harris a réalisé qu’il ne s’agissait pas nécessairement d’une question politique gagnante », a déclaré Preston Cooper, chercheur principal à l’American Enterprise Institute.

« Le programme de prêts étudiants est en lambeaux et ne les a pas vraiment aidés à gagner des votes », a déclaré Cooper.

Même les Américains modérés semblent sceptiques quant à l’annulation des prêts étudiants. Un sondage de juin de la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago et Centre de recherche sur les affaires publiques Associated Press-NORC a révélé que 3 adultes américains sur 10 ont déclaré approuver le travail de Biden sur la dette étudiante, et ce n’était pas beaucoup mieux parmi ceux qui remboursaient leurs prêts. Un peu plus de la moitié des démocrates ont déclaré soutenir le travail du président, tandis que 18 % des indépendants ont déclaré la même chose.

La campagne Harris a refusé de donner des détails ou de répondre aux questions sur son projet d’annulation.

Son programme ne mentionne les prêts étudiants qu’après une page entière de politiques ciblant les travailleurs sans diplôme. Lors du rassemblement de septembre en Pennsylvanie, Harris a suscité des applaudissements lorsqu’elle a déclaré qu’elle supprimerait les exigences inutiles en matière de diplômes pour les emplois fédéraux. Elle n’a pas mentionné les prêts étudiants dans son discours de 20 minutes.

« Exiger un certain diplôme ne signifie pas nécessairement que l’on possède des compétences », a déclaré Harris au public de l’Université Wilkes, un collège privé du nord-est de la Pennsylvanie.

Les commentaires de Harris font écho à un argument républicain traditionnel qui est de plus en plus adopté par les démocrates alors que de plus en plus d’Américains remettent en question la valeur d’un diplôme universitaire.

« L’annulation des prêts étudiants est… peut-être en train de s’aliéner une partie du soutien que Harris espère obtenir de la part des non-diplômés », a déclaré Andrew Gillen, chercheur au Center for Educational Freedom de l’Institut libertaire Cato. « Ce genre de sujets polarisants empoisonnent le puits pour d’autres choses qui bénéficient d’un soutien bipartisan. Une fois que des questions telles que l’annulation des prêts étudiants auront été résolues, je pense que cet accord bipartite verra émerger beaucoup plus.

C’est l’un des rares domaines de terrain d’entente entre Harris et Trump.

Dans son programme, l’ancien président républicain a déclaré qu’il « soutiendrait la création d’alternatives supplémentaires, considérablement plus abordables, au diplôme universitaire traditionnel de quatre ans ». Il ne mentionne pas les prêts. Trump s’est opposé à l’annulation, affirmant que c’était illégal.

« Le président Trump mettra en œuvre de vraies solutions pour rendre l’éducation, le logement et le coût de la vie à nouveau abordables pour les jeunes afin qu’ils puissent vivre le rêve américain », a déclaré à l’AP Karoline Leavitt, attachée de presse nationale pour la campagne présidentielle de Trump en 2024.

Les défenseurs des prêts étudiants soulignent les vagues promesses de Trump, l’incapacité à remédier à l’exonération des prêts de la fonction publique et la nomination des juges qui ont bloqué un large allègement de la dette étudiante. « Trump est fier de son travail pour nuire aux familles qui travaillent », a déclaré Melissa Byrne, une organisatrice politique qui a fait pression pour l’annulation.

En tant que procureur général de Californie, Harris a dirigé les efforts visant à pénaliser les collèges à but lucratif pour avoir fraudé les emprunteurs. En tant que candidat à la présidentielle de 2019, Harris a proposé une voie plus étroite vers l’annulation des prêts que celles proposées par Sanders et le sénateur. Elizabeth Warren, D-Mass. Le plan de Harris aurait fourni 20 000 $ d’allégement à tout bénéficiaire fédéral de la subvention Pell qui aurait démarré une entreprise dans une communauté défavorisée et l’aurait fait fonctionner pendant trois ans.

Après que l’administration Biden a annoncé ce mois-ci qu’elle avait prêts annulés pour plus d’un million Travailleurs de la fonction publique, Harris a publié une déclaration applaudissant le travail, promettant une fois de plus de manière générale de continuer à rendre « l’enseignement supérieur plus abordable ».

Aissa Canchola Bañez, directrice politique de Protect Borrowers Action, a déclaré que les antécédents de Harris en matière d’allégement de la dette étudiante suggèrent qu’elle respecterait les engagements pris sous Biden.

« C’est une question sur laquelle elle a travaillé bien avant son arrivée à Washington, DC », a déclaré Canchola Bañez, soulignant le montant sans précédent des dettes étudiantes annulées sous l’administration Biden. « Nous avons vu le vice-président applaudir avec beaucoup de force le soulagement manifesté jusqu’à présent. »

___

La couverture éducative d’Associated Press reçoit le soutien financier de plusieurs fondations privées. AP est seul responsable de tout le contenu. Trouver des AP normes pour travailler avec des philanthropies, un liste de supporters et de zones de couverture financées sur AP.org.