Harris répond aux fausses déclarations de Trump sur sa race et sur son histoire de division raciale

Pour la première fois depuis qu’elle est devenue la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris Elle a abordé de front les fausses déclarations faites par Donald Trump sur son identité raciale, ainsi que l’histoire de division raciale de l’ancien président tout au long de sa vie publique.

Pendant la nuit de mardi débat présidentielOn a demandé à Trump pourquoi il se sentait à l’aise lors d’une récente apparition à une conférence de journalistes noirs pour affirmer faussement que le vice-président « devenu noir » Après avoir souligné auparavant son héritage sud-asiatique, Harris, qui est la fille d’immigrants originaires de Jamaïque et d’Inde, a rejeté l’idée selon laquelle elle doit défendre sa propre identité raciale.

Mais Trump, debout à quelques mètres de Harris, a affirmé qu’il ne se souciait plus du sujet.

« Je me fiche de ce qu’elle est », a déclaré Trump. « Je m’en fiche complètement. Ce qu’elle veut être, ça me va. »

Il a ensuite répété des mensonges sur l’identité de Harris, en disant : « Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai lu qu’elle n’était pas noire… Et puis j’ai lu qu’elle était noire, et ça ne me pose aucun problème. L’un ou l’autre me convenait. C’est à elle de décider. »

Lors d’une récente interview télévisée en tant que candidate démocrate, un journaliste de CNN a demandé à Harris de répondre aux remarques de Trump sur sa couleur de peau. Elle a sèchement rejeté ses commentaires, les qualifiant de « toujours les mêmes règles du jeu ».

Mais mardi, elle a pris le temps d’aborder le sujet directement.

« Honnêtement, je pense que c’est une tragédie que nous ayons quelqu’un qui veut être président, alors qu’il a constamment, au cours de sa carrière, tenté d’utiliser la race pour diviser le peuple américain », a déclaré Harris.

Harris a ensuite intégré les commentaires de Trump dans sa critique plus large de l’ancien président, que sa campagne a présenté comme un homme qui divise et qui est passéiste dans une nation épuisée par la grandiloquence. Alors que Harris serait une candidate pionnière si elle était élue comme première femme de couleur à la présidence des États-Unis, sa campagne a minimisé ce type de cadrage, se concentrant plutôt sur les thèmes de la liberté et de l’unité.

« Je crois que la grande majorité d’entre nous savons que nous avons bien plus de points communs que de différences, et nous ne voulons pas de ce genre d’approche qui vise constamment à nous diviser, notamment en fonction de la race », a-t-elle ajouté.

Harris a ensuite rappelé aux participants du débat l’histoire de division raciale de Trump qui dure depuis des décennies, remontant à l’époque où le ministère de la Justice enquêté Elle a ensuite mentionné qu’il avait réclamé la peine de mort pour les « Cinq de Central Park », des jeunes noirs et latinos faussement accusés de viol à New York à la fin des années 1980, ce que Trump a défendu dans une brève réfutation.

« Beaucoup de gens, y compris le maire (Michael) Bloomberg, étaient d’accord avec moi au sujet des « Cinq de Central Park », a déclaré Trump, avant de déclarer à tort que les jeunes avaient plaidé coupable d’agression sexuelle et de passage à tabac brutal d’une joggeuse blanche en 1989.

Les cinq jeunes hommes condamnés à tort ont vu leur condamnation annulée en 2002 après que des preuves ont lié une autre personne au crime. Dans la salle de discussion après le débat, Yussef Salaam, l’un des cinq hommes innocentés, a brandi une pancarte portant son nom pendant que Trump passait et parlait aux journalistes. Salaam a également été élu au conseil municipal de New York l’année dernière.

Lors du débat, Harris a souligné comment Trump a répandu les fausses théories du « birther » selon lesquelles le président Barack Obama ne serait pas éligible à la présidence parce qu’il était né à l’étranger et n’avait pas de certificat de naissance délivré aux États-Unis.

« Je pense que le peuple américain veut mieux que cela, veut mieux que cela », a déclaré Harris.

« Je rencontre tout le temps des gens qui me disent : pouvons-nous simplement discuter de la manière dont nous allons investir dans les aspirations, les ambitions et les rêves du peuple américain, sachant que, quelle que soit la couleur de peau des gens ou la langue que parle leur grand-mère, nous avons tous les mêmes rêves et aspirations, et nous voulons un président qui investit dans ces domaines, et non dans la haine et la division », a poursuivi Harris.

Marc Morial, leader des droits civiques de la National Urban League, a déclaré qu’il trouvait la performance de Harris dans le débat globalement « magistrale ».

« Elle a fait un travail formidable, à la fois pour l’appâter et pour le piéger », a-t-il déclaré lors d’une interview téléphonique après le débat de mardi soir. « Elle était préparée, elle était disciplinée, elle l’a appâté et l’a fait dévier de sa voie. »

Sur le thème de la race, Harris a critiqué Trump pour sa rhétorique et son bilan troublant, a ajouté Morial.

« En évoquant les Cinq de Central Park et en engageant des poursuites contre lui, elle a apporté des faits importants à l’équation de son long, long passé avant de devenir président », a-t-il déclaré. « Sa réponse a continué le genre de manque de respect absolu envers les Noirs américains qui fait partie intégrante de sa carrière. »