Harris remet en question la transparence de Trump envers les électeurs après la publication de son rapport médical

GREENVILLE, Caroline du Nord — La vice-présidente Kamala Harris a suggéré dimanche que l’ancien président Donald Trump tentait de retourner à la Maison Blanche sans révéler de détails vitaux. sur sa santé et les plans politiques dont les électeurs ont besoin pour faire un choix éclairé à l’élection.

Lors d’un rassemblement bruyant dans l’État du champ de bataille de Caroline du Nord, Harris a déclaré que Trump n’était pas « transparent avec les électeurs ». Elle a cité son refus de participer à un deuxième débat avec elle, ainsi que sa décision de se retirer d’un entretien avec « 60 Minutes » de CBS News dans le cadre de la traditionnelle élection présidentielle spéciale de l’émission. Elle s’est également demandé pourquoi Trump n’avait pas rendu public un rapport complet sur sa santé.

« Il n’est pas disposé à se réunir pour un deuxième débat », a déclaré Harris. « Et voilà le truc, voilà le truc, ça fait réfléchir. On se demande pourquoi son équipe veut-il qu’il se cache ? Il faut se demander, il faut se demander : ont-ils peur que les gens voient qu’il est trop faible et instable pour diriger l’Amérique ? Est-ce que c’est ce qui se passe ?

Invoquer les antécédents médicaux de Trump peut servir un objectif particulier pour Harris, en rappelant aux électeurs qu’ils ont une génération de différence d’âge et qu’à 78 ans, Trump est le candidat présidentiel le plus âgé de l’histoire des États-Unis.

Harris libéré un résumé de ses antécédents médicaux samedi. Son médecin de la Maison Blanche l’a décrite comme une « femme de 59 ans en bonne santé qui a des antécédents médicaux marqués par des allergies saisonnières et de l’urticaire », connues sous le nom d’urticaire.

Trump a déclaré à CBS News en août qu’il divulguerait son dossier médical. « Oh, bien sûr, je le ferais très volontiers, oh bien sûr », a-t-il déclaré.

Samedi, la campagne Trump a publié un communiqué de presse qui comprenait une lettre de trois paragraphes du médecin personnel de Trump en novembre déclarant qu’il était en « excellente » santé globale, avec ses examens physiques « normaux » et ses tests cognitifs « exceptionnels ». »

« Il a maintenu un programme de campagne extrêmement chargé et actif, comme aucun autre dans l’histoire politique, alors que Kamala Harris a été incapable de répondre aux exigences de la campagne et révèle quotidiennement qu’elle n’est absolument pas qualifiée pour être présidente des États-Unis. » Steven Cheung, directeur des communications de Trump, a déclaré dans un communiqué.

Le communiqué comprenait également deux lettres de Ronny Jackson, ancien médecin de Trump à la Maison Blanche et maintenant membre républicain de la Chambre des représentants du Texas, fournissant des mises à jour sur l’état de Trump après qu’il ait été blessé par balle lors d’une tentative d’assassinat en juillet.

« Regardez ça », a déclaré Harris lors du rassemblement. « Il refuse de divulguer son dossier médical. Je l’ai fait. Tous les autres candidats à la présidentielle de l’ère moderne l’ont fait.

Harris est en concurrence féroce en Caroline du Nord, qui n’a pas voté pour un candidat démocrate à la présidentielle depuis Barack Obama en 2008. Avant Obama, le dernier candidat démocrate à la présidentielle à avoir remporté l’État aux élections générales était Jimmy Carter en 1976.

Les sondages montrent que la Caroline du Nord est une situation difficile et que les démocrates cherchent à renverser un État qui compliquerait les chances de Trump de recueillir 270 voix électorales, le nombre magique nécessaire pour remporter la présidence.

Tenant des presse-papiers, les assistants de campagne démocrates ont approché les partisans de Harris alors qu’ils faisaient la queue pour entrer dans l’arène dimanche, les invitant à frapper aux portes en son nom et à téléphoner aux banques téléphoniques.

« Si nous gagnons la Caroline du Nord, c’est tout. Il n’y a pas de voie pour Trump », a déclaré Chris Schulte, président du parti du comté d’Onslow, qui était présent à l’événement.

Harris est restée fidèle à des thèmes familiers dans son discours de 25 minutes, s’engageant à codifier le droit à l’avortement dans la loi si elle est élue en novembre et à préserver les libertés constitutionnelles qui, selon elle, seraient menacées si Trump remplissait un autre mandat.

Après avoir averti que Trump allait « transformer le ministère de la Justice en arme » « contre ses ennemis politiques », la foule a commencé à scander : « Enfermez-le !

En désignant la foule, Harris a découragé le chant, que les partisans de Trump ont utilisé au fil des années pour rabaisser ses rivaux politiques.

«Attendez», dit Harris. « Laissons les tribunaux gérer cela. Et gérons novembre. »

Les supporters ont fait la queue quelques heures avant l’apparition de Harris à l’arène de basket-ball de l’Université de Caroline de l’Est. Ils ont rempli les 8 000 places et, avant son arrivée, ont dansé sur le sol du gymnase au son de « Brick House » des Commodores et d’autres chansons diffusées par les haut-parleurs.

Un disc-jockey a diverti les partisans de Harris en attendant qu’elle monte sur scène, une nouveauté de campagne destinée à garder la foule sous tension tout au long. Cela a fonctionné.

Harris a reçu un accueil bruyant, avec des chants et des applaudissements si assourdissants que parfois on pouvait à peine l’entendre au-dessus du vacarme.

Le fait que les gens soient prêts à sortir un dimanche, en pleine saison de football, démontre que Harris a une chance réaliste de remporter l’État, ont déclaré ses partisans.

« Dans le Sud, c’est Dieu, la famille et le football », a déclaré Tanyetta Hill, 40 ans, deuxième vice-présidente du Parti démocrate du comté d’Onslow, venue à l’événement. « Le dimanche, les gens ne vont pas à l’église parce qu’ils ont été en ligne [for the rally] et ils ne regardent pas le football. Ce genre de participation est donc incroyable.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com