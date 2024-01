Harris rejette la faute sur Trump pour l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade

Waukesha, Wisconsin

CNN

—



Lundi, la vice-présidente Kamala Harris a carrément imputé la responsabilité à Donald Trump de l’annulation de l’affaire Roe contre Wade, affirmant que l’ancien président était « fier que les femmes souffrent en silence » sans droit garanti à l’avortement.

« Le président précédent avait exprimé très clairement ses intentions. Et tout récemment, il se dit fier de ce qu’il a fait », a déclaré Harris à Laura Coates de CNN lors d’une interview exclusive dans le Wisconsin, où le vice-président lançait une tournée nationale en faveur des droits reproductifs.

Elle a déclaré que le candidat républicain probable apprécie son rôle dans les nouvelles lois restrictives sur l’avortement qui ont émergé à la suite de la décision de la Haute Cour.

« Par déduction, il est fier que les femmes aient été privées des libertés fondamentales de prendre des décisions concernant leur propre corps ; par déduction, fiers que les médecins soient pénalisés et criminalisés pour avoir prodigué des soins de santé, fiers que les femmes souffrent en silence parce qu’elles n’ont pas accès aux soins de santé dont elles ont besoin », a ajouté Harris. “Alors, comprenons que les enjeux sont très élevés.”

La maison Blanche Laura Coates s’entretient avec la vice-présidente Kamala Harris lors d’une interview exclusive le lundi 22 janvier.

Il s’agissait d’un aperçu d’un argument central pour la réélection dans une revanche entre Trump et le président Joe Biden, une compétition qui sera éclipsée par les multiples procès de l’ancien président, dont un lié au rôle de Trump dans les événements qui ont conduit aux élections du 6 janvier 2021. émeute au Capitole.

La vice-présidente a catégoriquement rejeté les affirmations de Trump selon lesquelles ses problèmes juridiques équivalaient à une persécution politique entreprise par l’administration Biden : « Ce qu’il dit n’est pas factuel, point final », a-t-elle déclaré. “Et ce ne serait pas nouveau pour lui, n’est-ce pas ?”

Et Harris a déclaré qu’il était impératif que les Américains restent attentifs aux signes d’érosion démocratique à l’approche du concours de cette année.

« Je pense que tout le monde a raison d’être vigilant en exigeant que nous maintenions notre démocratie. Et nous défendons ses piliers, qui incluent l’intégrité d’un système électoral libre et équitable », a déclaré Harris dans l’interview de CNN, citant l’intimidation des agents électoraux comme exemple de ce à quoi il faudra se méfier dans les mois à venir alors que les élections démarrent.

« Il est important que nous nous souvenions tous que la participation civique est l’une des caractéristiques d’une démocratie. Ce qui veut dire votons tous – je ne vous dis pas pour qui voter, mais s’il vous plaît, au milieu de tout ce qui se passe, prenez le temps de remplir un bulletin de vote si vous pouvez voter par courrier et envoyez-le. dedans », a-t-elle déclaré.

Harris a pris la parole un jour avant les primaires du New Hampshire, où Trump conserve une avance considérable sur son dernier rival du GOP, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley.

Dans le cadre de son discours de campagne, Haley a fait de Harris une cible fréquente, affirmant qu’en raison de son âge, un vote pour Biden équivaudrait à un vote pour Harris – et suggérant que le vice-président n’était pas fait pour le poste. Harris a déclaré que ce type de critique n’était pas propre aux femmes puissantes.

«Je pense que la plupart des femmes qui ont progressé dans leur profession, qui sont des leaders dans leur profession, ont vécu des expériences similaires», a-t-elle déclaré à Coates. «J’ai été la première femme à être élue procureure. J’ai été la première femme à être élue procureure générale de l’État de Californie et la première femme à être vice-présidente. Et j’aime mon travail.

Alors qu’elle et Biden se préparent pour ce qui pourrait être le début imminent des élections générales, Harris s’est efforcée de souligner les enjeux du prochain scrutin – des enjeux qui, selon de nombreux démocrates, n’ont pas encore été enregistrés auprès d’un nombre suffisant d’électeurs.

Elle a déclaré que ceux qui ont commis des actes de violence le 6 janvier 2021 « doivent être pris en compte et tenus responsables de ces actes ».

Et Harris a accusé les républicains de « faire de la politique » avec l’immigration, alors qu’elle et Biden sont critiqués pour ne pas faire davantage pour endiguer le flux de migrants traversant la frontière sud.

Pourtant, pour les démocrates, aucune question n’illustre mieux le choix de novembre que l’avortement, dont le parti s’est emparé à la suite de la décision du tribunal en 2022 d’annuler Roe v. Wade.

Le rôle de Trump dans l’abolition du droit à l’avortement – ​​ses trois choix conservateurs à la Cour suprême ont tous voté pour annuler Roe v. Wade – apparaît comme un thème central pour Harris et Biden en quête de réélection. Les droits reproductifs ont galvanisé les démocrates et se sont révélés vainqueurs dans les urnes au cours des 19 mois qui ont suivi l’annulation de la décision par la Haute Cour.

Harris prévoit de se rendre dans plusieurs autres États pour parler de la question lors de sa tournée nationale « Fight for Reproductive Freedoms Tour », qui devrait durer jusqu’en mars. Et elle apparaîtra à un rassemblement conjoint avec Biden mardi – le même jour que les primaires du New Hampshire – pour attirer davantage l’attention sur le droit à l’avortement.

«Je vais faire exactement ce que je fais ici dans le Wisconsin, c’est-à-dire voyager à travers le pays pour rappeler aux gens non seulement ce qui est en jeu et le mal qui se produit chaque jour, tant de femmes souffrent en silence, mais aussi rappeler leur du lien entre leur vote et un résultat qui remet en place les protections de Roe. Donc ces mois vont compter », a déclaré Harris lundi.

Dimanche, la campagne Biden a dévoilé une nouvelle publicité télévisée présentant un témoignage émotionnel direct devant la caméra du Dr Austin Dennard, obstétricien-gynécologue du Texas et mère qui a voyagé hors de son État, qui interdit strictement l’avortement, pour y mettre fin. sa grossesse après avoir appris que son fœtus souffrait d’une maladie mortelle. La campagne a déclaré que le spot serait diffusé cette semaine lors de la première de la saison de l’émission « The Bachelor » sur ABC, car il cible les jeunes électrices.

Lundi à la Maison Blanche, Biden a rencontré le groupe de travail de son administration sur les droits reproductifs, critiquant les républicains pour avoir tenté d’interdire l’avortement et annonçant de nouvelles mesures prises par la Maison Blanche pour élargir l’accès à la contraception et à d’autres soins reproductifs.

Pourtant, Biden et Harris ont reconnu que le rétablissement complet des protections incluses dans Roe sera impossible sans une action du Congrès.

“Le président Joe Biden a été très clair : lorsque le Congrès remettra les protections de Roe dans la loi, il la signera”, a déclaré Harris à Coates dans le Wisconsin. « De la même manière, le président Joe Biden a indiqué très clairement si ces extrémistes atteignaient leur autre objectif, qui est d’avoir une interdiction nationale, c’est-à-dire État par État. Joe Biden y opposera son veto.

« Les enjeux sont élevés », a-t-elle déclaré.

Cette histoire a été mise à jour avec des rapports supplémentaires.