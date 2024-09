Harris récolte 27 millions de dollars lors d’une levée de fonds à New York et promet un discours économique cette semaine

NEW YORK — vice-président Kamala Harris a récolté 27 millions de dollars lors d’une collecte de fonds bondée à New York dimanche, son plus grand collecte de fonds depuis qu’elle a pris la relève à la en tête du ticket du président Joe Bidenselon un assistant de campagne de Harris.

Bien que Harris ait de loin plus d’argent que l’ancien président Donald Trump, l’argent sera nécessaire pour concurrencer la publicité coûteuse des groupes extérieurs aux poches profondes qui soutiennent Trump, a déclaré l’assistant, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des détails de la collecte de fonds privés.

La collecte de fonds à grand succès s’est déroulée au Cipriani Wall Street, dans une immense salle de bal de style néo-grec, avec plus d’une douzaine de colonnes. Une grande partie de la foule était debout, épaule contre épaule, tandis que Harris taquinait Trump pour avoir refusé de débattre à nouveau avec elle.

« Mon adversaire semble chercher une excuse », a déclaré Harris à la foule. « Je suis convaincu que nous devons au peuple américain, aux électeurs, de nous réunir une fois de plus avant le jour du scrutin. »

Elle a réitéré cela plus tard, en déclarant aux journalistes après son atterrissage à l’extérieur de Washington : « Nous avons encore beaucoup à discuter. »

Trump a a rejeté davantage de débatsdéclarant samedi que « c’est tout simplement trop tard ».

« Le vote a déjà commencé », a-t-il déclaré lors d’un rassemblement à Wilmington, en Caroline du Nord. voter pour la première fois en personne la semaine dernière dans le Minnesota, le Dakota du Sud et la Virginie, les États avec la première vote anticipé en personne opportunités. Une douzaine d’autres États suivront d’ici la mi-octobre.

Harris a également déclaré qu’elle prononcerait un discours mercredi décrivant sa vision économique, affirmant que « nous pouvons faire davantage pour investir dans les aspirations et les ambitions du peuple américain tout en relevant les défis auxquels il est confronté ».

Elle a cité comme exemples le coût élevé de l’accession à la propriété et les factures d’épicerie obstinément élevées.

« J’ai grandi dans la classe moyenne et je n’oublierai jamais d’où je viens », a-t-elle déclaré.

En détaillant son programme économique, Harris peut aborder un problème qui est au premier plan des préoccupations des électeurs après les prix ont grimpé pendant la présidence de Biden et se distancie du bilan économique du président. Trump l’a critiquée pour avoir tardé à publier propositions politiques détaillées de son propre chef depuis qu’elle est arrivée en tête du palmarès.

Harris a dit Elle a également soutenu la proposition de Trump de supprimer les taxes sur les pourboires, tout en limitant son plan aux contribuables à revenus faibles et moyens. Elle a également critiqué le projet de Trump d’imposer des droits de douane importants sur la plupart des biens importés, ce qui, selon elle, augmenterait considérablement le coût des biens.

Ni Harris ni Trump n’ont de avantage décisif avec le public sur l’économie, selon le dernier sondage réalisé par Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORCL’enquête suggère que Harris gagne du terrain sur un sujet qui était autrefois un atout évident pour Trump.

Selon le sondage, environ 4 électeurs inscrits sur 10 estiment que le républicain Trump ferait un meilleur travail dans la gestion de l’économie, tandis qu’un nombre similaire d’électeurs pensent la même chose du vice-président démocrate. Environ 1 électeur sur 10 ne fait confiance à aucun des deux candidats, et une proportion similaire leur accorde la même confiance.

Le nouveau sondage révèle que l’économie est l’un des problèmes les plus importants pour environ 8 électeurs sur 10 lorsqu’ils se demandent quel candidat soutenir, éclipsant d’autres questions importantes comme les soins de santé et la criminalité.

Harris s’est éloignée des positions libérales qu’elle avait adoptées lors de sa campagne présidentielle malheureuse de 2020, notamment des propositions visant à interdire la fracturation hydraulique, à établir un système de santé à payeur unique et à dépénaliser les passages illégaux aux frontières.

Cooper a fait son reportage depuis Phoenix.