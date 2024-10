Harris rate un événement sur CNN — RT World News

Le démocrate n’a pas pu « conclure l’accord » avec des électeurs amis à l’approche du jour des élections américaines.

La vice-présidente Kamala Harris a eu du mal à expliquer son projet pour les États-Unis lors d’une assemblée publique organisée par CNN, donnant des non-réponses à des questions faciles et préférant attaquer son rival Donald Trump.

Les démocrates ont nommé Harris en juillet, après avoir fait pression sur le président Joe Biden pour qu’il se retire de la course. Depuis, elle a tenté de se présenter comme un agent de changement, même si Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était impliquée dans toutes les politiques de l’administration actuelle dès le premier jour.

« Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire. Et je souligne des choses qui doivent être faites, qui n’ont pas été faites mais qui doivent être faites. Harris a déclaré mercredi à Anderson Cooper de CNN, lui demandant pourquoi aucune de ses idées politiques actuelles n’avait été mise en œuvre depuis 2021.

Lors d’un panel post-événement, l’expert républicain et ancien assistant de campagne de Trump, David Urban, a qualifié cela de » « Réponse de salade de mots. » Il a également déclaré que le GOP serait heureux de payer une autre heure de réunion publique juste pour faire parler Harris.

Le compte de campagne « Trump War Room » sur X a partagé avec empressement des extraits de la mairie, au cours desquels Harris a raté même les questions les plus softball. À un moment donné, par exemple, Cooper a demandé à Harris une réponse : « balle-molle » question, suggérant qu’elle a « évolué » sur trois positions auparavant controversées et impopulaires, auxquelles elle était clairement censée dire oui. Au lieu de cela, la démocrate a commencé à parler des subtilités de son plan.















Dans un autre échange devenu viral, Cooper a rappelé à Harris qu’elle avait appelé le mur frontalier « un projet stupide, inutile et de vanité médiévale » Pourtant, elle a voté en faveur d’une dépense de 650 millions de dollars pour achever sa construction.

« Eh bien, parlons de Donald Trump » » répondit Harry en ricanant. Elle a fini par affirmer qu’elle n’était pas d’accord avec la façon dont Trump avait construit le mur, et non avec le mur en tant que tel.

« ‘Trump mauvais’ n’est pas un message qui la fera élire », Urban l’a noté plus tard.

« Elle s’est beaucoup plus concentrée sur Donald Trump, je pense qu’il est juste de le dire, que sur les nombreux détails de ce qu’elle ferait en tant que présidente », a déclaré un autre présentateur de CNN, Jake Tapper.

« Si son objectif était de conclure l’affaire, ils ne sont pas sûrs qu’elle l’ait fait », Dana Bash de CNN, qui a modéré le débat Biden-Trump en juin, a déclaré avoir entendu certains démocrates. Même si les électeurs comprennent mieux qui est Harris, ils ne sont pas sûrs de ce qu’elle ferait, a ajouté Bash. « La question sur ses priorités législatives, nommez-en une ? Il n’y en avait pas.

Harris revenait sans cesse sur son passé de procureur à San Francisco et dans l’État de Californie, que les questions portaient sur l’immigration ou le coût de l’épicerie. Elle a également admis qu’elle mettrait en œuvre des contrôles de prix, « réforme » la Cour suprême des États-Unis parce qu’elle n’était pas d’accord avec certaines de ses décisions, et a créé « la parité autour de ce que paient les plus riches en termes d’impôts » sans expliquer ce que cela pourrait réellement signifier.