Harris qualifie Trump d' »incroyablement irresponsable » pour avoir diffusé des informations erronées sur la réponse d’Hélène

WASHINGTON– vice-président Kamala Harris a appelé lundi l’ancien président Donald Trump « incroyablement irresponsable » pour avoir répandu des mensonges sur la réponse fédérale à Ouragan Hélène la destruction, offrant des mots particulièrement tranchants en guise de nouvelle tempête s’abat sur la Floride à quelques semaines du jour du scrutin.

« L’ancien président diffuse beaucoup de fausses informations sur ce qui est disponible, en particulier à l’égard des survivants d’Helene », a déclaré Harris aux journalistes avant de monter à bord d’Air Force Two pour s’envoler vers New York. « C’est extraordinairement irresponsable. C’est à propos de lui. Il ne s’agit pas de vous.

Helene a tué plus de 220 personnes dans six États et l’ouragan Milton de catégorie 5 se dirige vers la côte du golfe de Floride.

Trump a fait une série de fausses déclarations à la suite de l’affaire Hélène, notamment en affirmant à tort que le gouvernement fédéral refuser intentionnellement l’aide aux sinistrés républicains. Il a également affirmé à tort que l’Agence fédérale de gestion des urgences était à court d’argent parce que tout cet argent avait été consacré à des programmes destinés aux immigrants illégaux dans le pays.

Harris a déclaré que « la réalité est que la FEMA dispose de nombreuses ressources disponibles pour les personnes qui en ont désespérément besoin maintenant, et de ressources qui visent à aider les gens à se remettre sur pied, à se reconstruire et à avoir un endroit où aller ».

« Les gens ont droit à ces ressources, et il est extrêmement important qu’ils demandent l’aide qui existe pour les soutenir », a ajouté le vice-président. « Toutes ces ressources ont été créées précisément pour ce genre de moments, dans une situation d’urgence, sachant que les gens ont le droit de bénéficier de l’aide dont ils ont tant besoin. »

Trump a également dit lors d’une visite à Valdosta, en Géorgie, la semaine dernière que le président Joe Biden « dormait » et ne répondait pas aux appels du gouverneur de Géorgie, Brian Kemp. Biden avait en fait parlé avec Kemp et avait dit à propos de Trump : « Il ment, et le gouverneur lui a dit qu’il mentait. »

Harris a également critiqué un autre républicain de premier plan, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, suggérant qu’il « joue à des jeux politiques » et s’engage dans des « jeux politiques » dans le sillage d’Hélène.

Le bureau de Harris indique que le vice-président a contacté DeSantis la semaine dernière à la suite de la tempête. DeSantis a déclaré lundi qu’il « ne savait pas qu’elle avait appelé » et « ils ne m’ont pas appelé ».

« Personne dans mon bureau n’a fait quelque chose en disant que c’était politique », a déclaré DeSantis.

Mais Harris, interrogé sur DeSantis, a déclaré que « les gens ont désespérément besoin de soutien en ce moment et jouer à des jeux politiques en ce moment dans ces situations de crise… est totalement irresponsable ».

« C’est égoïste et il s’agit d’un jeu politique au lieu de faire le travail pour lequel vous avez prêté serment, qui est de donner la priorité au peuple », a déclaré Harris sans nommer DeSantis.

DeSantis s’est ensuite entretenu avec le président Joe Biden pour discuter des préparatifs pour la tempête à venir. Biden, selon la Maison Blanche, a demandé à DeSantis « de l’appeler directement si quelque chose pouvait être fait pour soutenir davantage les efforts de réponse et de rétablissement ».

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, lors de son point de presse avec les journalistes lundi, a noté que DeSantis avait été invité à visiter Helene Damage en Floride avec Biden mais ne l’avait pas rejoint.

« Si vous avez le président et le vice-président, tendez la main pour offrir de l’aide – en fournissant à vos électeurs, aux personnes qui vivent dans votre État, pour vous assurer que nous faisons tout ce que nous devons faire dans le cadre de la réponse fédérale. « C’est au gouverneur, c’est à lui de décider s’il veut ou non nous répondre. »