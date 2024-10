Harris qualifie Trump de « fasciste » — RT World News

La campagne républicaine a dénoncé cette remarque comme étant le genre de « rhétorique dégoûtante » qui a conduit à des tentatives d’assassinat.

La vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, a qualifié l’opposant républicain Donald Trump de « fasciste » OMS « admire les dictateurs » capitalisant sur une nouvelle attaque contre l’ex-président par son ancien chef de cabinet John Kelly.

Harris a fait ces remarques lors d’un discours lors d’une assemblée publique de CNN mercredi. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que Trump était fasciste, la candidate démocrate a répondu par l’affirmative.

« Oui je le fais, » » a-t-elle dit, revenant sur le sujet plus tard et suggérant que si Trump était élu, il deviendrait « un président qui admire les dictateurs et qui est fasciste. »

Les remarques de Harris sont un exemple des déclarations extrêmes qui ont finalement abouti à deux attentats bâclés contre la vie de Trump, a suggéré sa campagne dans un article sur X.

« C’est le type de rhétorique dégoûtante qui a conduit à deux tentatives d’assassinat contre le président Trump. » la campagne a écrit.















Les commentaires de Harris font suite à une série d’entretiens avec le plus ancien chef de cabinet de la Maison Blanche de l’ère Trump, John Kelly, publiés mardi par le New York Times. L’ancien responsable a formulé diverses critiques cinglantes à l’égard de l’ex-président, affirmant qu’il répondait à la définition classique d’un fasciste et qu’il gouvernerait en dictateur s’il était autorisé.

« Eh bien, en regardant la définition du fascisme, il s’agit d’une idéologie et d’un mouvement politique autoritaire et ultranationaliste d’extrême droite caractérisé par un chef dictatorial, une autocratie centralisée, un militarisme, une répression forcée de l’opposition, une croyance en une hiérarchie sociale naturelle. » » a-t-il déclaré, suggérant qu’une telle définition décrivait avec précision Trump.

Kelly a également doublé ses remarques précédentes, réitérant une affirmation selon laquelle Trump avait fait l’éloge d’Adolf Hitler en privé et a déclaré « plus d’une fois » que le chef de l’Allemagne nazie « J’ai fait de bonnes choses. »

La campagne Trump a dénoncé les propos de Harris et de Kelly, son porte-parole Steven Cheung affirmant que l’ancien chef de cabinet avait « s’est fait remarquer avec ces histoires démystifiées qu’il a fabriquées. » Par ailleurs, il a accusé le vice-président de propager « des mensonges et des mensonges purs et simples. »