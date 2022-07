Harris promet que les États-Unis renforceront leurs relations avec les îles du Pacifique

SUVA, Fidji (AP) – Le vice-président américain Kamala Harris a assuré aux dirigeants des îles du Pacifique un engagement accru des États-Unis après avoir reconnu mercredi que les États-Unis n’avaient peut-être pas auparavant accordé l’attention diplomatique que la région méritait.

L’adresse virtuelle de Harris au Forum des îles du Pacifique, qui se réunit dans la capitale fidjienne, Suva, intervient alors que la Chine se bat pour plus d’influence dans la région indo-pacifique.

Elle a proposé de nouvelles ambassades aux Tonga et à Kiribati, un État micronésien qui s’est séparé cette semaine du forum des 18 nations, portant un coup majeur à l’harmonie régionale.

Harris a également proposé de demander au Congrès américain de tripler le financement de l’aide à la pêche à 60 millions de dollars par an et de nommer le premier envoyé américain au forum.

“Les États-Unis sont une nation fière du Pacifique et ont un engagement durable envers les îles du Pacifique, c’est pourquoi le président Joe Biden et moi cherchons à renforcer notre partenariat avec vous”, a déclaré Harris.

“Nous reconnaissons que ces dernières années, les îles du Pacifique n’ont peut-être pas reçu l’attention et le soutien diplomatiques que vous méritez. Alors aujourd’hui, je suis ici pour vous dire directement, nous allons changer cela », a-t-elle ajouté.

Les États-Unis et les nations les plus riches du forum, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, sont préoccupés par un pacte de sécurité signé cette année entre la Chine et les Îles Salomon.

Ils craignent que le pacte ne conduise à l’établissement d’une base navale chinoise dans le Pacifique Sud à moins de 2 000 kilomètres (1 200 miles) de la côte nord-est australienne.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese est arrivé mercredi à Suva et prévoit de tenir une réunion bilatérale avec le Premier ministre des Salomon Manasseh Sogavare.

Le gouvernement d’Albanese a été élu en mai avec des promesses de plus d’action sur le changement climatique et 525 millions de dollars australiens supplémentaires (358 millions de dollars) dépensés en aide régionale. Le changement climatique est la plus grande préoccupation du forum en matière de sécurité.

L’Australie a également un pacte de sécurité avec les îles Salomon et la police australienne maintient la paix dans la capitale Honiara depuis les violences de l’année dernière.

Le nouveau gouvernement australien a décrit le pacte Chine-Salomon comme le pire échec politique de l’Australie dans le Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale.

“Mon message sera que l’Australie est de retour, réengagée, avec le Pacifique”, a déclaré Albanese à Australian Broadcasting Corp. avant de quitter Sydney.

“C’est une nouvelle ère, une nouvelle ère de coopération et l’un de mes messages sera que (notre) soutien au Pacifique n’est pas assorti de conditions”, a ajouté Albanese, faisant référence aux conditions imposées par la Chine à son aide.

Les Îles Salomon et Kiribati ont récemment transféré leur reconnaissance diplomatique de Taïwan à Pékin. Le retrait de Kiribati du forum est interprété comme un approfondissement de l’influence de la Chine dans la région.

The Associated Press