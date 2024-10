Harris promet de « représenter tout » dans le commentaire de Biden sur les dirigeants de Trump

RALEIGH, Caroline du Nord, EE.UU. (AP) – La vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé les étudiants des États à « dejar de accuser les uns des autres » alors qu’ils tentaient de surpasser les commentaires réalisés par le président Joe Biden sur les guides de Donald Trump et la « basura ».

«Nous avons l’occasion d’avoir une opportunité dans ces élections pour passer la page d’une décennie de Donald Trump, qui avait l’intention de maintenir nos divisions et nos richesses pour les autres», a déclaré le candidat démocrate sur son rival républicain.

Harris s’est rendu à Raleigh, en Caroline du Nord, pour le premier des trois événements de campagne qui avaient prévu d’aider les enfants. Il se dirige également vers Harrisburg, en Pennsylvanie, et Madison, dans le Wisconsin, en tant que partie d’une offensive dans les États clés la dernière semaine avant le jour des élections.

La vice-présidente s’est entichée de l’unité et du monde commun, en développant son discours des martes à Washington, et a présenté ce que son équipe a appelé l’« argument de fer » de sa campagne.

«Je ne cherche pas à gagner des points politiques», a déclaré le vice-président. « Estoy buscando hacer avances ».

Liz Kazal, âgée de 35 ans, a déclaré qu’elle était «prudemment optimiste» lors de son choix alors qu’elle espérait que Harris passerait par le scénario. Il a l’intention d’être volontaire pour la campagne chaque semaine, y compris de faire des appels téléphoniques, d’ouvrir des portes avec sa petite fille et de recueillir des fonds pour la candidate de Harris.

« J’espère le meilleur et les avions pour le peuple », a déclaré Kazal.

Harris a été présenté lors de l’événement par un républicain enthousiaste qui s’était auparavant opposé à Trump, un autre exemple du travail de sa campagne pour la bienvenance des conservateurs déchus qui sont en sécurité contre l’ex-président.

Il y a eu un message selon lequel Biden avait menacé les martes, en même temps que Harris avait parlé à la Casa Blanca, alors qu’il participait à une appel de campagne organisée par le groupe de défense hispanique Voto Latino.

Biden a eu l’occasion de critiquer la récente mitaine de Trump au Madison Square Garden de New York, où un acteur a décrit Porto Rico comme une « île de Basse-Saxe flottante ».

« La seule chose qui vous fait flotter ici sera son sus seguidores. La démonisation des latinos est inconcevable et anti-étatique», a déclaré Biden. « Es totalement contrario a todo lo que hemos hecho, a todo lo que hemos sido ».

Biden et la Casa Blanca s’efforcent d’expliquer que le président est en train de faire la réplique dans le scénario, pas les dirigeants de Trump ici. Aucune réponse n’a été apportée à nos commentaires sur les élections lors d’une réunion au Bureau Oval avec le président de Chipre, mais la secrétaire d’État Karine Jean-Pierre a dit que Biden « ne pensait pas aux dirigeants de Trump ni à la personne qui apoye Trump comme basura ». ».

Harris a dit aux journalistes avant de se lancer dans la vice-présidence de l’aviation pour leur vol à Raleigh qu’ils n’étaient pas convaincus « qu’ils n’avaient pas de critique envers les personnes qui ont voté ».

« Représente tous les États, y compris ceux qui ne votent pas pour moi », a-t-il affirmé.

Leurs paroles ont pour intention d’atténuer la controverse sur les commentaires de Biden et de mettre une certaine distance entre elle et le président, quelque chose qui l’a frappé au pas.

Les républicains ont approuvé les commentaires de Biden, affirmant qu’ils étaient similaires à ceux réalisés par Hillary Clinton en 2016, alors que la candidate démocrate à la présidence a dit que la mitad des seguidors de Trump avait un «cet de déplorable».

« Sabemos lo que ellos creen. Parce que nous avons fait ce qu’il a fait », a déclaré Trump dans son camp à Rocky Mount, Caroline du Nord. « Los han tratado como basura. La vérité est que nous avons traité tout notre pays comme basura ».

« Sin duda, mis seguidores son de mucha mayor calidad » que les de Biden, a confirmé Trump.

En attaquant Biden, et par extension Harris, les républicains sont passés par la propre histoire de Trump d’insultes et de révérence démoniaque, comme appeler les États-Unis « un baseur pour le monde » ou décrire les opposants politiques comme « l’ennemi ». à l’intérieur du pays. Trump a également décrit Harris comme une « personnalité stupéfiante » et « très perezeuse » et il a été interrogé sur la consommation de drogues.

Trump a également reçu les demandes de disculpation du commentaire sur Porto Rico en sa mitaine. J’ai reconnu que « quelqu’un disait quelque chose de mal », mais j’ai ajouté que « je ne peux pas imaginer que ce soit un grand problème ».

