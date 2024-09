Harris prévoit une diffusion en direct avec Oprah Winfrey tandis que Trump doit s’adresser à un groupe israélo-américain

WASHINGTON — Les deux principaux candidats à la présidence font des apparitions jeudi dans le but de motiver leurs principaux partisans, le vice-président Kamala Harris participer à un livestream avec Oprah Winfrey et Donald Trump assister à un événement avec d’éminents donateurs juifs avant de s’adresser à un rassemblement du Conseil israélo-américain.

Winfrey, qui a soutenu Harris et a pris la parole à la Convention démocratique en août, il devrait organiser une session de streaming nocturne de deux heures « Unite for America » dans le Michigan avec Harris qui, selon les organisateurs, vise à mettre en lumière des dizaines de groupes populaires soutenant le vice-président.

Trump sera à Washington pour prendre la parole lors d’une soirée « Combattre l’antisémitisme en Amérique » avec Miriam Adelsoncopropriétaire des Dallas Mavericks de la NBA et veuve du magnat milliardaire des casinos Sheldon Adelsonqui a fondé le casino Las Vegas Sands et a été l’un des plus grands donateurs du Parti républicain.

Trump s’exprimera également devant le Conseil israélo-américain, une organisation à but non lucratif soutenue depuis longtemps par Sheldon Adelson ainsi que par Haim Saban, un donateur majeur du président Joe Biden et des causes démocrates. Le conseil organise sa convention nationale dans les semaines précédant le premier anniversaire de Les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobrece qui a déclenché la guerre à Gaza.

Vendredi, Harris a prévu de faire étape dans les États clés du Wisconsin et de Géorgie pour attirer l’attention sur le cas d’une jeune mère décédée après avoir attendu 20 heures pour être soignée à l’hôpital pour ses complications liées à une pilule abortive. Harris soutient que ce résultat montre les conséquences des actions de Trump.

La mort d’Amber Thurman, premier rapport lundi par ProPublicaest intervenue deux semaines après l’entrée en vigueur de l’interdiction stricte de l’avortement en Géorgie en 2022, après la décision de la Cour suprême d’annuler le droit à l’avortement à l’échelle nationale. Trump a nommé trois des juges qui ont pris cette décision.

Trump organise un meeting samedi dans la Caroline du Nord, un pays clé du pays.

La campagne de jeudi s’arrête après la Réserve fédérale en réduisant son taux d’intérêt de référence d’un demi-point inhabituellement élevéCela a marqué un changement radical après plus de deux ans taux élevés Cela a contribué à maîtriser l’inflation, mais a également rendu les emprunts extrêmement coûteux pour les consommateurs américains.

A moins de sept semaines de l’élection présidentielle, cette mesure pourrait bouleverser le paysage économique au moment même où les Américains se préparent à voter. Lors de sa campagne à New York mercredi, Trump a déclaré : « Je suppose que cela montre que l’économie va très mal de réduire les dépenses d’une telle ampleur, en supposant qu’ils ne se contentent pas de faire de la politique. »

Interrogée sur l’influence politique potentielle d’une baisse des taux si proche du jour de l’élection, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’administration Biden avait été « très claire à ce sujet et très respectueuse de l’indépendance de la Réserve fédérale ».

« Contrairement à d’autres administrations, nous avons été, je pense, assez constants sur ce point, et nous l’avons constamment fait comprendre », a-t-elle ajouté, sans nommer Trump et ses critiques publiques passées à l’encontre de la Fed ou ses suggestions pendant la campagne selon lesquelles les présidents devraient avoir plus d’autorité sur la banque centrale.