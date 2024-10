Harris prévient que Trump est à la recherche d’un « pouvoir incontrôlé » lors du rassemblement d’Erie

Kamala Harris a tenté quelque chose de nouveau lors de son rassemblement à Erie, en Pennsylvanie, lundi soir : elle a mis Donald Trump sur grand écran.

Au milieu de son discours, la vice-présidente a demandé de « faire rouler la bande » sur de courtes vidéos de Trump, présentant plusieurs clips récents de l’ancien président parlant des « ennemis de l’intérieur », suggérant dans une interview à Fox News que l’armée pourrait être déployée le jour du scrutinet parlant à Erie quelques semaines plus tôt lorsqu’il a suggéré « une heure difficile » de maintien de l’ordre comme antidote au crime.

L’interlude de Trump au milieu d’un discours de rassemblement par ailleurs standard de Harris a montré le vice-président soulignant les dangers potentiels d’un deuxième mandat de Trump. Son approche reflétait la rhétorique de la « menace pour la démocratie » utilisée depuis longtemps par le président Joe Biden pour caractériser Trump, mais sur laquelle Harris s’est appuyé moins fréquemment.

Faire exploser Trump lors de l’un de ses propres rassemblements reflète la façon dont Harris cherche à créer un contraste frappant avec l’ancien président au cours des trois dernières semaines de l’élection – mais aussi comment elle a relativement peu d’occasions de le faire directement, en tant que candidate du GOP. a exclu de futurs débats.

« Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré, et il est à la recherche d’un pouvoir incontrôlé, c’est ce qu’il recherche. Il veut envoyer l’armée après les citoyens américains », a déclaré Harris à la foule à l’Erie Insurance Arena, dans la cinquième plus grande ville de Pennsylvanie.

Le rassemblement de lundi soir marquait la septième visite de Harris dans l’ouest de la Pennsylvanie, mais sa première à Erie depuis qu’elle a remplacé Biden en tête du groupe démocrate en juillet. La ville bleue entourée de rouge dans le coin nord-est de l’État a rendu le comté d’Erie résolument violet ; c’était l’un de ceux que Trump avait renversés en 2016 mais perdu contre Biden quatre ans plus tard. Le sénateur démocrate John Fetterman, qui s’est exprimé avant Harris, a qualifié Erie de « comté phare par excellence, pas seulement en Pennsylvanie, mais dans le pays à l’heure actuelle ».

Pendant ce temps, Trump était de l’autre côté de la Pennsylvanie lundi soir. Il a tenu une assemblée publique avec la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, dans la communauté d’Oaks, dans le comté de Montgomery, l’un des comtés de Philadelphie en plein bleuissement où Trump doit récupérer des voix pour gagner en novembre.

Parlant de Harris, l’ancien président a déclaré : « Nous devons la battre. Elle n’est pas pour ce travail » et a ensuite qualifié la vice-présidente de « pas une femme intelligente ».

Il a également martelé Biden et Harris à propos du retrait de l’Afghanistan en 2021 qui a coûté la vie à 13 soldats américains et a déclaré au père de l’un des soldats décédés qui ont assisté à la mairie que son administration enquêterait sur ce qui s’est passé au cours de la « première semaine » de sa présidence.

Concernant l’inflation et les coûts quotidiens élevés, Trump a blâmé Harris, même s’il a largement répondu par des réponses tortueuses sur ses propres projets, affirmant qu’il voulait « forer, bébé, forer » pour réduire les coûts énergétiques, puis s’est penché sur d’autres sujets, comme la frontière. Il a également souligné que l’immigration clandestine était un problème qui frappait particulièrement durement les familles noires et hispaniques, tout en affirmant qu’il obtenait de meilleurs résultats avec les deux données démographiques ce cycle.

Trump, qui a été interrompu par plusieurs personnes évanouies sous la chaleur, s’est finalement détourné des questions du public à la manière d’un hôtel de ville et a transformé l’événement en une sorte de concert, l’ancien président ordonnant au personnel de jouer « Ave Maria » et d’autres morceaux de sa playlist de rallye.

Pendant ce temps, à Erie, Harris a prononcé son discours habituel, promettant notamment de signer un projet de loi rétablissant Roe contre Waderéduire les coûts pour les familles de la classe moyenne et instaurer un crédit d’impôt pour enfants élargi, tout en fustigeant Trump pour les tarifs proposés qu’elle qualifie de taxe de vente.

Elle s’est ensuite tournée vers la rhétorique de Trump, soulignant la décision de la Cour suprême sur l’immunité présidentielle plus tôt cette année comme une raison pour laquelle les enjeux des élections de 2024 sont « encore plus élevés » que ceux de 2020 ou de 2016.

« Il dit qu’il considère quiconque ne le soutient pas ou ne se plie pas à sa volonté comme un ennemi de notre pays », a déclaré Harris. « C’est un problème sérieux. »

La campagne Harris a également publié un nouvelle annonce lundi, soulignant les commentaires de Trump sur « l’ennemi de l’intérieur ». Le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a également critiqué la rhétorique de l’ancien président lors d’un rassemblement à Green Bay, dans le Wisconsin, plus tôt dans la journée, affirmant que les paroles de Trump étaient « un appel à la violence, purement et simplement » et « assez foutues ». anti-américain pour moi.

Alors que Harris parlait du danger d’une deuxième administration Trump à Erie, affirmant que l’ancien président ne ferait face à « aucun garde-fou » s’il était réélu, la foule parfois bruyante s’est mise à scander « Enfermez-le ».

La vice-présidente, comme elle l’a souvent fait, a cherché à atténuer ce refrain.

« Les tribunaux s’en chargeront, gérons novembre, d’accord ? » dit-elle.