Harris présente un nouveau plan pour responsabiliser les hommes noirs alors qu’elle tente de les inciter à voter pour elle

WASHINGTON– vice-président Kamala Harris annonce un plan visant à donner aux hommes noirs davantage d’opportunités économiques et d’autres chances de prospérer alors qu’elle s’efforce de dynamiser un bloc électoral clé qui inquiète les démocrates quant à leur manque d’enthousiasme.

Le plan de Harris comprend l’octroi de prêts commerciaux remboursables aux entrepreneurs noirs, la création de davantage d’apprentissages et l’étude de la drépanocytose et d’autres maladies qui affectent de manière disproportionnée les hommes afro-américains.

Harris a déjà déclaré qu’elle soutenait la légalisation de la marijuana et son plan appelle à œuvrer pour garantir que les hommes noirs aient la possibilité de participer à mesure qu’une « industrie nationale du cannabis prend forme ». Elle appelle également à une meilleure réglementation des crypto-monnaies pour protéger les hommes noirs et autres personnes qui investissent dans les actifs numériques.

Le soi-disant « programme d’opportunités pour les hommes noirs » du vice-président vise à revigorer les hommes afro-américains à un moment où l’on craint que certains ne se présentent aux élections plutôt que de voter pour Harris ou son adversaire, l’ancien président républicain. Donald Trump.

La vice-présidente a dévoilé le plan lundi, avant un rassemblement électoral en soirée à Erie, en Pennsylvanie, où elle devait comparaître avec le sénateur démocrate John Fetterman. Sa décision intervient après l’ancien président Barack Obama suggéré la semaine dernière, certains hommes noirs « ne ressentent pas l’idée d’avoir une femme comme président ».

La campagne Harris s’est également efforcée d’accroître le soutien parmi les autres blocs électoraux masculinsy compris des Hispaniques, en fondant le groupe « Hombres con Harris », signifiant en espagnol « Men with Harris ». La dernière mise en œuvre de cette politique est remarquable car elle a pour objectif déclaré de motiver les hommes noirs à voter quelques semaines à peine avant. Jour d’élection.

Comme sa campagne l’a fait avec le groupe « Hombres », l’équipe de Harris prévoit d’organiser des rassemblements sexospécifiques. Il s’agit notamment d’événements « Black Men Huddle Up » dans les États du champ de bataille mettant en vedette des célébrités masculines afro-américaines pour des choses comme regarder des soirées pour les matchs de football de la NFL et de la NCAA. La campagne indique qu’elle prévoit également de nouvelles publicités de témoignages dans les États du champ de bataille, mettant en vedette des voix masculines noires locales.

Cédric Richmondcoprésident de la campagne Harris et ancien membre noir du Congrès de Louisiane, a déclaré que Harris souhaitait construire une économie « dans laquelle les hommes noirs disposent des outils nécessaires pour prospérer : acheter une maison, subvenir aux besoins de nos familles, démarrer une entreprise et créer de la richesse. »

Américains noirs fortement soutenu Joe Biden lorsqu’il a battu Trump en 2020. Les conseillers de Harris disent qu’ils sont moins préoccupés par la perte d’un pourcentage important du soutien des hommes noirs au profit de l’ancien président que par le fait que certains choisiront de ne pas participer du tout.

Trump a également intensifié ses efforts pour convaincre les électeurs noirs et hispaniques des deux sexes. Il a tenu tables rondes avec des entrepreneurs noirs dans les États swing et siégera cette semaine à une assemblée publique parrainée par Univision de langue espagnole. Il a également cherché à attiser ouvertement les divisions raciales, suggérant à plusieurs reprises que les immigrants qui franchissent illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique sont prendre des emplois aux Américains noirs et hispaniques.

La nouvelle série de propositions de Harris comprend la promesse que, si elle est élue, elle contribuera à distribuer 1 million de prêts pouvant aller jusqu’à 20 000 $ qui pourront être entièrement remboursables aux entrepreneurs noirs et à d’autres personnes ayant des idées fortes pour démarrer une entreprise. Les prêts proviendraient de nouveaux partenariats entre la Small Business Administration et les dirigeants communautaires et les banques « ayant un engagement avéré envers leurs communautés », indique sa campagne.

Le vice-président souhaite également offrir des incitations fédérales pour encourager davantage d’hommes afro-américains à se former pour devenir enseignants, citant des statistiques selon lesquelles les hommes noirs ne représentaient qu’un peu plus de 1 % des enseignants des écoles publiques du pays en 2020-2021, selon les données. de la Enquête nationale auprès des enseignants et des directeurs d’école.

Harris s’engage également à étendre les programmes fédéraux existants qui annulent certains prêts éducatifs accordés au service public afin d’encourager davantage d’enseignants noirs. Elle souhaite également utiliser des organisations telles que la National Urban League, les gouvernements locaux et le secteur privé pour développer les opportunités d’apprentissage et d’accréditation dans les communautés noires.

Les conseillers du vice-président l’ont exhortée à parler davantage de crypto-monnaie afin d’attirer les électeurs masculins. Sa campagne a déclaré qu’en tant que président, Harris soutiendrait un cadre réglementaire destiné à mieux protéger les investisseurs dans les crypto-monnaies et autres actifs numériques, qui sont populaires auprès des hommes noirs.

Harris a également promis de créer une initiative nationale pour mieux financer les efforts visant à détecter, rechercher et combattre la drépanocytose, le diabète, le cancer de la prostate, les problèmes de santé mentale et d’autres problèmes de santé qui affectent de manière disproportionnée les hommes noirs.

Un récent sondage mené par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé qu’environ 7 électeurs noirs sur 10 avaient une opinion favorable de Harris et préféraient son leadership à celui de Trump sur des questions politiques majeures, notamment l’économie, les soins de santé, l’avortement, l’immigration et la guerre entre Israël et le Hamas.

Il y avait peu de différence dans le soutien à Harris entre les hommes noirs et les femmes noires.