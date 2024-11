Harris présente Trump comme une menace pour la démocratie dans son discours final aux électeurs. Vont-ils écouter ?

Les positions politiques sont une chose, et Kamala Harris en a exprimé plusieurs dans son discours de campagne de « clôture » mardi soir.

Mais en politique, la chose la plus importante est le symbolisme, explique Cornell Belcher, stratège et sondeur démocrate.

Et le fait que Harris tienne son rassemblement sur l’Ellipse herbeux près de la Maison Blanche – le même site où le 6 janvier 2021, Donald Trump s’est adressé à des milliers de ses fidèles, les incitant à prendre d’assaut le Capitole américain – était un « symbolisme parfait ».

« Vous ne pouvez pas demander un meilleur symbole pour montrer comment elle veut clore cette dispute », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est une stratégie vraiment intelligente. »

C’était le contexte idéal, dit Belcher, pour que la démocrate fasse valoir que Trump constitue une menace pour la démocratie – des accusations qui ont également été lancées par d’anciens responsables de Trump à la Maison Blanche, y compris l’ancien chef de cabinet John Kelly qui a récemment déclaré que son ancien patron correspond à la « définition générale du fasciste ».

C’était également une note beaucoup plus inquiétante que la joie et la positivité qui ont marqué les premières semaines de la campagne cet été, et faisait partie d’un pivot vers un langage plus négatif qui semblait avoir commencé dans les jours précédant le discours de mardi.

Michelle Obama, lors d’un rassemblement à Harris samedi, a déclaré que certains électeurs ignoraient par exemple « l’incompétence flagrante » et le « déclin mental évident » de Trump. Le colistier Tim Walz a qualifié Trump de « anti-américain » et Harris elle-même a fait écho à l’évaluation de Kelly lors d’une assemblée publique sur CNN la semaine dernière, qualifiant son adversaire de « fasciste » et de « danger pour le bien-être et la sécurité des États-Unis d’Amérique. »

REGARDER | Harris présente sa « plaidoirie finale » : Kamala Harris met en garde contre la 2e présidence de Donald Trump Une semaine avant le jour des élections aux États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris a utilisé ce qu’elle a appelé son discours de « clôture » pour mettre en garde contre une seconde présidence de Donald Trump à l’Ellipse de Washington, DC, le même endroit où Trump a contribué à inciter au scrutin de janvier. 6 attaques. Pendant ce temps, Trump a décrit son rassemblement controversé du week-end comme une « fête de l’amour ».

Mais certains observateurs, y compris certains démocrates, se demandent à la fois si le fait de prétendre que Trump est une sorte de fasciste devrait être au centre des derniers jours de la campagne et quel impact cela aura sur les électeurs indécis.

« JE J’ai en quelque sorte l’impression que tous ceux qui ont une opinion sur Trump ont déjà fait leur opinion sur Trump », a déclaré Sean Trende, analyste principal des élections pour le site politique RealClearPolitics.

« Qui n’a pas encore décidé si Trump constitue ou non une réelle menace pour la démocratie ? Je ne pense pas que beaucoup de gens. Je ne suis donc pas convaincu de son efficacité. Je pense que les questions de table de cuisine sont une meilleure solution. parié pour elle à ce stade. «

Avant le discours, Trump a carrément rejeté le plaidoyer final de Harris, affirmant qu’il s’agissait d’un message qui ne répondait pas aux luttes quotidiennes et aux préoccupations quotidiennes des Américains.

Son discours ne portait pas seulement sur les dangers potentiels d’une seconde présidence Trump. Une grande partie était axée sur ses objectifs politiques, notamment l’extension de la couverture Medicare des soins de santé à domicile, l’augmentation de l’offre de logements et la restauration de l’accès à l’avortement à l’échelle nationale.

Trump s’exprime lors d’un rassemblement pour contester la certification des résultats des élections de 2020, peu avant que ses partisans ne prennent d’assaut le Capitole américain, à Washington, le 6 janvier 2021. (Jim Borgi/Reuters)

« Aspirant dictateur »

Mais les sections les plus dramatiques sont sans doute celles qui présentent Trump comme une menace potentielle – un « petit tyran » et un « dictateur en herbe » qui est « instable, obsédé par la vengeance, rongé par les griefs et en quête d’un pouvoir incontrôlé ».

Ce sont ces commentaires, ainsi que le cadre du discours, qui ont fait la une des journaux :

« Harris organise un rassemblement à Ellipse pour avertir de la menace que représente Trump pour la démocratie », titrait le Washington Post.

« En conclusion, Harris se présente comme l’unificatrice et Trump comme un ‘petit tyran' », a déclaré le New York Times.

Ashley Etienne, ancienne directrice des communications de Harris, affirme que c’était une bonne stratégie pour l’équipe de Harris de se concentrer sur le 6 janvier. Son évaluation est que la campagne républicaine sous-estime l’impact de l’émeute et la façon dont ces électeurs indécis et républicains mécontents sont l’évaluer.

« Ils s’inquiètent des actions et de l’inaction du président ce jour-là », a-t-elle déclaré.

Les partisans applaudissent pendant que Harris s’exprime lors du rassemblement de mardi. (Evan Vucci/Associated Press)

Les sondages suggèrent que l’économie est le thème principal de la campagne, mais pour les démocrates et les partisans de Harris, la protection de la démocratie est une priorité.

À cette fin, Larry Sabato, fondateur et directeur du Center for Politics de l’Université de Virginie, dit qu’il pensait que son discours était un « coup de circuit » – qu’il décrivait un programme très spécifique à la classe moyenne, tout en contrastant sa présence sur du National Mall mardi à Trump le 6 janvier.

« Lorsque Donald Trump était au Mall, nous nous souvenons particulièrement de lui le 6 janvier 2021, lorsqu’il a mené essentiellement une insurrection, la première tentative d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir dans l’histoire des États-Unis », a déclaré Sabato à l’émission CBC. Canada ce soir.

« Mauvaise pratique politique »

Pourtant, certains démocrates ont exprimé leurs inquiétudes face à ce message. Future Forward, le principal super PAC soutenant Harris, a averti que des tests internes ont révélé que se concentrer sur le caractère de Trump et l’étiquette fasciste était moins convaincant que d’autres messages, selon le New York Times. récemment rapporté. D’autres démocrates ont convenu appelant à un appel financier au portefeuille des électeurs.

Contrairement à Belcher, le stratège et sondeur démocrate qui s’extasie sur le symbolisme du cadre du discours, le stratège républicain Brad Todd critique son optique.

« Je planifie des événements politiques pour gagner ma vie, et je pense que c’était une faute politique que de la mettre devant la Maison Blanche », a déclaré Todd sur CNN peu après le discours de Harris.

Todd a déclaré que la plupart des Américains pensent que le pays est sur la mauvaise voie et qu’ils blâment Biden et de plus en plus Harris. En se tenant devant la Maison Blanche, elle renforcera cette désapprobation, a-t-il déclaré.

Ron Bonjean, un autre stratège républicain, a déclaré que son argument final était « un message faible qui ne fonctionnera pas pour elle, car il a déjà été essayé par Biden au cours des deux dernières années.

« Ce qu’elle devrait faire, c’est continuer à se vendre au peuple américain qui ne la connaît pas encore vraiment, et elle n’a eu que 100 jours pour se définir », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré à Business Insider.

Trende, l’analyste de RealClearPolitics, a déclaré qu’une partie du problème pour Harris est qu’elle a eu ce « genre de tourbillon » campagne » et n’a pas eu l’opportunité que les candidats à la présidentielle ont habituellement de développer un ensemble d’idées et de se définir dans l’esprit des gens.

« [It] a vraiment réduit ses possibilités de présenter le genre d’arguments ou d’établir les liens que les politiciens établissent habituellement », a-t-il déclaré. « Je suis cela d’aussi près que quiconque. Je ne pourrais pas vraiment te le dire — [beyond] les questions sociales où vous savez, où se situent les partis – je ne pourrais pas vous dire quelle est sa position sur quoi que ce soit. «