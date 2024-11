Harris prend une mince avance sur Trump dans le dernier sondage de l’Iowa avant les élections de 2024

La vice-présidente Kamala Harris a réduit l’avance de l’ancien président Donald Trump parmi les électeurs probables de l’Iowa dans le dernier sondage Des Moines Register/Mediacom Iowa. (Win McNamee et Megan Varner/Getty Images, illustration photo via Canva)

La vice-présidente Kamala Harris a pris une légère avance sur l’ancien président Donald Trump ces derniers temps. Registre Des Moines/Sondage Mediacom Iowa publié samedi, quelques jours seulement avant les élections du 5 novembre.

Les résultats constituent une évolution surprenante pour l’État, qui a été largement considérée comme une victoire facile de Trump. Il a remporté l’Iowa aux élections présidentielles de 2016 et 2020. Le dernier sondage de l’Iowa montre que Harris est en tête avec 47 % des électeurs probables et Trump avec 44 %, a rapporté le Register.

Le sondage, réalisé du 28 au 31 octobre par Selzer & Co. avec les réponses de 808 électeurs probables de l’Iowa, comporte une marge d’erreur de plus ou moins. 3,4 points de pourcentage.

Même si l’avance de Harris se situe dans la marge d’erreur, il s’agit d’un renversement significatif par rapport aux précédents sondages de l’Iowa. En septembre, Trump était en tête du sondage de l’Iowa avec 47 % contre 43 % pour Harris. Trump avait le soutien de 50 % des électeurs probables de l’Iowa en juin alors que le président Joe Biden devait devenir le candidat démocrate à la présidentielle.

Les femmes et les indépendants se tournent vers Harris

Le changement le plus important en faveur de Harris a été celui des femmes de l’Iowa, en particulier celles qui s’identifient comme électrices indépendantes ainsi que celles âgées de 65 ans et plus, a rapporté le Register. Les électeurs les plus indépendants dans leur ensemble soutiennent désormais Harris à 46 % contre Trump à 39 %, malgré la démographie favorable à Trump dans tous les sondages précédents de l’Iowa.

Les femmes indépendantes ont favorisé Harris dans le sondage de septembre, avec 40 % de soutien à elle et 35 % de soutien à Trump. Cette avance s’est accrue dans le dernier sondage, passant à 57 % des femmes indépendantes qui soutiennent Harris et à 29 % qui soutiennent Trump.

Les hommes les plus indépendants préfèrent toujours Trump à Harris, entre 47 % et 37 %.

Alors que les électeurs probables de 65 ans et plus soutiennent également Harris en tant que groupe démographique, 63 % des femmes âgées soutiennent le vice-président, contre 28 % qui soutiennent Trump – soit une marge de plus de 2 contre 1. Les hommes plus âgés soutiennent également Harris, mais avec une marge de 2 points de pourcentage, soit 47 % à 45 %.

Les Républicains de l’Iowa sont en désaccord avec Trump dans les États clés

Les républicains de l’Iowa ont passé du temps pendant la campagne électorale à vanter la popularité de Trump dans l’État et à espérer que l’ancien président remportera l’Iowa pour la troisième élection consécutive – le sénateur américain Joni Ernst et la représentante américaine Ashley Hinson, républicains de l’Iowa, ont voyagé dans des États swing comme la Pennsylvanie et la Géorgie pour rallier les électeurs ces dernières semaines, Ernst affirmant que l’Iowa était « dans le sac » pour Trump.

Bien que Harris et Trump aient passé la plupart de leur temps dans des États clés avant les élections, la présidente du Parti démocrate de l’Iowa, Rita Hart, a déclaré samedi aux journalistes que les résultats du sondage montrent que l’Iowa est un État gagnant pour les démocrates lors des prochaines élections.

« Nous avons travaillé dur et cela porte ses fruits », a déclaré Hart. « Nous avons éduqué nos électeurs, recruté des bénévoles, écouté les préoccupations de nos amis et voisins, et nous reconnaissons que les habitants de l’Iowa recherchent un meilleur leadership. Le fait que le vice-président Harris devance désormais Donald Trump dans le dernier sondage du Des Moines Register est évidemment très excitant pour nous.»

Le président du GOP de l’Iowa qualifie le sondage de « valeur aberrante »

Le président du GOP de l’Iowa, Jeff Kaufmann, a contesté l’exactitude des résultats, comparant les résultats du sondage du Des Moines Register à celui publié par Emerson College plus tôt samedi cela donnait à Trump une avance de 53 % contre Harris à 43 %.

« Des Moines Register est un sondage clairement aberrant », a déclaré Kaufmann dans un communiqué. « L’Emerson College, publié aujourd’hui, reflète beaucoup plus fidèlement l’état de l’électorat réel de l’Iowa et le fait avec beaucoup plus de transparence dans sa méthodologie. »

La leader de la minorité parlementaire, Jennifer Konfrst, a soutenu que le sondage de l’Iowa est très respecté et ne devrait pas être rejeté simplement parce qu’il ne donne pas de résultats favorables à un parti.

« J’ai été à leur place un samedi soir avant le jour des élections, où les résultats du sondage de l’Iowa sont publiés, et ils ne ressemblent pas à ce que nous aimerions qu’ils soient », a déclaré Konfrst. « Et ils ne peuvent pas croire Ann Seltzer, l’une des sondeurs de référence du pays, en 2020 et non en 2024. »

Le sondage révèle également que Robert F. Kennedy Jr., le candidat indépendant à la présidentielle qui reste sur les listes de l’Iowa malgré la fin de sa campagne, bénéficie toujours du soutien de 3 % des électeurs probables. Le candidat libertaire à la présidentielle Chase Oliver a obtenu moins de 1 % dans le sondage. Un autre 1 % des personnes interrogées ont déclaré qu’ils voteraient pour quelqu’un d’autre, 3 % ont répondu qu’ils ne savaient pas trop qui soutenir et 2 % ont déclaré qu’ils ne voulaient pas révéler qui ils soutenaient.

Bien que le sondage ait montré Harris dans une position favorable pour mardi, Hart a déclaré qu’il était important de noter que les résultats du sondage de l’Iowa ne sont pas les résultats du jour du scrutin. Konfrst a déclaré que le scrutin est une initiative bienvenue qui donne « de l’énergie, de l’enthousiasme et de l’élan » aux électeurs et aux organisateurs démocrates jusqu’à mardi.

« Il nous reste trois jours avant cette élection, alors rappelez-vous qu’il ne s’agit que d’un sondage, et ce qui compte vraiment, c’est que les Iowans se présentent et fassent entendre leur voix », a déclaré Hart.

Les démocrates affirment que le sondage soutient l’argument en faveur d’une aide nationale accrue

Dans les derniers jours avant les élections, Konfrst a déclaré qu’elle et d’autres démocrates avaient des conversations sur le scrutin avec le parti national et soutenaient les organisations démocrates, dans l’espoir d’obtenir du soutien et des visites de substitution avant le jour du scrutin.

« Nous allons demander à autant de personnes que possible d’être des substituts ici, mais en fin de compte, nous savons que c’est le travail acharné des bénévoles, de nos candidats de haut en bas des urnes, des candidats au Congrès et des parti et tous nos partenaires ici dans l’Iowa qui font ce travail acharné », a déclaré Konfrst. « Et donc, mère porteuse ou non, nous pensons que nous allons passer une meilleure soirée que prévu pour Kamala Harris et les démocrates mardi. »

Hart a également déclaré que la décision de l’Iowa lors de l’élection présidentielle de 2024 pourrait avoir des implications majeures pour l’avenir des caucus démocrates de l’Iowa. L’Iowa a été évincé de son premier siège au pays lors du cycle de nomination démocrate à la présidentielle de 2024 et a publié les résultats du caucus par correspondance le Super Tuesday soutenant Biden cette année. Le calendrier des nominations sera à nouveau discuté d’ici 2028, et Hart a déclaré que les résultats du 5 novembre auront un impact crucial sur l’argument des démocrates de l’Iowa en faveur d’un retour en tant qu’État précoce lors des prochaines élections.

« Une fois ces élections terminées, nous aurons cette conversation », a déclaré Hart. « Et mieux nous réussirons ici en novembre, meilleurs seront nos arguments. … En fin de compte, j’espère que cela montrera au reste du pays que l’Iowa est un bon baromètre pour choisir un bon leadership.

Cet article est paru pour la première fois dans le Répartition des capitaux de l’Iowaun site sœur du Nebraska Examiner dans le réseau States Newsroom.