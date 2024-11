Harris prend une avance inattendue de dernière minute sur Trump dans un sondage dans l’Iowa

Un sondage réalisé dans l’Iowa, qui a placé de manière inattendue Kamala Harris devant Donald Trump dans ce qui était auparavant considéré comme un État sûr pour les républicains, a provoqué une onde de choc parmi les observateurs américains des sondages.

Le sondage Selzer réalisé pour le Journal du Des Moines Register a montré Harris devant son rival républicain de trois points.

Le Midwest de l’Iowa ne fait pas partie des sept États du champ de bataille des élections de 2024, qui comprennent les États de la ceinture de rouille du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie et les États de la ceinture solaire de Géorgie, de Caroline du Nord, du Nevada et de l’Arizona.

Alors que les experts politiques et les sondeurs hésitent beaucoup à accorder trop d’importance à un seul sondage, Selzer est une organisation de sondage largement respectée avec un bon bilan dans l’Iowa. Si Harris était même compétitif dans l’Iowa – que Trump a remporté en 2016 et 2020 – cela pourrait radicalement remodeler la course.

Le sondage Selzer place Harris sur Trump entre 47 % et 44 % parmi les électeurs probables. UN Septembre un sondage montrait que Trump avait quatre points d’avance sur Harris et un Juin Une enquête lui a montré une avance de 18 points sur le candidat de l’époque, Joe Biden.

« Il est difficile pour quiconque de dire qu’il a vu cela venir », a déclaré la sondeuse J Ann Selzer, présidente de Selzer & Co. dit au Registre. « Elle a clairement accédé à une position de leader. »

Le sondage a montré que ce sont les femmes qui sont à l’origine du changement tardif en faveur de Harris dans l’État. Si cela est vrai et confirmé plus largement, cela serait également significatif dans la mesure où la campagne Harris s’est concentrée sur la représentation des femmes dans un contexte d’écart important entre les sexes avec des électeurs masculins à tendance républicaine. Harris et sa campagne se sont concentrées sur l’annulation du droit fédéral à l’avortement par la Cour suprême américaine, dominée par les conservateurs.

La réaction parmi les experts et les sondeurs a été en grande partie une réaction de choc et de surprise, même s’il a également été souligné qu’un groupe de sondage rival avait toujours Trump en tête dans l’Iowa.

« C’est un sondage époustouflant. Mais Ann Seltzer [sic] a un bilan aussi brillant que n’importe quel sondeur en matière de prévision des résultats des élections dans son État. Les femmes sont à l’origine de cette vague. Des présages pour le pays ? dit David Axelrod, ancien collaborateur de Barack Obama.

« Je veux dire, des marges d’erreur existent et les sondages peuvent être aberrants et je doute que Harris gagnera l’Iowa, mais Selzer est extrêmement apprécié et une course dans la marge dans l’Iowa n’est pas impossible, en particulier si les changements tardifs signalés en faveur de Harris étaient réel », a déclaré le chroniqueur du Washington Post, Philip Bump.

Selzer est l’enquêteur le mieux noté dans l’enquête nationale américaine réalisée par le gourou des sondages Nate Silver, l’un des experts en sondages les plus surveillés aux États-Unis.

« Dans le monde où Harris remporte l’Iowa, elle fait probablement aussi le ménage ailleurs dans le Midwest, en particulier dans le Michigan et le Wisconsin, auquel cas elle est déjà presque certaine de remporter le collège électoral », a déclaré Silver sur son site Internet.

Cependant, il a également averti qu’une autre enquête avait été publiée samedi dans l’Iowa et que Trump devançait toujours. Le Sondage Emerson a placé l’ancien président américain de neuf points dans l’État par rapport à Harris.

« C’est incroyablement courageux de publier ce sondage. Cela ne placera pas Harris en tête de nos prévisions, car il y a également eu un autre sondage dans l’Iowa aujourd’hui qui était bon pour Trump. Mais je ne voudrais pas jouer au poker contre Ann Selzer », a déclaré Silver.

Cela a semblé empêcher toute célébration prématurée de la part de nombreux démocrates.

« Célébrez le sondage Selzer pendant 90 secondes et retournez au travail. Nous avons une élection à gagner. » a déclaré Christopher Haleancien candidat démocrate au Congrès du Tennessee.