Harris place le droit à l’avortement au centre de sa campagne

La vice-présidente Kamala Harris, très motivée, a adopté une mentalité de réponse rapide pour s’attaquer cette semaine à la question clé du droit à l’avortement.

Qualifiant les personnes à l’origine de l’interdiction de l’avortement de « ces hypocrites », elle a fait valoir, lors d’un événement de campagne organisé à la hâte à Atlanta, que certaines communautés américaines confrontées à l’interdiction de l’avortement ont été négligées pendant des années en matière de soins maternels. « Où étais-tu ? », a-t-elle demandé.

Le pivot vers une attention intense portée au droit à l’avortement a évolué au cours de la semaine après que la salle de presse à but non lucratif ProPublica a publié un rapport sur deux femmes géorgiennes décédées à la suite de soins médicaux tardifs liés à l’interdiction de l’avortement dans l’État.

Jeudi, la mère de l’une des femmes était présente dans le public d’un événement diffusé en direct depuis le Michigan, racontant l’histoire de la tragédie de sa fille à Harris et Oprah Winfrey.

Vendredi, à la demande de Harris, selon un reportage de Priscilla Alvarez de CNN, la campagne avait prévu un rassemblement de dernière minute en Géorgie, où Harris s’est exprimée devant des pancartes affirmant qu’un tiers des femmes vivent sous une « interdiction d’avortement de Trump », une phrase qu’elle a répétée tout au long de son discours.

« Cela rappelle le type de voyage organisé rapidement qui a placé Harris au centre de l’effort de réélection du président Joe Biden et un exemple du type de moments que sa campagne saisit pour élever – et amplifier – les problèmes qui, selon elle, galvaniseront les électeurs et les mobiliseront pour voter », a écrit Alvarez.

L’ancien président Donald Trump a affirmé avoir rendu service au pays en nommant des juges à la Cour suprême pour annuler l’arrêt Roe v. Wade et renvoyer la question de l’avortement devant les législatures des États. Trump affirme que c’est ce que « tout le monde » voulait, mais les sondages et les élections récentes suggèrent que c’est le contraire qui est vrai.

Le reportage de ProPublica, ainsi que de nombreux témoignages antérieurs présentés par les démocrates lors de leur convention à Chicago en août, ont mis en lumière la question du droit à l’avortement, en particulier dans les États où des restrictions sont en vigueur, notamment les États clés de Géorgie et de Caroline du Nord.

« Je suis vraiment désolé », a déclaré Harris à Shanette Williams, dont la fille de 28 ans, Amber Nicole Thurman, est décédée en 2022.

« Le courage dont vous avez tous fait preuve est extraordinaire, car vous venez également d’apprendre comment elle est morte », a déclaré Harris lors de l’événement du Michigan. ProPublica a rapporté qu’un comité d’examen de l’État, qui comprenait des médecins, a publié un rapport non public qui a déterminé que la mort de Thurman était évitable.

Thurman, une mère qui prévoyait d’aller à l’école d’infirmières, a découvert qu’elle était enceinte de jumeaux et a voulu mettre fin à sa grossesse, selon ProPublica. Elle a fini par prendre des pilules abortives après s’être rendue en Caroline du Nord, qui n’avait pas encore adopté ses restrictions actuelles en matière d’avortement. Thurman a contracté une complication rare qui a nécessité une intervention dans un hôpital. Les médecins ont attendu pour l’opérer car cette procédure, connue sous le nom de dilatation et curetage (D&C), est désormais un crime en Géorgie, sauf si la vie de la mère est en danger.

S’adressant à Winfrey jeudi, Harris a fait valoir que même les restrictions à l’avortement qui autorisent des exceptions pour la vie de la mère ne sont pas suffisantes, car elles obligent les médecins à déterminer si une femme est « aux portes de la mort » avant de la traiter.

Brianna Keilar, de CNN, a interviewé le Dr Nisha Verma, obstétricienne et gynécologue exerçant en Géorgie, sur l’effet que ces interdictions ont eu sur les soins prodigués aux femmes enceintes.

« Nous sommes confrontés à des situations très difficiles et nous essayons de déterminer à quel moment de ce continuum de soins nous pouvons intervenir », a déclaré Verma. « Il n’existe pas de ligne de démarcation entre une personne qui se porte parfaitement bien et une personne qui meurt de manière aiguë. »

« Il n’est pas vraiment clair, en vertu de cette loi, en vertu de cette exception pour les urgences médicales, quand nous pouvons intervenir dans chaque situation particulière », a-t-elle déclaré.

Verma a décrit le traitement d’une patiente qui avait subi une fécondation in vitro et qui utilisait son dernier embryon. Elle souhaitait vraiment être enceinte, mais elle a découvert à environ 18 semaines que le bébé ne survivrait pas.

Pendant que la patiente faisait face à cette situation tragique, Verma a déclaré que les médecins essayaient de déterminer à quel point elle devrait être malade avant de pouvoir lui prodiguer des soins.

« Cela a exacerbé ses souffrances dans cette situation déjà terrible », a déclaré Verma.

Dans un Sondage New York Times/Siena College Parmi les électeurs potentiels qui estiment que la course nationale est serrée, le droit à l’avortement est un sujet sur lequel Harris a un avantage – 54 % des électeurs potentiels lui font confiance pour faire un meilleur travail sur le droit à l’avortement, contre 41 % qui font confiance à Trump. Sur plusieurs autres questions clés du sondage, comme l’économie, Trump a un avantage.

La force de Harris en matière de droit à l’avortement repose sur des groupes clés qui, espère-t-elle, seront nombreux à se mobiliser pour elle le jour du scrutin. Parmi les jeunes de 18 à 29 ans, près des trois quarts ont déclaré faire confiance à Harris sur cette question. Parmi les électeurs noirs, 83 % font confiance à Harris, et parmi les électeurs hispaniques, ce chiffre est de 63 %.

Par rapport aux électeurs blancs, les électeurs noirs et hispaniques sont plus susceptibles de penser que Trump va tenter de faire passer une loi interdisant l’avortement à l’échelle nationale. Trump a déclaré qu’il ne le ferait pas.

Une majorité d’électeurs, 61% en un sondage KFF publié ce mois-ciont déclaré qu’ils préféreraient une loi fédérale rétablissant le droit à l’avortement à l’échelle nationale, bien qu’une telle loi semble peu susceptible d’être adoptée par le Sénat américain, où il faudrait probablement une supermajorité de 60 voix pour promulguer un tel changement.

La grande majorité des électeurs, 89 %, pensent que cette élection aura un impact sur le droit à l’avortement, et 61 % ont déclaré qu’elle aura un impact « majeur », selon KFF.

Comme on pouvait s’y attendre, les électeurs disent qu’ils sont plus susceptibles de dire qu’ils font confiance au candidat démocrate pour gérer le droit à l’avortement qu’au républicain, mais c’est un avantage qui s’est accru depuis que Harris a remplacé Biden, selon l’enquête KFF.

Le droit à l’avortement n’est peut-être pas une question qui motive les hommes. Mais Arit John, Eva McKend et David Wright de CNN ont rapporté qu’en présentant le droit à l’avortement comme une question de liberté individuelle et en présentant des témoignages réels de femmes touchées par l’interdiction de l’avortement aux côtés de leurs conjoints, la campagne de Harris a essayé de rendre ce sujet plus pertinent pour les électeurs masculins lors d’une tournée en bus pour la liberté reproductive cette semaine dans l’État clé de Pennsylvanie.