Harris ou Trump, le prochain président aura moins d’impact sur la forme du système judiciaire américain

(Reuters) – Quel que soit le candidat qui remportera l’élection présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump seront confrontés à une réalité similaire : moins de possibilités de remodeler le système judiciaire fédéral.

Au moment où le président démocrate Joe Biden quittera ses fonctions, lui et Trump, son prédécesseur républicain, auront nommé en seulement huit ans environ la moitié des 890 juges fédéraux à vie au niveau national.

Trump a nommé trois juges de la Cour suprême des États-Unis à la place de Biden, lui donnant une majorité qualifiée conservatrice de 6 contre 3. Les deux présidents ont globalement favorisé les nominations de jeunes au sein du système judiciaire, créant ainsi un changement de génération au sein de la magistrature fédérale.

Grâce à ces données démographiques, le nombre de juges éligibles au « statut supérieur » – une forme de semi-retraite que les juges peuvent prendre à 65 ans après 15 ans de service judiciaire, ce qui crée un poste vacant à la magistrature pour le président – ​​diminue.

Soixante-sept postes sont actuellement vacants à la magistrature fédérale ou devraient être ouverts en fonction des projets annoncés par les juges d’accéder au statut de haut niveau, mais Biden a déjà des candidats en attente d’examen par le Sénat pour pourvoir 28 d’entre eux, selon les données conservées par le pouvoir judiciaire.

247 autres juges – 131 nommés par les présidents démocrates et 116 par les républicains – pourront prendre une semi-retraite au cours des quatre prochaines années, ouvrant ainsi de nouveaux postes, selon une analyse de l’American Constitution Society, un groupe juridique progressiste.

Mais les juges ne prennent pas toujours leur retraite lorsqu’ils deviennent éligibles, et les recherches montrent que les juges planifient de plus en plus leur retraite au moment où le président du même parti que celui qui les a nommés est en fonction.

Si cette tendance se maintient, le vainqueur de l’élection présidentielle du 5 novembre risque de placer beaucoup moins de juges siégeant d’ici la fin de son mandat que les 234 juges nommés par Trump, le deuxième plus grand nombre de juges sur un mandat de quatre ans. , et les 213 nommés jusqu’à présent par Biden, qui occupe la troisième place.

L’ancien président démocrate Jimmy Carter détient le record du plus grand nombre de nominations judiciaires au cours d’un seul mandat, soit 262.

MODIFIER L’ÉQUILIBRE

L’opportunité de modifier de manière significative l’équilibre idéologique au plus haut niveau du pouvoir judiciaire – la Cour suprême des États-Unis, qui est fortement conservatrice grâce en partie aux nominations de Trump lorsqu’il était président – ​​semble également limitée.

Trois juges ont plus de 70 ans – les conservateurs Clarence Thomas, 76 ans, et Samuel Alito, 74 ans, et la libérale Sonia Sotomayor, 70 ans – et sont considérés comme les plus susceptibles de prendre leur retraite, en fonction du résultat des élections.

La capacité de Trump ou de Harris à nommer des juges pourrait être encore plus limitée par le parti qui remportera le contrôle du Sénat américain, qui confirme les nominations à la magistrature. Les démocrates font face à un combat difficile pour préserver leur étroite majorité au Sénat, 51 voix contre 49.

Mais les chiffres ne font pas tout. Certains juges, grâce au tribunal dans lequel ils siègent ou à leur philosophie judiciaire, peuvent devenir plus influents que d’autres. Et, comme Trump et Biden l’ont appris, ces juges peuvent rendre des décisions susceptibles d’empêcher la Maison Blanche de mettre pleinement en œuvre son programme.

Jake Faleschini, directeur du programme de justice à la campagne d’action progressiste Alliance For Justice, a déclaré que même avec moins de postes vacants, une deuxième Maison Blanche de Trump aurait la capacité d’empiler les cours d’appel avec ce qu’il appelle des juges « hyper-extrémistes » en promouvant ceux qu’il a déjà nommés. .

Il a pointé du doigt la juge de district américaine basée en Floride, Aileen Cannon, nommée par Trump qui a rejeté les documents classifiés dans l’affaire pénale contre l’ancien président, et le juge de district américain Matthew Kacsmaryk à Amarillo, au Texas, qui a suspendu l’approbation de la mifépristone, une pilule abortive. En juin, la Cour suprême des États-Unis a préservé l’accès à la pilule, annulant une décision de la cour d’appel qui confirmait en partie la décision de Kacsmaryk.

Mike Davis, allié de Trump et fondateur du groupe de défense conservateur axé sur le système judiciaire Article III Project, a qualifié Cannon d’exemple du type de « juges audacieux et intrépides » qu’il espérait que Trump nommerait davantage au cours d’un second mandat.

« En tant que président, il a nommé des juges constitutionnalistes qui interprètent la loi telle qu’elle est écrite, et il le fera à nouveau lorsque les électeurs le renverront à la Maison Blanche », a déclaré Brian Hughes, conseiller principal de la campagne Trump, dans un communiqué.

La campagne Harris n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Faleschini a déclaré qu’il espérait que Harris, comme Biden, « entrerait dans la présidence avec un accent similaire sur la diversité démographique et professionnelle sur le banc ». La majorité des candidats judiciaires de Biden sont des femmes ou des personnes de couleur.

Davis a déclaré qu’une Maison Blanche avec Harris « transformerait les tribunaux inférieurs en militants judiciaires », avec des nominations conçues pour créer un système judiciaire « de gauche ».

« Le prochain président achèvera la transformation du système judiciaire d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

