Harris ne dira pas comment elle a voté sur une mesure californienne qui annulerait les réformes de la justice pénale

DÉTTROIT — DÉTTROIT (AP) — Vice-présidente Kamala Harris dimanche a refusé de dire comment elle avait voté sur un mesure du scrutin clé dans son État natal, la Californie, qui annulerait les réformes de la justice pénale approuvées ces dernières années.

Harris a posé une question sur l’initiative de vote dans des commentaires aux journalistes alors qu’il faisait campagne dans l’État du champ de bataille du Michigan. Elle a également confirmé, deux jours avant le jour du scrutin, qu’elle « venait de remplir » son bulletin de vote par correspondance et qu’il était « en route vers la Californie ».

« Je ne vais pas parler du vote là-dessus. Parce qu’honnêtement, c’est le dimanche avant les élections et je n’ai pas l’intention de créer un soutien d’une manière ou d’une autre », a déclaré Harris, ancienne procureure du district de San Francisco, procureure générale de Californie et sénatrice américaine avant d’être élue vice-présidente en 2020. .

La décision de la candidate démocrate à la présidence de ne pas prendre publiquement position sur cette initiative très médiatisée pourrait l’exposer aux critiques du républicain Donald Trump, qui lui reproche d’être indulgente à l’égard de la criminalité, et de la part de certains électeurs de gauche qui aimeraient voir elle s’exprime avec force contre ce qu’elle perçoit comme des efforts anticriminels draconiens.

L’initiative, si elle est adoptée, ferait du vol à l’étalage un délit pour les récidivistes et augmenterait les sanctions pour certaines accusations liées à la drogue, y compris celles impliquant le fentanyl, un opioïde synthétique. Cela donnerait également aux juges le pouvoir d’ordonner aux personnes accusées de plusieurs accusations de drogue de suivre un traitement.

Les partisans ont déclaré que l’initiative est nécessaire pour combler les lacunes des lois existantes qui rendent difficile pour les forces de l’ordre de punir les voleurs à l’étalage et les trafiquants de drogue.

Les opposants, y compris les dirigeants d’État démocrates et les groupes de justice sociale, ont déclaré que la proposition emprisonnerait de manière disproportionnée les personnes pauvres et celles ayant des problèmes de toxicomanie plutôt que de cibler les meneurs qui embaucher de grands groupes de personnes pour voler biens à revendre en ligne.

L’approche californienne face à la criminalité est une question centrale dans ce cycle électoral.

Au-delà de la mesure électorale, le maire de San Francisco, London Breed, un démocrate, est en un combat de réélection difficile contre ses challengers qui disent qu’elle a permis à la ville de devenir incontrôlable.

Le maire démocrate modéré fera face à quatre principaux adversaires lors du scrutin du 5 novembre, tous collègues démocrates, qui affirment que Breed a dilapidé ses six années de mandat. On dit qu’elle a permis à San Francisco de descendre dans le chaos et a blâmé les autres pour son incapacité à maîtriser le sans-abrisme et l’irrégularité comportement dans la ruependant que les entreprises cambriolées appelaient à l’aide.

Pendant ce temps, la procureure du comté d’Alameda, Pamela Price, fait face à une élection de révocation, et la procureure du district de Los Angeles Georges Gascon se présente contre un rival qui a critiqué l’approche progressiste du président sortant en matière de criminalité et de punition.

Les données sur la criminalité montrent que la région de la baie de San Francisco et Los Angeles ont connu une augmentation constante des vols à l’étalage entre 2021 et 2022, selon une étude du Public Policy Institute of California, non partisan.

Dans tout l’État, les taux de vols à l’étalage ont augmenté au cours de la même période, mais étaient toujours inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie en 2019, tandis que les cambriolages et vols commerciaux sont devenus plus répandus dans les comtés urbains, selon l’étude.

Harris, dans les derniers jours de la campagne de 2024, a exhorté les Américains des États du champ de bataille à élaborer un plan de vote pour se rendre aux urnes, ainsi que leurs amis et leurs proches.

Mais la vice-présidente et son équipe de campagne, jusqu’à ses commentaires dimanche, avaient évité de parler en détail du moment où elle voterait et avaient éludé les questions sur la manière dont elle voterait sur la mesure californienne.

Le mois dernier, elle a suggéré aux journalistes que elle divulguerait sa position sur la mesure électorale.

« Je n’ai pas encore voté et je ne l’ai pas encore lu », a déclaré Harris aux journalistes à la fin d’un arrêt de campagne le 16 octobre à Détroit. « Mais je vous le ferai savoir. »

___

Madhani a rapporté de Washington.