Harris met en garde contre une « menace profonde » pour les libertés américaines

« Ils nous insultent dans le but de nous mettre sous tension, dans le but de diviser et de distraire notre nation avec des débats inutiles », a-t-elle déclaré, ajoutant que les attaques visaient « la liberté de vivre face à la peur, à la violence et au mal ; la liberté de voter, de vivre, d’apprendre, de contrôler son propre corps ; et la liberté d’être simplement.

Elle a ponctué son discours en illustrant les combats qui attendent les générations futures.

“Cette génération a vu le plus haut tribunal de notre pays, le tribunal de Thurgood, s’emparer d’un droit constitutionnel qui avait été reconnu par le peuple américain, par les femmes américaines”, a déclaré Mme Harris. «Cette génération a désormais moins de droits que ses mères et grands-mères.»

Ce discours faisait partie d’un voyage d’une journée en Colombie, la huitième visite du vice-président en Caroline du Sud, qui a contribué à relancer la campagne du président Biden il y a quatre ans. Mme Harris s’est rendue à Myrtle Beach le 6 janvier, troisième anniversaire de l’attaque meurtrière contre le Capitole, et a délivré un message similaire alors qu’elle et M. Biden, qui était à Charleston deux jours plus tard, tentaient de rallier les électeurs noirs.

En Colombie, Mme Harris s’est arrêtée à un événement de campagne, où elle a réitéré à ses partisans qu’il y avait « une attaque totale et intentionnelle contre les libertés et les droits durement gagnés et durement combattus ».

Mme Harris a également déclaré à ses partisans que ce sont les habitants de la Caroline du Sud qui ont contribué à éclairer certaines des politiques les plus réussies de l’administration, telles que l’élargissement de l’accès à l’Internet haut débit dans les zones rurales, la suppression des canalisations en plomb et la baisse des prix de l’insuline.