Harris: l’administration Biden investira 1,5 milliard de dollars pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre de la santé dans les communautés mal desservies

Le vice-président Kamala Harris a annoncé que l’administration Biden investira 1,5 milliard de dollars du plan de sauvetage américain pour remédier à la pénurie de médecins, d’infirmières et de prestataires de soins de santé comportementale dans les communautés mal desservies, y compris dans les communautés minoritaires et les communautés rurales, qui manquaient historiquement de ressources.

Harris annoncera également son intention d’attribuer 330 millions de dollars du plan de secours Covid-19 to le Teaching Health Centre Graduate Medical Education dans le cadre d’un effort visant à augmenter le nombre de médecins de soins primaires et de dentistes dans les communautés mal desservies.

Les annonces viennent en réponse à recommandations du groupe de travail sur l’équité en matière de santé COVID-19 de la Maison Blanche, qui a publié un rapport à l’administration le 10 novembre.





« Ces prix soutiennent les programmes de traitement et de rétablissement du National Health Service Corps, du Nurse Corps et des toxicomanies », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. «Ces programmes répondent aux pénuries de main-d’œuvre et aux disparités en matière de santé en fournissant des bourses d’études et des remboursements de prêts aux étudiants et aux professionnels de la santé, en échange d’un engagement de service dans les communautés durement touchées et à haut risque.»

« Grâce à l’American Rescue Plan, ce financement soutiendra plus de 22 700 prestataires – la plus grande force de terrain de l’histoire pour ces programmes et un nombre record de médecins, dentistes, infirmières et prestataires de soins de santé comportementaux qualifiés engagés à travailler dans les communautés mal desservies pendant un moment. quand nous en avons le plus besoin », poursuit l’annonce.