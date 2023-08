Harris jouera un rôle de premier plan dans la campagne 2024 de Biden

La vice-présidente américaine Kamala Harris parle de l’impact de « Bidenomics » dans le village de détail Sycamore and Oak dans le quartier de Congress Heights à Washington, DC, le 4 août 2023.

Préparez-vous à voir beaucoup plus de vice-président Kamala Harris.

Le rôle central que Harris jouera dans l’effort de réélection du président Joe Biden a été exposé dans une note de campagne vendredi, qui a coïncidé avec le troisième anniversaire du choix de Biden par Harris pour être son colistier.

Harris « reste particulièrement populaire parmi plusieurs groupes d’électeurs qui sont la clé de notre victoire en 2024 », ont écrit la directrice de la campagne de réélection de Biden Julie Chavez Rodriguez et la conseillère principale Becca Siegel.

Au cours de l’année à venir, le vice-président sera stratégiquement déployé pour renforcer le soutien à Biden parmi les circonscriptions qui composent le noyau de la coalition Biden-Harris, y compris les jeunes, les personnes de couleur et les femmes.

Appelant la vice-présidente « une voix intrépide sur de nombreuses questions qui sont les plus importantes pour les principaux électeurs de la coalition Biden-Harris », Chavez Rodriguez a écrit qu’elle sera une voix sur des questions importantes pour la base démocrate, comme les droits reproductifs, droit de vote, contrôle des armes à feu et changement climatique.

Vendredi, Harris s’est rendu à Chicago pour faire la une d’un événement pour Everytown for Gun Safety, une organisation à but non lucratif fondée à la suite du massacre de l’école de Sandy Hook.

Le rôle pourrait fournir à Harris l’occasion de se redéfinir après un mandat mixte en tant que vice-présidente.

Harris s’est vu confier un portefeuille de problèmes notoirement difficiles à résoudre, comme la flambée des migrations et les menaces pour le droit de vote, où les options sont sévèrement limitées par un manque d’élan au Congrès.

Vendredi, son nombre global de sondages restait faible : 52,1 % la désapprouvaient, contre 38,8 % qui l’approuvaient dans la moyenne des sondages FiveThirtyEight.