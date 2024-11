Harris fait un dernier jeu pour la Sun Belt

ATLANTA — Kamala Harris a mis en jeu les jeunes et divers États du champ de bataille du Sud et de l’Ouest. Si elle les remporte, elle devra peut-être remercier les banlieusards blancs.

Alors que Harris atterrissait à Atlanta samedi, la course dans ces quatre États swing – la Géorgie et la Caroline du Nord au sud, et l’Arizona et le Nevada à l’ouest – reste essentiellement à égalité. C’est un phénomène impensable avec la candidature du président Joe Biden, qui avait pratiquement exclu les États et jeté son dévolu sur le Mur bleu.

Mais aujourd’hui, trois jours avant le jour du scrutin, même certains Républicains reconnaissent que le vice-président dispose de voies supplémentaires vers la victoire.

Harris a passé deux jours complets cette semaine à mobiliser ses partisans à travers la Sun Belt, y compris ici au Atlanta Civic Center, dans le centre-ville d’Atlanta, samedi après-midi. Elle se rendra ensuite en Caroline du Nord, où elle s’adressera à ses supporters à Charlotte samedi soir ; et elle a passé toute la journée de jeudi dans l’Ouest, avec des rassemblements à Phoenix, Reno et Las Vegas.

« Elle est définitivement dans une position plus compétitive que Biden », a déclaré Brian Robinson, stratège du GOP en Géorgie. « Les chiffres concernant Biden en Géorgie étaient atroces. Je veux dire, il y en a eu, comme le sondage du New York Times de l’été ou du printemps, qui a fait gagner Trump de plus de 10 points – on ne voit jamais ça en Géorgie.

La scène dans le centre-ville de Géorgie samedi après-midi – Harris, rassemblant des milliers de partisans sur fond d’horizon de la ville, flanquée de pancartes indiquant « liberté » – a montré à quel point les démocrates ont parcouru l’État.

« Géorgie, tu me connais. Je n’ai pas peur des combats difficiles, évidemment », a-t-elle déclaré. « Je vous promets que si vous me donnez la chance de me battre en votre nom en tant que président, rien au monde ne me fera obstacle. »

La position de Harris auprès des électeurs plus jeunes et des électeurs de couleur s’est considérablement améliorée par rapport à celle de Biden plus tôt cet été et a contribué à mettre ces États en jeu. Et même si sa campagne se veut optimiste quant à ces données démographiques, les gagner est encore loin d’être certain. Les sondages, les données de vote anticipé et les incertitudes autour des changements dans les méthodes de vote font qu’il est difficile de dire si le vice-président sera en mesure d’égaler la performance de Biden en 2020, qui lui a valu des victoires dans trois de ces États.

Mais si elle n’y parvient pas, les stratèges des deux côtés de l’allée, ici dans la Sun Belt, affirment que les banlieusards blancs ayant fait des études universitaires, et en particulier les femmes, pourraient la sauver.

Le pivotement de Harris vers le centre, associé à l’accent mis sur le droit à l’avortement et les menaces contre la démocratie, lui permet de s’en sortir bien mieux auprès d’un grand nombre de ces électeurs, qui ont afflué vers le Sud et l’Ouest à la recherche d’un coût de la vie moins élevé, que les démocrates. le passé.

« Ce qui me donne de l’optimisme à propos de la Sun Belt, c’est notre pourcentage d’électeurs ayant fait des études universitaires, et ce que l’on constate dans les États en croissance rapide, comme la Caroline du Nord et la Géorgie, c’est l’immigration d’électeurs ayant fait des études universitaires. dans des endroits comme Raleigh, Charlotte, Atlanta, où nous assistons à une explosion de croissance – chaque jour, chaque semaine, chaque année », a déclaré Morgan Jackson, stratège démocrate de Caroline du Nord. « Il s’agit avant tout d’électeurs ayant fait des études universitaires – d’électeurs blancs ayant fait des études universitaires. »

Ce n’est pas que Harris ne gagne pas la majorité des électeurs de couleur et des électeurs plus jeunes – elle semble l’être. On ne sait tout simplement pas si elle en remportera suffisamment, avec des sondages partout sur la carte. Selon au sondage de sortie des urnes de CNN en 2020Biden a remporté 87 pour cent des électeurs noirs, 65 pour cent des électeurs latinos et 60 pour cent des électeurs de moins de 30 ans. Sondage final du New York Times et du Siena College publié le week-end dernier, Harris a trouvé plusieurs points de moins que tous ces chiffres, à 81 pour cent d’électeurs noirs, 52 pour cent d’électeurs latinos et 55 pour cent d’électeurs de moins de 30 ans ; un récent sondage ABC-Ipsos, quant à lui, J’ai trouvé Harris à 90 pour cent d’électeurs noirs, 64 pour cent d’électeurs latinos et 56 pour cent d’électeurs de moins de 30 ans.

Dans le même temps, elle semble surperformer les chiffres de Biden de 2020 auprès des électeurs blancs ayant fait des études universitaires. Le sondage de sortie des urnes de CNN place Biden à 51 pour cent pour ce groupe, tandis que les chiffres pour Harris sont à 56 pour cent dans le sondage Times-Siena.

Les démocrates ont également historiquement obtenu de meilleurs résultats dans les États de la Rust Belt, qu’ils ont remportés chaque année depuis 1992 – sauf lorsqu’Hillary Clinton n’a pas réussi à les conserver en 2016. Au cours de la même période, la Caroline du Nord n’a voté pour un démocrate qu’une seule fois, pour Barack. Obama en 2008 ; L’Arizona et la Géorgie sont devenues bleues à deux reprises ; et le Nevada, qui a obtenu le plus récent succès en matière d’élection de candidats démocrates parmi les quatre, a voté pour le candidat démocrate à la présidentielle presque deux fois.

Le calendrier de campagne de Harris semble refléter ces réalités électorales. Alors que la vice-présidente a passé deux journées complètes à faire campagne dans les quatre États de la Sun Belt, elle passe une journée complète chacun dans la dernière partie de la campagne dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

« Chaque État se trouve dans la marge d’erreur. Cela dit, je pense que pour les démocrates, le chemin le plus vrai et le plus solide vers 270 a été, traditionnellement, et est pour Harris le mur bleu : Pennsylvanie, Wisconsin et Michigan », a déclaré Patti Solis Doyle, stratège démocrate et ancienne directrice de campagne pour Hillary Clinton en 2008. « Je pense que cela se reflète dans les endroits où Harris et Walz passent leur temps et où ils dépensent leur argent, mais ils ne prennent pas la Sun Belt pour acquise. »

Les assistants de campagne affirment que, dans les derniers jours de la campagne, l’investissement du temps de la vice-présidente dans les États de la Sun Belt montre à quel point elle les prend au sérieux – et à quel point ils pensent que les courses sont serrées.

« Souvent, à ce stade avancé d’une campagne, vous faites des choix quant à l’endroit où vous déplacez les ressources, car les états que vous pensiez être en jeu, ou les voies que vous pensiez être en jeu, ne sont pas entièrement là. Ce n’est pas ce à quoi nous sommes confrontés », a déclaré aux journalistes un haut responsable de la campagne, qui a requis l’anonymat pour parler franchement de la course, plus tôt cette semaine. « Chacun de nos sept États du champ de bataille est absolument en jeu. »

En Géorgie, les démocrates voient des signes d’optimisme. Les électeurs noirs représentent désormais 27 % de tous les votes anticipés exprimés dans l’État, ce qui correspond à la part des votes en personne de 2020, et il y a eu une vague d’électeurs noirs et de jeunes au cours des derniers jours du vote anticipé, les électeurs noirs constituant un grand nombre d’électeurs noirs. Une part importante des électeurs anticipés au cours des deux derniers jours, par rapport aux deux mêmes jours de 2020, selon un stratège démocrate, qui a obtenu l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer officiellement. Et jeudi était le jour le plus important de la période de vote anticipé pour les électeurs de moins de 30 ans, a ajouté le stratège.

Et malgré rapports faisant état d’un retard de participation des Noirs en Caroline du Nord plus tôt dans la semaine, la campagne voit des signes d’espoir dans l’État de Tar Heel – en partie parce que Trump a prévu quatre arrêts là-bas avant le jour du scrutin. Le haut responsable de la campagne a déclaré que le fait que l’ancien président passe autant de temps en Caroline du Nord suggère « qu’ils sont plutôt inquiets », ajoutant « que cela correspondrait à la force que nous constatons lors du vote anticipé ».

« Je pense qu’il est difficile d’observer ces évolutions de la campagne Trump sans avoir l’impression qu’ils doivent être inquiets et qu’ils voient ce que nous voyons là aussi », a déclaré le responsable.

Un responsable de la campagne Trump, qui a requis l’anonymat pour parler franchement de l’état de la course, a déclaré que l’optimisme des démocrates à l’égard de la Sun Belt était « bizarre » et a soutenu que l’élan était du côté des républicains, en particulier avec Gains récents du GOP dans l’inscription des électeurs et Gains républicains lors de la période de vote anticipé. Le responsable a également rejeté l’idée selon laquelle la campagne s’inquiéterait de la Caroline du Nord, notant que les républicains continuent de mener les votes anticipés dans cette région.

Danielle Alvarez, porte-parole de la campagne Trump, a fait valoir que Trump « monte en puissance et continue de prendre de l’ampleur à l’approche du jour du scrutin ».

« Mais nous ne tenons rien pour acquis et nous effectuerons de nombreuses visites dans les États du champ de bataille au cours des derniers jours de la campagne, car rien d’autre que l’avenir de notre nation n’est en jeu », a-t-elle déclaré.

Le responsable de la campagne Harris a également ajouté que leurs données internes suggèrent qu’ils ont accru leur soutien au cours des dernières semaines de la campagne parmi les électeurs noirs, y compris les hommes noirs, et les jeunes électeurs latinos. Et les démocrates sont globalement optimistes, sur la base de ce qu’ils constatent dans les sondages et les données de vote anticipé, sur le fait que de nombreux électeurs de couleur et plus jeunes ne se sont pas encore rendus. Par exemple, un récent sondage mariste réalisé en Caroline du Nord a révélé que 38 pour cent des électeurs noirs ont déclaré qu’ils avaient l’intention de voter le jour du scrutin, contre 26 pour cent des électeurs blancs.

« C’est un grand changement par rapport à 2020 », a déclaré Tom Bonier, stratège démocrate et conseiller principal de la société de données TargetSmart, lors d’une conférence de presse. « Et donc, quand vous regardez cela, vous pouvez simplement faire quelques calculs simples basés sur le vote anticipé qui a déjà été exprimé en Caroline du Nord… cela projette en fait que les électeurs noirs augmenteront leur part de l’électorat par rapport à 2020, de justesse, mais toujours une augmentation. .»

Dans l’Ouest, la campagne se heurte encore à des obstacles importants du fait de son électorat plus jeune et fortement latino. Le stratège démocrate a noté que les jeunes électeurs ont augmenté leur part de voix chaque jour depuis vendredi dernier et que les retours de ces électeurs augmentent en Arizona, tandis que la participation des Latinos en Arizona a augmenté au cours de la semaine dernière.

Mais les stratèges des deux côtés disent qu’ils n’ont aucune idée de ce qui va se passer au Nevada – où un nombre massif d’électeurs indépendants Cela complique les projections – tandis qu’en Arizona, l’État semble légèrement plus favorable à Trump. Harris pourrait cependant remporter une victoire en Arizona si elle gagne contre les républicains de type John McCain et les électeurs indépendants de l’État, et les stratèges disent qu’ils ne seraient pas surpris si la compétition se déroulait dans un sens ou dans l’autre.

« Mon instinct est qu’ils ont plus confiance en la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, et peut-être même en Géorgie ou en Caroline du Nord, qu’ici », a déclaré Chuck Coughlin, un stratège de longue date du Parti républicain en Arizona qui a quitté le parti sous Trump. «C’est remarquable ce que Harris a fait au cours des trois mois qu’elle a exercé ce règne. Elle s’est vraiment positionnée comme une candidate compétitive, où elle est une candidate crédible.