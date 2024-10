Harris fait face à une nouvelle urgence pour expliquer en quoi sa présidence potentielle serait différente de celle de Biden

WASHINGTON– À moins de quatre semaines du Jour d’électionVice-président Kamala Harris est confrontée à une nouvelle urgence : définir en quoi sa présidence potentielle serait différente de celle du président Joe Biden.

Sa lutte pour se présenter à la fois comme une candidate du changement tout en démontrant sa loyauté envers le politicien sous lequel elle sert a été clairement révélée mardi, lorsqu’elle a été demandé sur « The View » sur ABC comment elle dirigerait différemment que Biden.

Harris a déclaré : « Nous sommes évidemment deux personnes différentes » et « j’apporterai ces sensibilités dans la façon dont je dirige. » Mais lorsqu’on lui a demandé d’identifier une décision prise par Biden selon laquelle elle aurait choisi une autre voie, elle a hésité. « Il n’y a rien qui me vient à l’esprit », a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi plus tard dans l’émission en disant qu’elle mettrait un républicain dans son cabinet.

Deux mois et demi après le début de sa candidature inattendue, Harris s’est jusqu’à présent largement appuyée sur son âge et sa biographie pour signaler une rupture avec Biden, 82 ans, et son adversaire républicain de 78 ans, l’ancien président. Donald Trump. Aujourd’hui, dans une course serrée contre Trump, elle est obligée de réévaluer la façon dont elle parle de son patron et comment elle pourrait se lancer seule si elle gagnait la Maison Blanche.

Première femme noire et sud-asiatique à être candidate à la présidence d’un grand parti, Harris avait 9 ans lorsque Biden a été élu au Sénat et était étudiante en droit lorsque Trump, alors héritier de l’immobilier et mondain, a publié « L’art du marché ». .» Harris, selon sa campagne, incarne le changement. Pourtant, elle devra peut-être encore trouver une meilleure façon d’en parler.

Selon ses collaborateurs, Harris est profondément fidèle à Biden et réticent à faire publiquement quoi que ce soit qui pourrait être interprété comme une critique de sa présidence, même si ses notes favorables restent sous-marines. En privé, certains se demandent sur quoi elle devrait rompre avec Biden – notant la popularité de certains des éléments les plus importants de son programme législatif, des infrastructures à la réduction du coût de certains médicaments sur ordonnance, et l’imprudence de signaler toute lumière du jour avec le président sur les affaires étrangères. politique en période de crise mondiale.

Harris a toujours été un partenaire central de Biden, et ils craignent qu’une rupture ne soit désormais considérée comme un opportunisme préélectoral.

Les opinions sur Biden sont toujours plus négatives que positives, même après qu’il s’est retiré en tant que candidat démocrate en juillet. Environ 4 Américains sur 10 avaient une opinion plutôt ou très favorable de Biden dans un sondage AP-NORC réalisé en septembre, et 55 % avaient une opinion défavorable, ce qui est cohérent avec la position de ses notes favorables au cours des deux dernières années. Les sentiments envers Harris, quant à eux, étaient plus chaleureux : la moitié des Américains avaient une opinion favorable d’elle, tandis que 44 % avaient une opinion défavorable.

En plus de sa promesse de nommer un républicain dans son cabinet, Harris a introduit des politiques distinctes de celles de Biden, notamment en appelant à une hausse de l’impôt sur les plus-values ​​plus faible que celle préconisée par le président. Mais ils ont été modestes et la Maison Blanche de Biden, à son tour, a rapidement adhéré à ses positions.

Trump a profité de ses commentaires selon lesquels elle ne pouvait penser à aucune décision de Biden qu’elle changerait, diffusant un extrait de l’apparition de « The View » lors d’un rassemblement électoral en Pennsylvanie mercredi pour les rugissements de la foule.

Certains alliés de Harris l’ont pressée de signaler avec plus de force sa rupture avec Biden.

« Elle devrait faire ce qu’il y a de mieux », a déclaré Jamal Simmons, ancien directeur des communications de Harris. « Gagner permettra à Joe Biden de se sentir bien mieux que toute autre chose. »

Biden est « un président impopulaire et d’humeur anti-présidentielle à l’échelle mondiale », a ajouté la stratège démocrate Alyssa Cass, ajoutant que le petit univers des électeurs indécis n’est particulièrement pas captivé par Biden.

Harris, a-t-elle déclaré, doit « communiquer clairement aux électeurs quelque chose qu’elle aurait fait différemment, c’est-à-dire reconnaître une partie de leur insatisfaction – à tort ou à raison – afin de les amener à se sentir pleinement à l’aise avec elle ».

Premier vice-président à tenter de remplacer un chef de son parti depuis près d’un quart de siècle, Harris tente de trouver un équilibre délicat. L’équipe de Harris a tenté de garder Biden à distance pendant la campagne électorale – les deux hommes ont n’ont organisé qu’un seul événement de campagne ensemble – pourtant, elle a été amenée à apparaître à ses côtés pour surveiller les ouragans et faire face aux urgences au Moyen-Orient.

Le défi de Harris n’est pas unique, même si la nature compressée de sa campagne après le départ de Biden est sans aucun doute un facteur de complication auquel on n’a pas encore fait face à l’ère moderne.

En 2000, le candidat démocrate de l’époque, le vice-président Al Gore, a maintenu une relation sans lien de dépendance avec un président Bill Clinton entaché de scandales après avoir fait l’objet d’une enquête de destitution très médiatisée sur sa liaison avec un stagiaire de la Maison Blanche et tenté de la couvrir. en haut. Et en 1988, le président Ronald Reagan, alors âgé de 78 ans, n’a pas fait campagne de manière agressive pour son vice-président et éventuel successeur, George HW Bush.

« Les vice-présidents ont toujours eu du mal à se séparer des présidents sortants », a déclaré le stratège républicain Alex Conant. « C’est pourquoi si peu d’entre eux gagnent. »

« Son argument selon lequel elle n’est ‘pas Joe Biden’ est une bonne boutade, mais pas un bon message », a ajouté Conant, affirmant: « Elle devrait être capable d’indiquer trois choses qu’elle ferait différemment. » Au lieu de cela, a-t-il déclaré, Harris « a mieux transmis le message de Trump que Trump lui-même ».

D’autres démocrates voient peu de raisons pour que Harris s’écarte explicitement de sa politique par rapport à Biden. Sa présence en tête de liste résout ce qui avait été la plus grande vulnérabilité démocrate en novembre : l’âge de Biden.

« Il ne fait aucun doute que la campagne comprend l’impératif pour elle d’être un agent de changement », a déclaré Eric Schultz, un militant démocrate et ancien porte-parole d’Obama. «C’est pourquoi ‘une nouvelle voie à suivre’ est un cadre intelligent, et c’est aussi pourquoi elle a clairement indiqué que son élection représenterait un changement de génération. C’est bien sûr un contraste avec son adversaire de 78 ans, mais c’est aussi le signe qu’elle est entièrement orientée vers l’avenir et vers l’avenir.»

