Harris fait face à un défi historique en se présentant comme vice-président en exercice : du bureau politique

Dans l'édition d'aujourd'hui, le correspondant politique national Steve Kornacki détaille les défis historiques auxquels Kamala Harris est confrontée lorsqu'elle se présente à la présidence en tant que vice-présidente en exercice. De plus, nous explorons pourquoi Michelle Obama n'a pas fait campagne pour Harris depuis la convention d'été, et la vision de Hakeem Jeffries selon laquelle les démocrates reconquièrent le contrôle de la Chambre.

Harris fait face à un défi historique en se présentant comme vice-président en exercice

Par Steve Kornacki

Kamala Harris est la troisième candidate présidentielle au cours du dernier demi-siècle à se présenter comme vice-présidente en exercice. Et, comme notre dernier Sondage NBC News le souligne, l’impopularité de l’administration dans laquelle elle travaille a créé un défi unique pour elle.

Le taux d’approbation du poste présidentiel de Joe Biden s’élève à 43 %, à peu près au niveau où il a été pendant la majeure partie de son mandat. C’était suffisamment bas pour faire de Biden un outsider face à Donald Trump cette année et pour inciter les dirigeants démocrates à l’écarter en faveur de Harris.

Les attitudes négatives à l’égard de Biden vont bien au-delà des questions sur son âge et son acuité. Seulement 25 % des électeurs de notre sondage ont déclaré que les politiques de son administration aidaient leurs familles, contre 45 % qui ont déclaré qu’elles en souffraient. (En revanche, 44 % des votants ont déclaré que la politique de Trump en tant que président avait, avec le recul, aidé leurs familles.)

Le sondage NBC News montre également que le mécontentement du public à l’égard de la présidence de Biden façonne l’opinion de Harris. Un plus grand nombre de personnes interrogées dans notre sondage ont exprimé leur inquiétude quant au maintien des politiques de Biden plutôt qu’à la réapplication par Trump de ses propres politiques antérieures.

Les vents contraires rendent la tâche de Harris très différente de celle des deux derniers vice-présidents sortants à se présenter seuls. Al Gore en 2000 et George HW Bush en 1988 étaient liés à des présidents affichant de solides taux d’approbation des postes : 60 % pour Bill Clinton et 59 % pour Ronald Reagan, selon un sondage NBC News de l’époque.

La continuité était un thème central de la candidature de Bush en 1988. « Après deux excellents mandats, un changement sera opéré », a-t-il déclaré dans son discours. discours d’acceptation du congrès cette année-là. « Mais quand il faut changer de cheval en plein milieu du gué, n’est-il pas logique d’en choisir un qui suit le même chemin ? » Reagan lui-même a été activement présent pendant la campagne électorale et Bush a vaincu Michael Dukakis.

Gore a été confronté à un dilemme avec Clinton, dont le second mandat a été dominé par les révélations d’une liaison avec un stagiaire de la Maison Blanche et la saga de la destitution qu’elle a engendrée. Cela a gravement endommagé l’image personnelle de Clinton : un sondage ABC News quelques semaines avant les élections de 2000 a révélé que seulement 33 % des personnes interrogées considéraient Clinton favorablement. Mais l’économie était en plein essor, la situation du pays suscitait une grande satisfaction et la politique de Clinton était populaire.

La question de savoir si Gore enrôlerait Clinton dans un rôle de premier plan pendant la campagne électorale est devenue son propre mini-drame cet automne. En fin de compte, Gore a opté pour une distance publique avec Clinton lui-même, espérant que les électeurs l’associeraient aux politiques qu’ils appréciaient et non à l’homme qu’ils considéraient avec méfiance. La question de savoir si Gore a mal calculé reste un sujet de débat.

Remonter un peu plus loin dans l’histoire présente un meilleur parallèle avec le sort de Harris. En 1968, le vice-président Hubert Humphrey a remplacé Lyndon Johnson lorsque celui-ci, aux prises avec une faible popularité en raison de la guerre du Vietnam, s’est retiré de la course. Après avoir obtenu la nomination d’un parti démocrate divisé, Humphrey a langui loin derrière le républicain Richard Nixon – jusqu’au début du mois d’octobre, lorsqu’il a rompu brusquement avec Johnson à cause de la guerre. Humphrey a rapidement pris de l’ampleur et a réduit l’écart, même s’il a tout de même échoué de peu le jour du scrutin.

Mais il n’y a pas de question aussi centrale dans la campagne actuelle que celle du Vietnam en 1968. Donc, si Harris et son équipe ont l’instinct de rompre avec Biden dans les dernières semaines, il n’est pas aussi évident où ils le feraient ni s’ils obtiendraient un rebond significatif. Et basé sur elle traitement de la question récemment, il est loin d’être évident si Harris veut même essayer.

Malgré son appel à « faire quelque chose » pour Harris, Michelle Obama n’a pas encore pris le chemin de la campagne électorale.

Par Monica Alba, Carol E. Lee et Kristen Welker

Barack Obama a commencé à se battre pour Kamala Harris. Bill Clinton organise pour elle une série d’événements de campagne dans les États du champ de bataille.

Pourtant, la superstar démocrate que de nombreux membres du parti aimeraient voir aider Harris a jusqu’à présent été absente de la campagne électorale.

À seulement 21 jours des élections, Michelle Obama a travaillé en coulisses pour augmenter la participation dans les États clés, mais elle n’a pas encore programmé une apparition officielle de Harris depuis la Convention nationale démocrate. Deux personnes proches du dossier ont déclaré que l’ancienne première dame avait exprimé de nouvelles inquiétudes concernant la sécurité après deux tentatives d’assassinat de l’ancien président Donald Trump.

Harris et Trump reçoivent tous deux un niveau de sécurité sans précédent après que Trump ait fait face à deux tentatives d’assassinat cette année. Des mesures telles que davantage d’agents des services secrets et des verres pare-balles sont désormais courantes lors de la campagne électorale.

« Après les deux tentatives d’assassinat contre l’ancien président Trump, les états-majors de tous les anciens présidents et premières dames ont reconnu la nouvelle réalité, tout comme les services secrets », a déclaré une personne proche du dossier, les qualifiant de « signal d’alarme pour tout le monde ». à redoubler d’efforts en matière de sécurité « à la lumière de la nouvelle réalité ».

Son profil bas se démarque après elle discours entraînant en août, lors de la Convention nationale démocrate, où elle a imploré les membres de son parti de ne pas faire preuve de complaisance à l’égard de l’élection et a exhorté à plusieurs reprises les électeurs à « faire quelque chose !

Michelle Obama devrait ajouter des événements de campagne de Harris à son programme à l’approche du jour du scrutin, ont déclaré cinq personnes proches du planning, bien que rien n’ait été finalisé. Elle devrait jouer un rôle dans les « plaidoiries finales » de la campagne démocrate, ont déclaré trois de ces personnes.

À la clôture des élections, le 5 novembre, une autre source a déclaré : « elle aura fait entendre sa voix ».

Hakeem Jeffries prône le calme face au chaos dans la bataille pour la Chambre

Par Ali Vitali et Kyle Stewart

ALBUQUERQUE, NM – Selon le chef de la minorité Hakeem Jeffries, DN.Y., les démocrates de la Chambre n’ont pas détenu la majorité au Congrès – mais ils ont gouverné comme s’ils l’avaient fait.

Qu’il s’agisse d’éviter les fermetures de gouvernement, de relever le plafond de la dette nationale ou d’adopter un projet de loi annuel sur l’autorisation de la défense, « nous avons été tenus de toujours être à la hauteur », a déclaré Jeffries. a déclaré à NBC News dans une interview exclusive lors d’une récente campagne, arrêtez-vous ici. « Les démocrates ont fourni le soutien nécessaire, presque massivement dans la plupart des cas, pour faire avancer les choses. »

Maintenant, il veut que le marteau aille du côté du gouvernement.

Jeffries espère reconquérir la majorité de la Chambre avec un double message de « les gens plutôt que la politique » et une promesse de freiner le chaos du GOP de la Chambre. S’il réussit, cela mettrait un terme à la présidence historique de Nancy Pelosi (elle a été la première femme élue à ce poste le plus élevé) avec une autre étape importante pour son parti : l’élection du premier président noir de la Chambre. Mais pour y parvenir, les démocrates devraient faire passer au moins quatre sièges de la Chambre du rouge au bleu tout en aidant certains de leurs districts les plus vulnérables.

Jeffries, aux côtés d’autres hauts dirigeants démocrates de la Chambre, a accumulé des kilomètres, sillonnant les districts les plus chauds du pays, de New York à la Californie.

Les sondages montrent que la course au contrôle de la Chambre reste un tirage au sort – ce qui convient à une chambre qui a fonctionné (à peine, parfois) avec une faible majorité au cours des deux dernières années.

Jeffries a tiré les leçons de la nature chaotique de ce Congrès – d’un vote sur plusieurs jours, en 17 tours, pour élire Kevin McCarthy, R-Calif., comme président de l’éviction de McCarthy moins d’un an plus tard, en guise de punition pour avoir travaillé avec les démocrates pour augmenter la dette du pays. limite.

« Le calme est une décision intentionnelle », a déclaré Jeffries lorsqu’on lui a demandé comment il avait dirigé son caucus à travers le tumulte. « Personne ne peut contrôler la nature des événements extraordinaires auxquels nous sommes obligés de faire face encore et encore, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez. »

ICYMI : Vérifier notre interview exclusive avec le président Mike Johnson, R-La., dans lequel il détaille le chemin parcouru par les républicains de la Chambre pour protéger – et élargir – leur majorité.

🗞️ Les meilleures histoires du jour

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com