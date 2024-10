Harris fait face à des réactions négatives suite à une publicité « insultante » — RT World News

Une tentative visant à gagner le soutien des électeurs noirs masculins a plutôt suscité la colère des internautes.

La candidate démocrate à la présidentielle américaine Kamala Harris a fait l’objet de critiques en ligne à cause de sa dernière publicité de campagne, axée sur la vie amoureuse des hommes noirs. Certains internautes ont décrit l’annonce comme « déshumanisant ».

La campagne Harris a publié la publicité sur Instagram et Snapchat. Il utilise des vidéos de style jeu de rencontres conçues pour encourager les jeunes à voter. Dans la publicité, on peut voir un homme noir s’approcher d’un groupe de femmes tenant des ballons, qui l’interrogent sur ses revenus, sa taille et s’il s’entraîne.

Après avoir reçu des réponses apparemment favorables, une femme demande si l’homme a l’intention de voter à l’élection présidentielle américaine de novembre.

« Non, ce n’est pas mon truc » il répond. La réponse incite les femmes présentes dans la scène à faire éclater leurs ballons, tandis que la légende à l’écran à la fin indique : « Voter. Le jour du scrutin est le 5 novembre. à côté d’un message indiquant que la publicité a été payée par « Harris for President ».

La nouvelle publicité Harris/Walz dit aux hommes noirs que les femmes les rejetteront s’ils ne votent pas. Mémorable et fonctionne comme un appel à l’intérêt personnel. pic.twitter.com/9EKlOEIEU2 – Richard Hanania (@RichardHanania) 19 octobre 2024

La publicité a suscité des moqueries et des critiques en ligne.

Certains internautes ont affirmé que la publicité visait à « insulte » et « déshumaniser » hommes noirs, plutôt que son objectif déclaré de gagner leur soutien.















« Les démocrates continuent de déshumaniser et d’insulter les hommes noirs et tentent de leur faire honte et de leur faire pression pour qu’ils votent uniquement pour eux. » a écrit un utilisateur. « La campagne Kamala n’essaie même pas d’engager un dialogue respectueux. »

« L’équipe de Harris Walz pense-t-elle vraiment que cela convaincra quiconque de voter pour elle ? demanda un autre.

« C’est difficile de décrire à quel point Kamala est grinçante, mais je ferai de mon mieux », dit une troisième personne.

« Quel homme regarderait cela et se laisserait persuader de voter pour Kamala Harris ? »

Selon un récent rapport du New York Times, Harris a 11 points de retard dans la course à la présidentielle pour obtenir le soutien des électeurs masculins.















Plus tôt ce mois-ci, l’ancien président américain Barack Obama a fait campagne pour Harris en Pennsylvanie et a réprimandé les hommes noirs lors d’un rassemblement à Pittsburgh, affirmant qu’ils devraient avoir le même enthousiasme pour le candidat démocrate que pour ses campagnes de 2008 et 2012.

Harris et son rival républicain Donald Trump ont tous deux invité des célébrités à leurs rassemblements électoraux deux semaines avant les élections.

Parmi les stars qui soutiennent Harris figurent les chanteurs Taylor Swift, Billie Eilish et Bruce Springsteen, ainsi que les acteurs George Clooney, Anne Hathaway et Jennifer Lawrence.

Trump a été soutenu par Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, le rappeur 50 Cent, l’homme politique et candidat à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr., le commentateur Tucker Carlson, le lutteur professionnel à la retraite Hulk Hogan et l’acteur Jon Voight.