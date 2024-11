Harris évite de s’exprimer sur la mesure californienne de lutte contre la criminalité Prop 36

Kamala Harris a éludé une question dimanche si elle a voté pour la proposition 36 de Californie, une mesure controversée qui augmente les peines pour certains crimes liés à la drogue et au vol.

« Je ne vais pas parler du vote sur ce sujet parce que, honnêtement, c’est le dimanche avant les élections et je n’ai pas l’intention de créer un soutien dans un sens ou dans l’autre », a déclaré le vice-président américain et candidat démocrate à la présidentielle, qui vote. en Californie, a déclaré aux journalistes lors d’un rassemblement à Détroit.

En tant que procureur du district de San Francisco, puis procureur général de Californie, le bilan de Harris en matière de justice pénale a fait l’objet d’un examen minutieux, ses adversaires affirmant qu’elle avait l’habitude de s’orienter vers la justice pénale en fonction des circonstances politiques.

Si elle est adoptée, la proposition 36 verrait en prison les personnes qui ne parviennent pas à terminer leur traitement contre la toxicomanie, augmenterait les peines pour certains vols et crimes liés à la drogue – y compris la transformation de délits en délits – et obligerait les tribunaux à avertir les personnes reconnues coupables de vente ou de fourniture de drogues illégales à autrui qu’elles peuvent être accusé de meurtre s’ils continuent à commettre ce crime et que quelqu’un meurt.

Le conseiller fiscal et politique non partisan du corps législatif californien a déclaré que la mesure augmenterait les coûts de justice pénale de l’État en obligeant certaines personnes qui purgent actuellement leur peine au niveau du comté à les purger dans une prison d’État et en augmentant la charge de travail des tribunaux d’État.

« Au total, la proposition 36 augmenterait les coûts de la justice pénale locale, probablement de plusieurs dizaines de millions de dollars par an. » le conseil consultatif a dit.

Cette mesure est devenue un sujet de profonde discorde alors que les grandes villes californiennes, dont San Francisco et Los Angeles, luttent pour contenir les taux élevés de sans-abrisme et de toxicomanie, ainsi que les taux de criminalité qui en découlent.

Au-delà de la mesure électorale, la maire de San Francisco, London Breed, démocrate, se trouve dans une lutte difficile pour sa réélection contre ses challengers qui affirment qu’elle a permis à la ville de devenir incontrôlable.

Lors du scrutin du 5 novembre, la maire démocrate modérée fera face à quatre adversaires principaux, tous des collègues démocrates, qui affirment que Breed a dilapidé ses six années de mandat. Ils disent qu’elle a laissé San Francisco sombrer dans le chaos et a blâmé les autres pour son incapacité à maîtriser le sans-abrisme et les comportements erratiques dans la rue, tandis que des entreprises cambriolées imploraient de l’aide.

Les données sur la criminalité montrent que la région de la baie de San Francisco et Los Angeles ont connu une augmentation constante des vols à l’étalage entre 2021 et 2022, selon une étude du Public Policy Institute of California, non partisan.

Dans tout l’État, les taux de vols à l’étalage ont augmenté au cours de la même période, mais étaient toujours inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie en 2019, tandis que les cambriolages et vols commerciaux sont devenus plus répandus dans les comtés urbains, selon l’étude.

La proposition 36 représente également un recul par rapport à une mesure électorale antérieure, la proposition 47, qui visait à réduire la surpopulation carcérale en réduisant certains crimes à des délits.

De nombreux responsables de l’application des lois ont imputé à cette initiative de 2014 l’augmentation du sans-abrisme et de la criminalité dans l’État.

En rapport: Le bilan de Kamala Harris en tant que procureure de Californie a nui à sa campagne de 2020. 2024 sera-t-il différent ?

Harris, en 2014, a également refusé de prendre position sur la proposition 47 et aurait ri lorsqu’on lui a demandé si elle soutiendrait la légalisation de la marijuana à des fins récréatives. Elle a renversé cette opinion en 2018 et dit maintenant qu’elle estime que « les gens ne devraient pas aller en prison pour avoir fumé de l’herbe ».

« Je pense simplement que nous sommes arrivés à un point où nous devons comprendre que nous devons le légaliser et arrêter de criminaliser ce comportement », a déclaré Harris le mois dernier lors d’une interview sur le podcast. Toute la fumée.

Le Los Angeles Times a récemment argumenté contre la nouvelle mesure de vote, affirmant qu’elle pourrait ramener l’État à l’ère du « trois fois et vous êtes éliminé » qui a vu des condamnations pour certains crimes relativement mineurs, répétées, accompagnées de lourdes peines.

« Les problèmes que la mesure prétend résoudre – le vol dans les commerces de détail, la toxicomanie et le sans-abrisme – sont dans une certaine mesure étroitement liés », indique le journal, ajoutant que la proposition demande effectivement aux électeurs d’approuver les tactiques policières actuelles.

« La police pourrait arrêter les petits voleurs dès maintenant s’ils procédaient à des arrestations pour délit, comme elle le peut et le devrait parfois en vertu de la loi actuelle. Mais ils ne le font pas, parce qu’ils prétendent que cela n’en vaut pas la peine », indique le journal.

Associated Press a contribué à ce rapport