La candidate démocrate à la présidence, la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris et le candidat démocrate à la vice-présidence, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, apparaissent ensemble sur scène lors d’un événement de campagne le 6 août 2024 à Philadelphie. (Photo par Andrew Harnik/Getty Images)

PITTSBURGH — La vice-présidente Kamala Harris et le gouverneur du Minnesota Tim Walz ont fait campagne dimanche dans l’ouest de la Pennsylvanie pour une tournée en bus dans les communautés autour de Pittsburgh. C’est leur première apparition dans l’ouest de l’État en tant que colistiers, et cela se produit la veille de l’ouverture de la Convention nationale démocrate à Chicago.

Harris est officiellement devenu le Candidat démocrate à la présidence plus tôt ce mois-ci par un vote par appel nominal des délégués du Comité national démocrate, après que le président Joe Biden a renoncé à sa candidature à la réélection le 21 juillet et l’a soutenue.

Dimanche marque la huitième visite de Harris en Pennsylvanie cette année, et sa 18e visite depuis son investiture. Elle a présenté Walz comme son colistier le 6 août à Philadelphie. Elle est également apparue à Philadelphie pour courtiser les électeurs américains d’origine asiatique le 13 juillet et a également fait des arrêts ce cycle à Pittsburgh pour vanter les investissements de l’administration en matière d’infrastructures ; Philadelphie va discuter de la dette étudiante avec les enseignants; et dans le comté de Montgomery à parler en faveur des droits reproductifs.

Bien qu’il ait visité la moitié est de l’État à plusieurs reprises en 2024, Biden n’a fait qu’une seule étape de campagne en 2024 dans l’ouest de la Pennsylvanie, visitant les United Steelworkers en avril avant les élections primaires de l’État.

L’ancien président Donald Trump, candidat républicain à la présidence, a fait campagne à Wilkes-Barre samedi et tiendra une conférence de presse à York lundi. Son colistier, le sénateur américain JD Vance (R-Ohio) sera également en Pennsylvanie lundi, lors d’une conférence de presse séparée à Philadelphie.

Lors du rassemblement de Wilkes-Barre, Trump n’a pas évoqué l’avortement, un sujet clé sur lequel Harris a mené des actions pour l’administration Biden et pendant la campagne. Mais en plus de déclarer « Je suis une personne plus belle que Kamala » lors du rassemblement de samedi, Trump a critiqué la politique économique de Harris.

« L’inflation a été dévastatrice sous ce groupe de personnes qui n’ont aucune idée de ce qu’elles font », a déclaré Trump. « Êtes-vous mieux lotis avec Kamala et Biden qu’avec le président Donald J. Trump ? Je ne pense pas. »

L’annuel le taux d’inflation était de 2,9% en juilletle taux le plus bas depuis 2021, mais les deux campagnes ont mis l’économie au premier plan, car il reste une préoccupation majeure pour les électeurs. Harris a dévoilé un plan économiqueproposition présentée vendredi, qui comprenait des plans visant à alléger les augmentations de loyer, à stimuler les acheteurs d’une première maison, à mettre fin à la hausse des prix des produits d’épicerie et à renforcer le crédit d’impôt pour enfants.

Avant la visite de Harris, le Comité de campagne républicain du Sénat de Pennsylvanie (SRCC) a critiqué ses positions et ses politiques en matière d’énergie, que la majorité républicaine au Sénat de l’État s’efforce de bloquer.

« Ces politiques ont augmenté les tarifs d’électricité pour les familles et les petites entreprises et ont coûté cher aux Pennsylvaniens. [sic] « La Pennsylvanie ne peut pas se permettre les politiques énergétiques ratées de l’administration Biden-Harris, qu’elles viennent de la vice-présidente Harris ou de ses alliés démocrates au Sénat de l’État de Pennsylvanie », a déclaré Michael Straw, directeur de la communication du SRCC, dans un communiqué.

UN Sondage de l’Université Quinnipiac publié le 14 août montre que Harris devance légèrement Trump parmi les électeurs probables en Pennsylvanie, avec trois candidats tiers pris en compte. Harris a obtenu de très bons résultats auprès des femmes, a constaté Quinnipiac.

« Avec les cinq prétendants pris en compte, Harris a globalement un avantage, avec un fort soutien des femmes de la Pennsylvanie, un État incontournable », Tim Malloy, analyste de sondage de l’Université Quinnipiac, a déclaré dans un communiqué de presse.

Après leur tournée de dimanche dans l’ouest de la Pennsylvanie, Harris et Walz doivent se rendre à Chicago. Harris s’adressera au DNC mercredi et elle acceptera officiellement la nomination des démocrates à la présidence jeudi.

Il s’agit d’une histoire en développement qui sera mise à jour.