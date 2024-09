Harris et Trump se préparent au débat de mardi de manière très différente

PITTSBURGH — Kamala Harris et Donald Trump changent radicalement de stratégie pour se préparer à la présidentielle. Débat présidentiel de mardicréant une confrontation qui reflète non seulement deux visions distinctes du pays, mais aussi deux hommes politiques qui abordent les grands moments de manière très différente.

La vice-présidente est enfermée dans un hôtel historique du centre-ville de Pittsburgh où elle peut se concentrer sur la préparation de réponses claires de deux minutes, selon les modalités du débat. règlesElle travaille avec ses assistants depuis jeudi et a choisi un lieu qui permet au candidat démocrate de se mêler aux électeurs des États clés.

Trump, le candidat républicain, a publiquement nié l’intérêt d’étudier pour le débat. L’ancien président a choisi de remplir ses journées avec événements liés à la campagne en partant du principe qu’il saura ce qu’il doit faire une fois qu’il montera sur la scène du débat au National Constitution Center de Philadelphie.

« Vous pouvez y aller avec toute la stratégie que vous voulez, mais vous devez en quelque sorte la ressentir au fur et à mesure que le débat se déroule », a-t-il déclaré lors d’une réunion publique avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity.

Trump a ensuite cité l’ancien boxeur Mike Tyson, qui a déclaré : « Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’il reçoive un coup de poing au visage. »

Harris a déclaré qu’elle était prête à ce que Trump lance des insultes et déforme les faits, même si sa campagne a vu l’intérêt de se concentrer sur la classe moyenne et les perspectives d’un avenir meilleur pour le pays.

« Nous devons nous préparer au fait qu’il n’a pas à dire la vérité », a déclaré Harris lors d’une interview radio pour le Rickey Smiley Morning Show. « Il a tendance à se battre pour lui-même, pas pour le peuple américain, et je pense que cela va se voir au cours du débat. »

Pour sa propre préparation, Harris a fait appel au consultant démocrate Philippe Reines, un conseiller de longue date d’Hillary Clinton, pour incarner Trump. Elle aime décrire Trump comme ayant un « livre de stratégie » de mensonges pour s’en prendre aux démocrates comme Clinton et l’ancien président Barack Obama.

Harris a déclaré qu’elle comprenait Trump sur un plan psychologique plus profond. Elle a essayé, dans des discours comme lors de la Convention nationale démocrate, de montrer qu’elle serait un leader plus fort que lui – un argument qui met en cause le désir de Trump de se projeter et de montrer sa force.

Le débat du 27 juin entre Trump et le président Joe Biden a bouleversé l’élection, la performance désastreuse de Biden l’ayant finalement conduit à s’écarter en tant que candidate démocrate et en soutenant Harris. Les deux campagnes savent que la première rencontre en personne entre Harris et Trump pourrait être un événement décisif dans une course serrée.

Trump a critiqué de manière préventive les modérateurs du débat d’ABC News, affirmant qu’il ne serait pas traité équitablement. Mais il a déclaré qu’il prévoyait de laisser Harris s’exprimer, tout comme il l’avait fait lors de son débat avec Biden.

« Je l’ai laissé parler. Je vais la laisser parler », a-t-il déclaré lors de la réunion publique de Hannity.

Les conseillers de Trump ont déclaré que ce débat ne serait pas différent du précédent et que l’ancien président ne ferait pas de préparation plus traditionnelle. Il n’y aura pas de doublures, pas de décors, pas de mise en scène.

Au lieu de cela, ils soulignent les interviews fréquentes de Trump, notamment les réponses aux questions lors de longues conférences de presse, les podcasts d’une heure et la participation à des réunions publiques avec des animateurs sympathiques comme Hannity.

Trump rencontre également régulièrement des conseillers politiques, experts des questions susceptibles d’être abordées au cours du débat. Au cours de ces séances informelles, ils discutent des enjeux, des politiques de Trump pendant son mandat et des projets qu’il a mis en avant pour un second mandat.

« J’ai des réunions à ce sujet. Nous en parlons. Mais on ne peut pas faire grand-chose. Soit on connaît son sujet, soit on ne le connaît pas. Soit on a une bonne politique, soit on ne l’a pas », a-t-il déclaré lors d’une interview à la radio du New Hampshire.

Avant le dernier débat, Trump a eu des entretiens avec des républicains de premier plan, comme le sénateur de Floride Marco Rubio, qui était alors pressenti pour être le candidat à la vice-présidence de Trump. Cette fois, il a eu des entretiens avec Tulsi Gabbard, l’ancienne députée démocrate et candidate démocrate à la présidence, qui soutient désormais Trump.

Gabbard, qui fait désormais également partie de l’équipe de transition de Trump, a été spécialement chargée d’aider Trump cette fois-ci, car elle connaît Harris, ayant débattu avec elle lorsque les deux se présentaient à la nomination démocrate en 2020. Elle a également organisé récemment une réunion publique avec Trump dans le Wisconsin.

Selon ses conseillers, Trump a l’intention de mettre Harris sur la défensive. Il veut la présenter comme trop libérale, en essayant de la lier au bilan économique de Biden et en soulignant ses revirements sur des questions telles que l’interdiction de la fracturation hydraulique, qu’elle ne soutient plus.

« Nous attendons avec impatience que les Américains puissent la voir sur scène, incapable de défendre sa politique et ses revirements », a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne Trump. « Le président a prouvé qu’il maîtrise les enjeux, ce qui n’est pas le cas d’elle. »

L’équipe de Harris compte sur le fait que Trump se montrera extrémiste et qu’elle pourra utiliser le débat comme tremplin pour renforcer l’élan généré par sa courte campagne. L’équipe de campagne prévoit d’utiliser le week-end précédant le débat pour organiser 2 000 événements avec des bénévoles et atteindre plus d’un million d’électeurs.

« Avec des centaines de bureaux et des milliers d’employés répartis sur les champs de bataille, nous sommes en mesure de tirer parti de tout le buzz autour du débat et d’atteindre les électeurs difficiles à atteindre », a déclaré Dan Kanninen, directeur des États clés de la campagne, dans un communiqué.

Colvin a réalisé ce reportage depuis New York. Michelle L. Price, journaliste à l’Associated Press à Harrisburg, en Pennsylvanie, a contribué à ce reportage.