Harris et Trump se bousculent pour les États clés après leur confrontation au débat

WASHINGTON — vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump se dirigent tout droit vers les États clés qu’ils espèrent faire basculer en leur faveur cette année, tous deux essayant d’élargir leur étroit chemin vers la victoire dans une campagne présidentielle très disputée.

Harris a les yeux rivés sur la Caroline du Nord, où elle doit organiser des rassemblements à Charlotte et Greensboro jeudi, son premier événement politique après avoir stimulé ses partisans avec sa performance magistrale lors du débat de mardi.

Trump se dirige vers l’ouest, vers Tucson, en Arizona, alors qu’il cherche à stabiliser sa campagnequi continue de lutter pour se rééquilibrer près de deux mois après que Harris a remplacé le président Joe Biden à la tête du ticket démocrate. Bien que l’équipe de Harris ait déclaré qu’elle était prête à organiser un autre débat, la candidate républicaine a hésité.

« Est-ce qu’on va faire une revanche ? » a déclaré Trump mercredi. « Je ne sais pas. »

Les candidats se bousculent un jour après avoir commémoré l’anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, un événement sombre qui n’a offert que peu de répit à la politique partisane dans une campagne électorale à grande vitesse.

Dans une caserne de pompiers de Shanksville, en Pennsylvanie, près de l’endroit où le vol 93 de United Airlines s’est écrasé après que des passagers se sont battus contre les pirates de l’air, Trump a posé pour des photos avec des enfants qui portaient des t-shirts de campagne. L’un des t-shirts proclamait que l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, Biden et Harris étaient « stupides, encore plus stupides et plus stupides que jamais ».

Biden et Harris ont visité la même caserne de pompiers plus tôt dans la journée. Quelqu’un a offert à Biden une casquette de baseball rouge, blanche et bleue sur laquelle était écrit « Trump 2024 » et a suggéré au président de la mettre pour démontrer son engagement en faveur de l’unité bipartite. Biden l’a brièvement mise et a affiché un large sourire.

Seule une poignée d’États clés détermineront l’issue des élections.

Les démocrates n’ont pas remporté de voix électorales en Caroline du Nord depuis 2008, année où le président Barack Obama a été élu pour la première fois. Cependant, la marge de victoire de Trump en 2020, de 1,3 point de pourcentage, a été sa victoire la plus étroite de tous les États cette année-là, et les démocrates espèrent que la population croissante et diversifiée de la Caroline du Nord leur donnera un avantage cette fois-ci.

L’équipe de campagne de Harris a déclaré que le voyage de jeudi serait son neuvième dans l’État cette année, et les sondages récents montrent une course serrée. Plus de deux douzaines de bureaux de campagne combinés – soutenant Harris et le reste des candidats du parti – ont été ouverts, et le populaire gouverneur démocrate Roy Cooper est l’un de ses principaux représentants.

Les républicains sont confiants quant aux chances de Trump dans l’État, et l’ancien président ont organisé des rassemblements là-bas en août.

Les indépendants inscrits, connus en Caroline du Nord sous le nom de non affiliés, constituent le plus grand bloc électoral de l’État et jouent généralement un rôle clé dans les résultats des élections à l’échelle de l’État. Une décision de la Cour suprême de l’État cette semaine confirmant que Robert F. Kennedy Jr. doit être supprimé Les bulletins de vote de Caroline du Nord pourraient apporter des voix supplémentaires en faveur de Trump, étant donné l’approbation de Kennedy.

Le Parti républicain de l’État a rejeté les inquiétudes selon lesquelles une mauvaise performance de son candidat au poste de gouverneur, le lieutenant-gouverneur Mark Robinson, pourrait nuire aux chances électorales des autres candidats du parti, y compris Trump.

Le candidat démocrate Josh Stein et ses alliés ont critiqué Robinson pendant des mois sur les ondes et les réseaux sociaux pour ses commentaires virulents sur l’avortement et les droits des LGBTQ+. Stein, le procureur général de l’État, avait une avance sur Robinson dans plusieurs sondages récents auprès des électeurs de Caroline du Nord.

L’Arizona est un autre État où la course à la présidentielle pourrait être façonnée, au moins en partie, par des élections locales. Kari Lake, une républicaine qui nie toute élection et qui a perdu sa campagne pour le poste de gouverneur en 2020, se présente au siège de sénateur américain laissé vacant par Kyrsten Sinema.

Lake illustre le virage à droite du parti de l’État sous l’ère Trump. Elle est opposée au représentant démocrate Ruben Gallego, qui était en tête dans plusieurs sondages récents, même si la course était serrée dans un autre.

Les républicains ont remporté l’Arizona lors de presque toutes les élections présidentielles depuis la Seconde Guerre mondiale, mais Biden a remporté une victoire serrée en 2020.

La montée en puissance des démocrates de l’Arizona a été alimentée par l’arrivée de migrants en provenance des États bleus et par un réalignement politique qui a vu les électeurs des banlieues – en particulier les femmes diplômées de l’enseignement supérieur – s’éloigner des républicains.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, colistier de Harris, a organisé un rassemblement dans l’État mardi avant le débat, et le ticket démocrate a fait campagne ensemble là-bas le mois dernier.

Les républicains sont toujours plus nombreux que les démocrates en Arizona, mais un tiers des électeurs sont indépendants. Le sénateur de l’Ohio JD Vance, colistier de Trump, est apparu la semaine dernière dans un quartier à forte majorité républicaine de la métropole de Phoenix en compagnie de Charlie Kirk, fondateur d’un groupe de jeunes conservateurs influent.

Trump était en Arizona il y a deux semaines pour une conférence de presse le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où il a mené l’une de ses attaques les plus efficaces contre Harris au sujet du nombre de personnes traversant la frontière pour demander l’asile, suivie d’un rassemblement dans une ancienne patinoire de hockey dans la région de Phoenix.

Cooper a fait son reportage depuis Phoenix et Robertson depuis Raleigh, en Caroline du Nord.