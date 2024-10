Harris et Trump recherchent un large public de niche sur les podcasts, les émissions de télévision et la radio

Les téléspectateurs du talk-show « The View » et les auditeurs de l’émission de radio par satellite d’Howard Stern ne pourraient pas être plus différents : les femmes plus âgées qui regardent la télévision pendant la journée pour les premières contre les hommes blancs jeunes et d’âge moyen qui constituent depuis longtemps les fervents adeptes de le style autrefois torride de ce dernier.

Pourtant, en l’espace de quelques heures mardi, la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris a voyagé entre leurs studios à Manhattan pour s’asseoir pour de longues interviews, une étrange juxtaposition d’une émission de télévision initialement considérée comme une conversation entre dames qui déjeunent et une animatrice de radio. qui est devenu célèbre grâce à ses diatribes pornographiques, misogynes et parfois racistes qui ont conduit à des millions de dollars d’amendes pour indécence de la part du gouvernement fédéral.

Historiquement, aucun candidat politique sérieux n’y serait jamais apparu ; Le président Obama a été moqué par ses collègues démocrates pour avoir été le premier président en exercice à s’asseoir pour une interview sur « The View ».

Mais les deux programmes, qui comptent des millions de followers, ont évolué : « The View » est l’une des étapes les plus populaires des candidats à la présidentielle des deux partis, et Stern s’est transformé en un intervieweur curieux et vantant des thérapies. Et tous deux représentent une stratégie bipartite en tant que candidats des deux partis, y compris les électeurs de l’ancien président Trump, à travers le réseau en croissance exponentielle de sites de diffusion, de radio, de podcast et de médias sociaux où les électeurs qui ne sont pas des accros de MSNBC ou de Fox News obtiennent leurs nouvelles.

Bill Burton, porte-parole national de la campagne présidentielle d’Obama en 2008, qui a travaillé au sein de son équipe de communication lors de son premier mandat à la Maison Blanche, a déclaré que « le paysage a complètement changé » depuis qu’il a commencé à travailler en politique il y a un quart de siècle.

« Autrefois, le moyen le plus évident de communiquer avec les électeurs était de passer par les journalistes politiques », a-t-il déclaré. « Cela a évolué vers une meilleure compréhension de qui sont les électeurs, où ils obtiennent leurs informations et de communiquer avec eux où ils obtiennent leurs informations. »

L’accent accru mis sur les médias non traditionnels est la dernière itération du micro-ciblage, des efforts déployés par les campagnes pour atteindre des groupes spécifiques d’électeurs. L’un des efforts les plus efficaces a eu lieu lors de la campagne de réélection du président George W. Bush en 2004, lorsque des stratèges ont utilisé des données sur les consommateurs, telles que les magazines reçus par les électeurs ou les voitures qu’ils ont achetées, pour cibler chirurgicalement les électeurs républicains dans les circonscriptions démocrates d’États comme l’Ohio.

« Les campagnes ne sont plus une approche descendante de la messagerie. Souvent, il s’agit d’une approche ascendante très personnalisée », a déclaré Kevin Madden, un stratège républicain qui a travaillé sur la campagne de réélection de Bush en 2004 ainsi que sur les campagnes de Mitt Romney en 2008 et 2012. « Avant 2004, les campagnes comportaient des publicités de 30 secondes ciblant la population générale qui regardait les informations à 18h30 et sur les informations du câble. Maintenant… vous avez cette approche presque omniprésente qui communique via tous ces canaux, en fonction de ce que vous savez de leurs problèmes et de ce que vous savez des groupes de pairs.

Rappelant ces efforts il y a vingt ans, Madden a déclaré : « Si vous conduisez un camion et buvez de la Budweiser, vous êtes l’un de nos électeurs. Si vous conduisez un Grand Cherokee et buvez de la Heineken, vous pourriez être un électeur influent. En fonction des habitudes des consommateurs, nous savons où vous cibler avec certains de nos messages, qu’il s’agisse de communication peer-to-peer ou via le magazine Field & Stream.

« Maintenant, cela s’est transformé en une compréhension plus globale de l’électorat », a déclaré Madden, désormais associé principal au sein d’un groupe de communications stratégiques mondiales basé à Washington. « Il y a quelques cycles, c’était un peu comme peindre par numéros. Aujourd’hui, c’est comme des images numériques pixellisées, et nous comprenons de mieux en mieux l’électorat, ses changements d’humeur et ce qui les motive.

Trump est également apparu sur des forums non traditionnels, comme les podcasts du Garçons Nelk et le lutteur professionnel Logan Paul, tous deux populaires auprès des jeunes hommes. Mardi, l’ancien président a déclaré sur le podcast controversé de Ben Shapiro que les présidents Biden et Harris devraient être démis de leurs fonctions par le biais du 25e amendement, qui traite du transfert du pouvoir présidentiel en cas d’invalidité, de démission, de destitution ou de décès.

Harris a également parlé à des animateurs qui font sourciller, comme Alex Cooper de « Call Her Daddy », un podcast explicite qui compte des millions d’auditeurs et qui rappelle les débuts de l’émission de radio de Stern en raison de ses franches plaisanteries sexuelles.

Mardi, les intervenants de Harris sur « The View » étaient amicaux. Les deux républicains assis autour de la table basse sur le plateau étaient des critiques notables de Trump : la stratège de Floride Ana Navarro et l’ancienne assistante de Trump à la Maison Blanche, Alyssa Farah Griffin. Harris a profité de cette comparution pour lancer une proposition visant à offrir une assistance aux soins de longue durée aux personnes âgées via Medicare, tout en répondant aux besoins de la génération « sandwich », les personnes qui s’occupent des parents et des enfants vieillissants.

« Il y a tellement de gens dans notre pays qui se trouvent en plein milieu, s’occupant de leurs enfants et de leurs parents vieillissants. Et c’est presque impossible de tout faire, surtout s’ils travaillent », a déclaré Harris, se souvenant de son expérience en prenant soin de sa mère après qu’elle ait reçu un diagnostic de cancer. « Nous constatons que de nombreuses personnes doivent alors quitter leur emploi, ce qui signifie perdre une source de revenus, sans parler du stress émotionnel. Et donc ce que je propose, c’est qu’essentiellement ce que nous ferons, c’est permettre à Medicare de couvrir les soins de santé à domicile.

Mais les républicains ont rapidement saisi une réponse sur ce qu’elle aurait fait différemment de Biden pendant qu’ils dirigeaient le pays – une ligne délicate que Harris a dû suivre car elle est fidèle au président actuel tout en arguant qu’elle est une candidate au changement.

« Rien ne me vient à l’esprit… et j’ai participé à la plupart des décisions qui ont eu un impact », a déclaré Harris, ajoutant plus tard qu’elle inclurait un républicain dans son cabinet.

Atout; son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance ; et d’autres républicains ont rapidement saisi la remarque.

«Le président Trump brise Internet sur X Spaces avec Elon Musk, assiste à des combats de l’UFC et à des matchs de football devant des foules déchaînées et s’ouvre sur des sujets personnels comme la lutte de sa famille contre la dépendance sur des podcasts comme Théo Von», a déclaré Anna Kelly, porte-parole du Comité national républicain, dans un communiqué. « En revanche, Kamala Harris redouble d’échecs au cours des quatre dernières années, du retrait désastreux de l’Afghanistan à l’inflation écrasante et aux prix record des loyers, de l’épicerie et de l’essence.

« Le contraste est clair : tandis que le président Trump continue de bâtir la coalition la plus grande et la plus diversifiée de l’histoire, Kamala Harris veut quatre années supplémentaires du même programme Biden-Harris, faible et raté – et les Américains rejetteront la politique fatiguée du passé lorsqu’ils votez pour le président Trump en novembre », a déclaré Kelly.

Peu de temps après son apparition dans « The View », Harris a accordé une interview de plus d’une heure avec Stern, qui était initialement célèbre pour ses discussions lascives sur les ondes, en publiant « Butt Bongo Fiesta », une vidéo personnelle qui a rapporté 10 millions de dollars. le mettant en scène donnant une fessée aux fesses nues de jeunes femmes au rythme de la musique, et de nombreux autres exemples de contenu offensant, notamment en utilisant le mot N.

La vice-présidente Kamala Harris avec l’animateur de radio SiriusXM Howard Stern mardi. (« Le spectacle Howard Stern » de SiriusXM »

Il s’est lancé dans la politique, flirtant avec la candidature au poste de gouverneur de New York avant de devoir divulguer ses revenus. Il a donné son nom à une aire de repos sur l’autoroute du New Jersey après avoir soutenu la candidate au poste de gouverneur du GOP, Christine Todd Whitman.

En vieillissant, Stern a évolué. Bien qu’il ait entretenu une relation à long terme avec Trump – ils ont assisté aux mariages de chacun – Stern a déclaré qu’elle s’était désintégrée après avoir refusé de présenter Trump à la Convention nationale républicaine de 2016 parce qu’il soutenait Hillary Clinton.

Son interview de Harris était flatteuse. Stern a exhorté ses partisans à voter pour elle ou, s’ils soutenaient Trump, à ne pas voter tous ensemble. Ils ont tous deux répété des points de discussion familiers sur les périls qu’ils pensent que l’ancien président fait peser sur la démocratie et le monde.

Bien que Harris ait repris bon nombre des mêmes notes lors d’entretiens précédents, comme parler de manger un sac entier de Doritos au fromage nacho – « taille familiale » – la nuit où Trump a remporté l’élection présidentielle de 2016, elle a également parlé de son amour pour les courses de Formule 1 et surprenant son mari avec des billets pour voir U2 au Sphere de Las Vegas.

« Oh mon Dieu, es-tu allé à la Sphère ? » elle a demandé à Stern. « Tout le monde devrait y aller l’esprit clair. »

Stern a répondu : « En gros, ne vous défoncez pas ?

« C’est exact », a déclaré le vice-président. «C’est beaucoup. Il y a beaucoup de stimulation visuelle.