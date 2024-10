Harris et Trump offrent de nouveaux détails sur les politiques et la stratégie lors d’entretiens en duel

WASHINGTON– Alors que la course à la présidentielle entre dans ses dernières semaines, les démocrates Kamala Harris et républicain Donald Trump se sont lancés dans une série d’entretiens éclair qui ont offert de nouveaux détails sur leurs priorités politiques et leurs stratégies politiques.

Ces derniers jours, Harris s’est assis avec Charlamagne est Dieudont l’émission de radio est particulièrement populaire auprès du public jeune et noir, et sera interviewée sur Fox News, généralement un refuge pour les républicains. Pendant ce temps, Trump a participé à une entretien controversé avec le rédacteur en chef de Bloomberg News lors d’un forum économique à Chicago, même si la foule était amicale avec lui et a participé aux assemblées publiques sur Fox News et sur le réseau hispanophone Univision.

Voici quelques points à retenir de la cascade d’apparitions :

Les deux candidats ont largement évité les entretiens traditionnels pendant la campagne, préférant s’asseoir devant des hôtes amicaux, souvent dans des contextes médiatiques non traditionnels. Le marathon d’entretiens de deux jours a constitué une rupture partielle et remarquable par rapport à cette stratégie.

Harris, pour qui la campagne Trump a martelé ne pas faire d’interviews après avoir remplacé le président Joe Biden en tête du classement démocrate, a accéléré le rythme ce mois-ci. Le vice-président est apparu dans l’émission « The View » sur ABC et s’est entretenu avec un animateur de radio. Howard Stern et enregistré une émission avec un comédien de fin de soirée Stéphane Colbertentre autres apparitions. Elle s’est également entretenue avec le magazine d’information « 60 Minutes », comme c’est la tradition pour les candidats à la présidentielle, tandis que Trump a annulé sa participation à l’émission.

Apparition de Harris sur Fox avec présentateur Bret Baier mercredi semblait destiné à montrer sa volonté de faire face à n’importe quelle personne qui lui posait des questions, surtout après que Trump ait renoncé à « 60 minutes ».

L’interview de l’ancien président par le rédacteur en chef de Bloomberg, John Micklethwait, à Chicago, mardi, était une apparition inhabituelle devant un interlocuteur non conservateur, même si le public l’a fréquemment applaudi lorsqu’il s’est heurté à l’intervieweur. Micklethwait a contesté le soutien de Trump aux tarifs douaniers et son intention de payer pour ses promesses électorales.

Il a également affronté un public exclusivement féminin dans une mairie de Fox News avant de participer à une mairie sur le réseau de langue espagnole Univision, où il a été confronté à des questions pointues d’électeurs latinos. Comme Harris, Trump tente d’élargir sa coalition pour obtenir les voix clés dont il a besoin pour remporter la course au coude à coude. Alors, pour lui aussi, chaque entretien compte.

Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il était fier de son rôle de premier plan dans le renversement de l’affaire Roe contre Wade. Mais ses derniers commentaires sur l’avortement rappellent une nouvelle fois que le républicain comprend que la question est politiquement dangereuse pour lui et son parti.

Il a été contraint de défendre sa position lorsqu’une question étonnamment pointue lui a été posée par le public exclusivement féminin d’une mairie de Fox News.

« Les femmes ont le droit de faire ce qu’elles veulent et doivent faire de leur corps, y compris de celui à naître. C’est leur responsabilité, quelles que soient les circonstances », a déclaré l’interrogateur. « Certaines sont nécessaires pour sauver leur propre vie. Pourquoi le gouvernement s’implique-t-il dans les droits fondamentaux des femmes ? »

Trump a d’abord répondu avec son refrain habituel selon lequel la question avait été renvoyée aux États. Mais il a également reconnu que certaines lois de l’État étaient « trop strictes ». Et il est allé plus loin : « Et cela va être refait, car il y a déjà un mouvement dans ces États… pour le refaire. »

On ne sait pas exactement à quoi Trump faisait référence. Il y a peu de preuves que les responsables républicains pro-Trump dans les États qui ont adopté des interdictions strictes de l’avortement, dont certaines entrent en vigueur avant que de nombreuses femmes réalisent qu’elles sont enceintes, prennent des mesures pour « refaire » leurs lois.

Quelques États ayant des interdictions strictes ont questions sur le bulletin de vote cette année, cela les ferait reculer. Cela inclut la Floride, où Trump a critiqué l’interdiction comme étant trop sévère, mais aussi a dit qu’il voterait pour faire respecter la loi.

La vérité est que le renversement de Roe a été un désastre politique pour le Parti républicain de Trump. Les femmes se sont révoltées contre le GOP lors de diverses élections depuis la décision de la Cour suprême. Mais Trump parie que brouiller les cartes avec de vagues promesses et un ton plus doux pourrait limiter les dégâts en novembre.

Charlamagne a repoussé les limites de la rhétorique de Harris lorsque le démocrate a rappelé aux électeurs qu’ils avaient « deux choix… et ce sont deux visions très différentes de notre nation ».

« L’autre concerne le fascisme. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement le dire ? Charlamagne intervint.

Harris a immédiatement répondu : « Oui, nous pouvons le dire. »

C’était la première fois que le vice-président acceptait aussi directement et publiquement ce genre de langage pour décrire Trump. L’échange a souligné la décision de Harris de revenir à un argument clé de Biden à l’approche du jour des élections : la démocratie est en jeu le 5 novembre. Et, selon l’argument démocrate, Trump est inapte à diriger en raison de ses mensonges sur la légitimité du gouvernement. Élection de 2020, son rôle dans 6 janvier 2021l’émeute du Capitole et sa rhétorique autoritaire constante, entre autres.

Trump a offert un nouvel exemple lors de ses apparitions sur Fox et Univision.

Interrogé sur la violente attaque de ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021, Trump a défendu ses loyalistes. « C’était un jour d’amour du point de vue de millions de personnes », a-t-il déclaré sur Univision.

Il a également refusé de revenir sur ses commentaires du week-end selon lesquels ses rivaux démocrates représentaient une menace plus sérieuse pour les États-Unis que la Chine et la Russie. Au cours du week-end et à nouveau dans l’interview de Fox, il les a qualifiés d’« ennemi intérieur ».

Les experts ont averti qu’un tel langage est courant parmi les dirigeants autoritaires cherchant à réprimer la dissidence.

« C’est l’ennemi de l’intérieur et ils sont très dangereux. Ce sont des marxistes, des communistes et des fascistes », a déclaré Trump sur Fox, nommant l’ancien président de la Chambre. Nancy Pelosi et Rép. Adam SchiffDémocrate de Californie, qui a siégé au comité du Congrès qui a enquêté sur le rôle de Trump dans l’insurrection du 6 janvier.

« Nous avons la Chine, nous avons la Russie, nous avons tous ces pays. Si vous avez un président intelligent, vous pouvez tous les gérer. Le plus difficile est, vous savez, Pelosi, ces gens, ils sont si malades et si méchants.

Dans une élection qui pourrait se jouer en marge, chaque vote compte. Dans la dernière ligne droite des élections, Trump et Harris se tournent vers les hommes noirs.

Harris, dans son entretien avec Charlamagne, a averti que Trump souhaitait superviser un retour à des tactiques policières sévères connues sous le nom de « stop and frisk » qui affectent de manière disproportionnée les hommes noirs. Elle a promis de faire pression en faveur d’une législation visant à lutter contre les pratiques discriminatoires des forces de l’ordre et à décriminaliser les arrestations liées à la marijuana, qui affectent également de manière disproportionnée les hommes noirs. Et elle a déclaré que les réparations pour les ancêtres des esclaves devraient être étudiées, une position qui n’est pas nouvelle mais que Trump a cherché à exploiter pour renforcer son avantage auprès des électeurs blancs.

C’est l’une des premières fois au cours de cette campagne électorale que les réformes de la justice pénale ont été un sujet de discussion majeur pour Harris, même si elles ont dominé en 2020.

Trump a fait preuve de confiance lorsqu’il s’est adressé aux électeurs noirs mardi. Les deux partis reconnaissent que même si Harris est susceptible de gagner massivement les électeurs noirs, Trump grignote ses marges, en particulier parmi les jeunes hommes noirs. Tout changement significatif pourrait avoir des conséquences dans le cadre d’élections très serrées.

« Tout Afro-Américain ou Hispanique, et vous savez à quel point je m’en sort là-bas, qui vote pour Kamala, doit subir un examen de la tête », a déclaré Trump.

Harris a déclaré qu’une partie de son défi réside dans le fait que la campagne de Trump « essaye de faire fuir les gens parce que sinon ils savent qu’ils n’ont rien sur quoi se présenter ».

« Demandez à Donald Trump quel est son plan pour l’Amérique noire », a-t-elle lancé. « Demandez-lui. »

Des gens ont rapporté de New York. Riccardi a rapporté de Denver.