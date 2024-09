Harris et Trump modifient leurs plans après la destruction de l’ouragan Hélène

L’ouragan Hélène bouleverse les plans des candidats à la présidentielle cette semaine.

Candidat démocrate Kamala Harris met fin à une visite de campagne à Las Vegas pour retourner à Washington pour des briefings. candidat républicain Donald Trump se rend en Géorgie pour constater l’impact de la tempête.

L’ouragan Hélène bilan des morts Le nombre de personnes dépasse les 100 et continue d’augmenter, avec certains des pires dégâts causés par les inondations intérieures en Caroline du Nord.

En plus d’être des crises humanitaires, les catastrophes naturelles peuvent constituer des défis politiques pour les élus, en particulier dans les dernières semaines d’une campagne présidentielle.

Les présidents évitent généralement de se précipiter vers les zones sinistrées afin de ne pas interférer avec les efforts de rétablissement. La Maison Blanche a déclaré que Harris se rendrait dans les zones touchées « dès que possible sans perturber les opérations d’intervention d’urgence ».

Le président Joe Biden devait parler lundi matin de la réponse de son administration à l’ouragan Hélène. Il prévoit de visiter les zones touchées par la tempête plus tard cette semaine, en s’efforçant de ne pas perturber les efforts d’intervention.

Suivez la couverture des élections 2024 de l’AP sur : https://apnews.com/hub/election-2024.

Voici la dernière :

Harris dit que lorsque le président Biden l’a appelée et lui a dit qu’il quittait la course à la présidentielle en juillet, cela lui a laissé du mal à dormir.

« Tout allait très vite » et « je ne dormais pas très bien », a-t-elle déclaré dans un épisode du podcast « All the Smoke ».

Elle a ri et a ajouté: « J’aime dormir. » Elle se souvient que le lendemain de cet appel téléphonique, Harris avait déclaré qu’elle n’arrivait pas à dormir. Alors elle s’est levée et a commencé à faire mariner un rôti pour sa famille.

« Tout le monde dormait. Je viens de me lever et j’ai commencé à cuisiner », se souvient-elle.

La vice-présidente Kamala Harris a déclaré qu’elle avait été claire sur son identité et ses origines raciales et qu’elle n’écoutait pas les questions soulevées à ce sujet par les critiques, y compris son adversaire à la présidentielle, le républicain Donald Trump.

Interrogée sur les critiques concernant son identité dans un épisode du podcast « All the Smoke » publié lundi, Harris a répondu : « Je ne l’écoute pas. »

«Je sais très clairement qui je suis», a-t-elle déclaré. « Et si quelqu’un d’autre ne le fait pas, il doit suivre son propre niveau de thérapie. »

Harris a déclaré qu’elle était heureuse de discuter plus en détail de son identité, mais que cela nécessiterait une discussion de plusieurs heures sur le rôle de la race en Amérique.

« Ma mère a été très claire. Elle élevait deux filles noires pour qu’elles soient deux fières femmes noires », a déclaré Harris. « Et cela n’a jamais été une question. »

La vice-présidente Kamala Harris dit à propos du tristement célèbre rendez-vous à l’aveugle où elle a rencontré son mari, Doug Emhoff : « J’ai juste un meilleur ami vraiment autoritaire. »

Mis en place par des amis particulièrement persuasifs, Harris a déclaré dans un épisode du podcast « All the Smoke » publié lundi qu’Emhoff était venu la chercher pour ce rendez-vous dans une BMW. Il a immédiatement révélé : « Je suis une très mauvaise conductrice », se souvient-elle.

« Je suppose qu’il essayait de créer une petite attente », a déclaré Harris.

Elle a dit que les deux hommes se sont ensuite rendus au restaurant préféré d’Emhoff, où les gens qui y travaillaient « disaient : « Hey Doug ». » Elle n’a pas nommé le restaurant.

Au début de un rassemblement à Las Vegas Dimanche, Harris a déclaré : « nous serons aux côtés de ces communautés aussi longtemps qu’il le faudra pour nous assurer qu’elles sont capables de se rétablir et de se reconstruire ».

Atout, parlant à Erie, Pennsylvanie.dimanche, a décrit la tempête comme « un gros ouragan monstre » qui avait « frappé beaucoup plus fort que quiconque ne l’aurait cru possible ».

Il a critiqué Harris pour avoir assisté à des événements de collecte de fonds le week-end en Californie alors que la tempête frappait.

« Elle devrait être là où elle devrait être », a déclaré Trump.

La Maison Blanche a déclaré que Harris se rendrait dans les zones touchées « dès que possible sans perturber les opérations d’intervention d’urgence ». Elle s’est également entretenue avec le gouverneur Roy Cooper de Caroline du Nord et a reçu un briefing de l’administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, Deanne Criswell, pendant son voyage.