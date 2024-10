Harris et Trump, engagés dans une course serrée, cherchent à prendre l’avantage parmi les électeurs indécis

Kamala Harris et Donald Trump Ils ont passé la journée de dimanche à essayer de consolider le soutien politique au sein de ce qu’ils percevaient comme des blocs électoraux incontournables, les sondages les montrant enfermés dans une course présidentielle serrée le 5 novembre.

À moins d’un mois du jour de l’élection, la vice-présidente démocrate s’est rendue dans une église noire de Greenville, en Caroline du Nord, dans le cadre de sa campagne « Ames aux urnes ». Son adversaire républicain était en Arizona, à la recherche du soutien des Noirs et des Latinos alors qu’il brigue une deuxième présidence, après un rassemblement en Californie la veille.

Les deux candidats tentent d’obtenir un avantage décisif parmi les électeurs qui n’ont pas encore décidé qui soutenir. Des enquêtes montrent que le vote anticipé, qui tend à favoriser les démocrates, est en baisse de 45 % par rapport aux années électorales précédentes – signe qu’il pourrait y avoir des millions d’électeurs indécis.

Trump est désormais passé de la condamnation du vote anticipé, considéré comme un complot démocrate visant à provoquer sa défaite face à Joe Biden en 2020, à un appel aux gens à voter tôt et par correspondance.

Un récent ABC News-Ipsos sondage a montré que le soutien était divisé selon les sexes, les femmes votant 60 contre 40 pour Harris et les hommes se prononçant pour Trump avec une marge similaire.

Trump a besoin de femmes blanches, qui l’ont soutenu en plus grand nombre en 2020 qu’en 2016 – mais aussi d’hommes noirs. Dimanche, il a estimé que l’appel lancé la semaine dernière par son collègue l’ancien président Barack Obama aux hommes noirs pour qu’ils soutiennent Harris en se basant « uniquement sur la couleur de sa peau, plutôt que sur sa politique » était « profondément insultant ».

Le sénateur démocrate de Géorgie, Ralph Warnock, a déclaré dimanche à CNN : « Les hommes noirs ne voteront pas en nombre significatif pour Donald Trump ». Mais son collègue démocrate noir Jim Clyburn, membre du Congrès de Caroline du Sud, a déclaré à CNN : « Oui, je suis préoccupé » par le fait que les hommes noirs votent pour Trump.

Un sondage du New York Times publié Dimanche, il a été constaté que Harris sous-performait les trois derniers candidats démocrates à la Maison Blanche parmi les électeurs latinos.

L’élection pourrait se résumer à des augmentations fractionnaires du soutien à chacun. Un sondage NBC News publié dimanche a montré les candidats dans une « impasse » à l’échelle nationale avec 48 % de soutien. Le sondage révèle que les électeurs réévaluent le premier mandat de Trump de manière plus favorable – mais aussi qu’ils considèrent les droits reproductifs comme une question de motivation majeure, ce qui pourrait nuire à l’ancien président après que trois de ses membres nommés à la Cour suprême américaine ont éliminé le droit fédéral à l’avortement.

Un sondage de CBS News, également publié dimanche, a constaté que la course à la présidentielle est bien plus que deux idéologies contradictoires – mais aussi une déconnexion fondamentale.

Par exemple, la plupart des partisans de Trump ont déclaré que les secours aux victimes des ouragans Helene et Milton n’atteignaient pas les personnes touchées – alors que les partisans de Harris ont indiqué que c’était le cas. Les partisans de Trump disaient que l’économie allait mal ; Les partisans de Harris ont dit que c’était bien. Les électeurs de Trump ont déclaré que le nombre de passages à la frontière entre les États-Unis et le Mexique augmentait ; Les électeurs de Harris ont déclaré qu’ils étaient en baisse.

Les électeurs de Trump, en particulier les hommes, ont déclaré que les efforts en faveur de l’égalité des sexes étaient allés trop loin ; Les électeurs de Harris ont dit que ce n’était pas assez loin. Mais tous deux ont convenu que les médias sociaux n’étaient pas fiables et qu’il était plus difficile de trouver des points de consensus et de distinguer les faits de la fiction.

Mais la réponse aux deux ouragans qui ont récemment frappé le sud-est des États-Unis a continué de dominer la campagne des démocrates. Dimanche, Biden devait évaluer les dégâts infligés par Milton sur la côte du golfe de Floride, où il annoncerait un financement de 600 millions de dollars pour les réseaux électriques endommagés.

La réponse aux ouragans reste la préoccupation politique des démocrates. Harris devait organiser un rassemblement électoral après l’église dans un État durement touché par Hélène, où la rapidité de la réponse fédérale en cas de catastrophe à la tempête a fait l’objet d’une politisation intense. Un jour plus tôt, pour la deuxième fois en une semaine, le vice-président avait été photographié en train de préparer des fournitures de secours en cas de catastrophe.

Un bénévole a déclaré « il faut tout un village » pendant qu’ils chargeaient des couches dans des cartons. « Vous avez tout à fait raison », a répondu Harris.

C’est arrivé alors que Le Wall Street Journal a rapporté qu’une partie des premières réponses à Hélène avait pris la forme du Patriot Front, une organisation que la Ligue anti-diffamation a considérée comme un groupe suprémaciste blanc – et qui utilisait la désinformation comme outil de recrutement.

Alors que l’Arizona, le Nevada et la Géorgie penchent potentiellement pour Trump, et que la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin penchent potentiellement pour Harris, la perte de la Caroline du Nord coûterait à Trump les 16 voix du collège électoral nécessaires pour atteindre le seuil de victoire de 270. L’État a voté de justesse pour Trump en 2020.

Le président de la Chambre républicaine, Mike Johnson, a déclaré dimanche à l’émission Face the Nation de CBS qu’il rejetterait l’appel de Harris et Biden visant à ramener le Congrès à Washington pour approuver davantage de financement pour les secours en cas de catastrophe après l’ouragan.

« Cela peut attendre », a déclaré Johnson, soulignant les 20 milliards de dollars de financement supplémentaire en cas de catastrophe qui ont récemment été approuvés. Il a affirmé que seulement 2 % de ce financement avait été distribué. Dès que les États auront évalué et calculé leurs « besoins réels » et les auront soumis, « le Congrès se réunira et, de manière bipartite, nous répondrons à ces besoins ».

Johnson a accusé l’Agence fédérale de gestion des urgences (Fema) d’être « lente à réagir ». Il a déclaré : « Ils n’ont pas fait le travail que nous attendons et espérons qu’ils feront, et il y aura également de nombreuses évaluations à ce sujet dans les jours à venir. »

Mais alors que le soutien de Harris semble diminuer ces dernières semaines, notamment après une série d’apparitions télévisées, des rapports font état de tensions croissantes entre sa campagne et la Maison Blanche de Biden. Le président a annulé un voyage en Allemagne pour se concentrer sur la réponse à l’ouragan. Mais il est maintenant signalé avoir reporté le voyage à vendredi.

Selon Axios, Les collaborateurs de Biden restent blessés par le fait que le président a été expulsé de sa candidature à la réélection au milieu de questions sur son âge. Il a 81 ans, soit seulement trois ans de plus que Trump.

L’équipe de Harris pensait que Biden l’avait éclipsée en organisant un point de presse impromptu alors qu’elle organisait un rassemblement dans le Michigan.

Biden devait rencontrer dimanche le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avec qui Harris se disputait plus tôt dans la semaine. Une aide à Harris59 ans, a déclaré au média que l’équipe présidentielle était « trop dans ses sentiments ».