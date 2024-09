Harris et Trump effectuent les derniers préparatifs avant le débat présidentiel crucial à Philadelphie

C’était un débat qui n’était pas censé avoir lieu.

Donald Trump montera sur scène à Philadelphie mardi soir pour affronter, non pas l’adversaire familier auquel il s’attendait lorsqu’il a accepté la rencontre en mai, mais un adversaire qu’il n’a jamais rencontré et qu’il a du mal à définir : Kamala Harris, la vice-présidente américaine, dont l’émergence comme candidate démocrate a changé la direction, et la nature même, de l’élection présidentielle.

Le candidat républicain prévoyait de se rendre dans la ville de l’amour fraternel pour un deuxième rendez-vous avec Joe Biden, le président américain avec lequel il avait eu des discussions acrimonieuses lors de l’élection de 2020.

En rapport: Comment Harris va-t-elle débattre avec Trump ? Six moments clés nous éclairent

Au lieu de cela, l’impact sans précédent du débat de juin à Atlanta entre les deux hommes – au cours duquel la performance hésitante et incohérente de Biden l’a conduit à retirer sa candidature après une pression croissante de son propre parti démocrate – a laissé Trump face à un adversaire contre lequel il n’a pas encore décidé d’une ligne d’attaque définie.

De son côté, Harris se prépare à l’événement avec des assistants qui ont imité la technique de débat souvent vicieuse et insultante de Trump – en particulier envers les femmes – et renforcée par son expérience acquise lors d’une précédente carrière de procureure. Elle est également encouragée par le fait d’affronter un adversaire qui a récemment été condamné pour 34 chefs d’accusation.

Les deux hommes s’affrontent au milieu d’une course qui se déroule à plusieurs les sondages montrent que les deux camps sont au coude à coude – à la fois au niveau national et dans les États clés – et ce, surtout en Pennsylvanie, où se déroulera le débat de mardi, avec plus de votes électoraux en jeu que dans tout autre État clé.

L’événement de mardi, organisé par ABC, se déroulera selon les mêmes règles que celles qui ont régi le débat Trump-Biden, les micros des candidats étant coupés lorsque c’est au tour de leur adversaire de parler. L’équipe de campagne de Harris a plaidé pour que les micros restent allumés tout au long du débat, espérant inciter l’ancien président à interrompre de manière indisciplinée et peu recommandable ses précédentes interventions.

Alors que Trump était prêt à accepter, son entourage – déterminé à le maintenir concentré sur son message – a insisté pour conserver les règles initiales.

Mais c’est la difficulté de Trump à accepter le départ de Biden de la course qui pourrait décider des contours du débat, selon Steven Fein, spécialiste des débats présidentiels et professeur de psychologie au Williams College dans le Massachusetts.

« Je pense que l’élément le plus intéressant et potentiellement le plus explosif est le fait qu’il était clairement très contrarié par le retrait de Biden et son remplacement par Harris », a déclaré Fein, qui a suggéré que le débat avait un plus grand potentiel de jeux d’esprit et de drame psychologique que tout ce qu’il avait étudié auparavant.

« Ce sera une tâche difficile pour lui de contrôler ses tendances. Chaque fois qu’il est agressé par une femme, il se montre généralement très méchant. Et une femme de couleur, c’est exactement le scénario cauchemardesque.

« Il va falloir faire des concessions, ce qui n’était pas nécessaire lors du premier débat, où il n’avait pas à dire grand-chose mais laissait Biden s’agiter. Le risque de voir toutes sortes de drames se produire est donc grand. »

L’ancien président s’est préparé au débat avec, entre autres, Tulsi Gabbard, une ancienne membre démocrate du Congrès devenue partisane de Trump, qui s’est présentée à l’investiture présidentielle du parti en 2020 et s’est affrontée de manière mémorable avec Harris lors d’un débat primaire.

Lors d’un appel avec des journalistes lundi à la veille du débat, Jason Miller, un conseiller de Trump, a déclaré que c’est Harris qui aurait du mal à se préparer pour Trump.

« Le fait que Trump soit là tous les jours pour poser des questions improvisées [means] « On ne peut pas se préparer pour lui », a-t-il dit, en comparant cela à un entraînement pour se préparer à combattre Mohammed Ali. « On ne sait pas quel sera son style. Il a un mélange étonnant d’humour et de charme, ainsi que des faits percutants. »

Avec Hugo Lowell