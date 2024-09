Harris et Trump doivent intensifier leurs efforts pour attirer les électeurs latinos

Les électeurs latinos influenceront l’élection présidentielle de 2024, mais ni la candidate démocrate Kamala Harris ni le candidat républicain Donald Trump ne semblent vraiment intéressés pour le moment.

Le premier Débat présidentiel Harris-Trump Le scrutin aura lieu mardi, mais les candidats devront éviter de commettre une grosse erreur lors du dernier face-à-face.

Le 27 juin, lorsque Trump débattu Le président Joe Biden et son adversaire de l’époque n’ont pas réussi à aborder les questions liées à la Les préoccupations des électeurs latinos.

Et ce, malgré les nouvelles du recensement américain publiées le matin même, selon lesquelles les Latinos ont été à l’origine de 71 % de la croissance du pays entre 2022 et 2023.

Pire encore, les maigres hochements de tête en faveur de cette cohorte diversifiée d’électeurs ont été présentés comme faisant partie de l’argument controversé de la politique d’immigration, et non comme les principales préoccupations qui, selon les Latinos, les préoccupent réellement, sondage après sondage.

Les nouvelles données de sondage publiées mercredi constituent un avertissement aux campagnes : elles feraient mieux d’intensifier leurs efforts lors d’une élection serrée dans laquelle un petit nombre de votes de citoyens motivés fera la différence entre la victoire et la défaite.

Les votes latinos se sont révélés décisifs pour la victoire de Biden en 2020

Le 4 septembre, États-Unis, Une organisation nationale de défense des droits civiques basée à Washington DC, anciennement connue sous le nom de National Council of La Raza, a publié un sondage approfondi auprès de 3 000 électeurs latinos éligibles. Environ 55 % des personnes interrogées ont déclaré qu’aucun parti ou organisation républicain ou démocrate ne les avait contactés pour leur demander leur soutien.

La vice-présidente Kamala Harris photographiée avec Frankie Miranda, président de la Fédération hispanique (à droite) lors d’une visite à Porto Rico en mars 2024.

Harris détient une avance de 27 points de pourcentage sur Trump (59% contre 31%) dans le sondage.

C’est une amélioration significative par rapport à mai Sondage USA TODAY/Université Suffolk montrant que les électeurs hispaniques ont préféré Biden à Trump, mais seulement 34 % contre 28 %.

Malgré tout, l’avance de Harris pourrait ne pas être suffisante pour lui permettre de remporter les élections.

Voici le part du vote latino pour les candidats gagnants reçu depuis 1980, selon le Pew Research Center :

1980 : Ronald Reagan, républicain, 35%

1984 : Reagan, 37%

1988 : George H.W. Bush, républicain, 30 %

1992 : Bill Clinton, démocrate, 61%

1996 : Clinton, 72%

2000 : George W. Bush, républicain, 35 %

2004 : Buisson, 40%

2008 : Barack Obama, démocrate, 67%

2012 : Obama, 71%

2016 : Donald TrumpRépublicain, 28%

2020: Joe Biden, démocrate, 61%

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump s’arrête dans un café d’un quartier hispanique après avoir pris la parole lors d’une réunion publique avec des membres de la communauté hispanique le lendemain de son premier débat avec la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton

Le Institut de politique et de politique latinos de l’UCLA a publié un rapport en 2021 montrant que les électeurs latinos ont été décisifs dans la victoire de Biden en 2020.

« Dans la foulée de leur engagement électoral record en 2018, les électeurs latinos se sont rendus aux urnes et ont influencé les résultats électoraux lors de l’élection présidentielle de 2020 », écrivent les auteurs du rapport.

Cependant, comme le montre le sondage UnidosUS, la part de Harris dans le vote latino est actuellement inférieure à celle de tous les démocrates qui ont remporté la présidence au cours des quatre dernières décennies. En revanche, la part de Trump est meilleure que le pourcentage de votes latinos qu’il a reçu lors de sa victoire de 2016.

Les Latinos ne sont pas monolithiques, mais ils constituent une cohorte avec une expérience commune

Biden a remporté l’élection de 2020 avec 7 millions de voix d’avance.

Sur les 65 millions de Latinos aux États-Unis, 31,2 millions sont des citoyens en âge de voter et 18 millions sont des électeurs inscrits, selon UnidosUS.

Mais il y a plus encore, selon l’organisation.

Cela dit, il est important de se rappeler que les Latinos ne constituent pas un groupe monolithique. Ils comprennent les Chicanos du Texas et de Californie, les Portoricains de New York et d’Orlando, les Cubains et les Vénézuéliens de Miami, les Salvadoriens de Washington, DC, et un nombre croissant de Latinos à Detroit et surtout dans le Sud, notamment au Tennessee et en Géorgie.

Ana Valdez

Cependant, depuis 1980, le recensement américain classe les personnes ayant des racines dans les pays hispanophones (y compris l’ancien territoire mexicain à l’ouest et au sud-ouest) comme « hispaniques ».

Cela a créé l’impression d’un « vote latino », mais les experts, y compris Ana Valdez, PDG de l’association Latino Donor Collaborativepréfèrent appeler le groupe une cohorte, définie comme « un groupe de personnes ayant une caractéristique commune », plutôt qu’une ethnie ou une autre désignation qui peut impliquer un monolithe pour certains.

Bien qu’historiquement, une majorité de Latinos se soit rangée du côté des démocrates, on compte un nombre important de républicains.

Trump a été plus désireux de les atteindre par le biais d’apparitions dans les médias en langue espagnole, mais Harris a accordé une interview radio à la Univision, chaîne de télévision en langue espagnole le jeudi.

Voici les 5 principaux enjeux qui préoccupent les électeurs latinos

Un problème que les critiques de la communauté ont noté, y compris les sondeurs UnidosUS, est que les candidats s’intéressent soudainement à la communauté tous les quatre ans pendant les années d’élection présidentielle, mais l’oublient ensuite.

« Vous savez que les stéréotypes, la rhétorique, certaines campagnes politiques et certains enjeux politiques ont en quelque sorte utilisé la communauté latino comme bouc émissaire », m’a confié Valdez lors d’une interview en août. « C’est mon opinion personnelle, mais les chiffres montrent que je n’ai pas tort. »

Et malgré l’accent mis sur l’immigration, l’UnidosUS montre quelles sont les principales questions d’importance pour les électeurs latinos :

L’inflation et la hausse du coût de la vie L’emploi et l’économie Manque de logements abordables/loyers élevés Soins de santé

Enfin, l’immigration et la sécurité aux frontières ainsi que la criminalité et la violence armée sont à égalité à la cinquième place.

20 septembre 2023 : l’acteur John Leguizamo regarde la vice-présidente Kamala Harris, non représentée sur la photo, s’exprimer lors de la conférence sur le leadership du Congressional Hispanic Caucus Institute au Walter E. Washington Convention Center à Washington, DC

Ces problèmes reflètent ceux auxquels l’ensemble du pays est confronté, mais collectivement, les Hispaniques ont des revenus des ménages et des taux d’accession à la propriété inférieurs, des indices de problèmes de santé plus élevés et un accès historiquement moindre aux opportunités.

Ainsi, lorsque Harris et Trump débattront mardi, ils devraient aborder ces questions essentielles pour les électeurs latinos de manière significative et respectueuse.

Éloignez-vous des peurs et concentrez-vous sur les moyens d’améliorer la vie des familles.

Cela pourrait faire la différence entre gagner ou perdre les élections.

David Plazas est le directeur de l’opinion et de l’engagement pour le réseau USA TODAY Tennessee. Il est membre du comité de rédaction de The Tennessean. Envoyez-lui un e-mail à [email protected] ou retrouvez-le sur X à @davidplazas. Soumettez une lettre à l’éditeur à freep.com/lettres et nous pouvons le publier en ligne et sur papier.

Cet article a été publié à l’origine sur Nashville Tennessean : Soyez attentifs, Harris et Trump : le vote latino sera décisif en 2024