Harris et Trump disent que l’Amérique tanke s’ils perdent. Alors pourquoi cette exubérance lors de leurs rassemblements ?

Peu de temps après être monté sur scène avec 91 minutes de retard pour son rallye à Atlanta cette semaine, Donald Trump a fait ce qu’il ne pouvait s’empêcher de faire : prendre une tangente. Cela allait clairement être une soirée d’improvisation.

Il s’est longuement émerveillé de la façon dont le propulseur de fusée SpaceX d’Elon Musk fonctionnait. arraché du ciel par des armes mécaniques à son retour. Tout ce feu et cette fumée. « La chose la plus cool que j’ai vue depuis longtemps », a-t-il déclaré à son public. « C’était fou ? » Parlez de l’éclat rouge d’une fusée.

Un jour plus tôt, à Erie, en Pennsylvanie, Kamala Harris était pleine d’énergie et de sourires aveuglants sur scène, tout comme les milliers de personnes présentes pour la voir. Aucune tangente.

Elle a réprimé de manière déchirante son adversaire, perfectionnant l’art de paraître incrédule à l’égard de l’homme pour lequel la moitié du pays pourrait voter. Si elle avait brandi une pancarte, « WTF » aurait bien saisi l’expression de son visage. Son public était sous le charme du sucre.

Si les élections du mois prochain sont la bataille ultime entre le bien et le mal, ce que les deux camps nous disent, pourquoi tous ces habitants de Géorgie et de Pennsylvanie dansent-ils dans la salle et s’amusent-ils autant ?

La rhétorique de Harris est existentielle, les fondations mêmes du pays susceptibles de s’effondrer le 5 novembre, selon elle. Les propos toujours provocateurs de Trump sont devenus encore plus sombres, même avec parfois des nuances violentes.

Pourtant, dans un pays las de ce qu’est devenue la politique américaine, des milliers de personnes y marinaient. J’en profite. En faire une soirée en amoureux. Cocooné dedans.

Le rassemblement de Harris lundi et celui de Trump mardi se sont déroulés sur des planètes différentes, pour emprunter l’expression de Trump pour le monde que chaque candidat propose le 5 novembre. Trump a regardé vers l’avenir en regardant en arrière, promettant un retour au pays « où vous êtes né ». Harris était farouchement tourné vers l’avenir.

Les chants « USA, USA » ont résonné lors des deux événements et l’amour de l’Amérique était dans l’air. Mais quelle Amérique ?

Pour le représentant américain Byron Donalds, qui a réchauffé la foule en faveur du retardataire Trump, c’est le pays où les garçons deviennent des hommes – « la virilité est nécessaire » – et les filles deviennent des femmes fortes qui trouvent des maris. Trump a ajouté dans son discours : « La folie transgenre sera immédiatement éliminée de nos écoles » s’il gagne.

Pour Harris, c’est le pays où les gens ont « la liberté d’aimer ouvertement et avec fierté celui qu’ils aiment ».

Lors du rassemblement Trump, on a demandé à Jonathan Cordero, 31 ans, ancien partisan de Bernie Sanders qui soutient désormais le républicain, s’il reconnaissait que les démocrates sont aussi des patriotes. Il a dit oui et a comparé le patriotisme à la religion – différentes confessions toutes vouées à une divinité.

« Quelqu’un qui croit, disons, en l’islam ou en l’hindouisme, est pleinement engagé dans ce système de croyance », a-t-il déclaré. « Même concept ici : si quelqu’un est pour Harris et scande ‘USA’, c’est parce que c’est sa vision de la direction que devrait prendre le pays. »

Plus de quatre heures avant que Harris ne monte sur scène, la file d’attente pour entrer à l’Erie Insurance Arena faisait le tour d’un pâté de maisons. Une fois à l’intérieur, les gens avaient plus de deux heures à tuer avant que le premier intervenant ne s’adresse à eux.

Beaucoup étaient debout la plupart du temps, dansant tandis qu’un DJ énergique diffusait un mix de club riche en artistes féminines comme Katy Perry, Whitney Houston, Beyoncé, Madonna et Taylor Swift.

Les gens ont dansé le Cha Cha Slide à leur place lorsque le DJ leur a demandé. « Woah, nous sommes à mi-chemin ! » » a crié la foule lorsque « Livin’ on a Prayer » de Bon Jovi est arrivé, avec ces paroles.

Avant le début des orateurs, Robert Cabaniss, un artiste musical de 28 ans originaire de Pittsburgh, à deux heures de route, et son compagnon en voyage de pêche se sont présentés pour soutenir un ami fortement démocrate lors du rassemblement.

S’il n’est pas lui-même un pur loyaliste du parti, Cabaniss soutient néanmoins Harris parce qu’« elle se bat pour nous tous » et, dans son esprit, elle est la seule personne à se présenter.

« C’est comme si, mec, est-ce qu’il a déjà dépassé sa pointure ? » » a-t-il dit à propos de Trump et de son « discours de gamin gâté ». Il a poursuivi : « J’attends toujours. C’est comme si Peter Pan n’avait pas encore grandi.

Quant aux partisans de Trump, il a déclaré : « Je pense qu’ils aiment leur pays, mais pas de la bonne manière. »

À quelques sections se trouvaient Angela Cox et sa fille adulte, Taylor Norton, qui étaient venues de Buffalo, New York, à environ 90 minutes de là, après avoir entendu parler du rassemblement en ligne. Ils faisaient la queue deux heures avant de s’installer à leur place, et Cox ne s’en plaignait pas.

«J’ai eu des conversations avec des gens toute la journée et j’adore ça», a-t-elle déclaré. « La camaraderie. »

La salle a été électrisée lorsque Harris est sortie et s’est lancée dans un discours d’une demi-heure abordant les pierres angulaires de sa campagne : ses projets, sa biographie, son patriotisme et les « conséquences brutalement graves » si Trump, qu’elle en est venue à qualifier d’« homme peu sérieux », gagner.

Dans une tournure pour elle, elle a demandé à la foule de regarder une vidéo sur l’écran géant de Trump réfléchissant à utiliser l’armée pour supprimer « l’ennemi intérieur » – les opposants politiques, les enquêteurs et les bureaucrates résistants qu’il a qualifiés de plus dangereux que la Russie ou la Chine.

« Vous avez entendu ses paroles venant de lui », a-t-elle déclaré. « Il parle de l’ennemi intérieur, la Pennsylvanie. … Il considère comme un ennemi de notre pays quiconque ne le soutient pas ou ne se plie pas à sa volonté.» Des huées vigoureuses ont envahi la salle.

Ses participants au rallye étaient enthousiasmés tout au long. Ensuite, elle s’est faufilée parmi la foule sur le sol, serrant la main et discutant pendant 20 minutes.

« Je la trouve superbe », a déclaré Luther Manus, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et du Vietnam âgé de 97 ans, alors que l’arène commençait à se vider. « Et c’est quelque chose, parce que ce que nous avions, nous n’en avons plus besoin. »

Le cadre suburbain haut de gamme à l’extérieur du Cobb Energy Performing Arts Center de 2 800 places a quelque peu atténué l’ambiance de carnaval-colporteur à mi-chemin qui accompagne traditionnellement un rassemblement Trump en plein air dans un cadre forain.

Mais les produits habituels étaient exposés, comme les T-shirts disant « Je vote pour le criminel et le montagnard », une référence à la condamnation pénale de Trump et aux mémoires de 2016 du colistier JD Vance, « Hillbilly Elegy ».

«Je veux juste être entouré de gens qui ressentent la même chose que moi», a déclaré Lydia Ward, maquilleuse de 33 ans, mère de deux enfants et partisane de longue date de Trump. « Je ne suis jamais allé à quelque chose comme ça. Le temps est superbe et nous avons pu trouver une baby-sitter et en faire un rendez-vous. »

Le participant type a investi jusqu’à huit heures dans l’événement de Trump, allant de rejoindre la file d’attente dans la maison des compagnies de ballet et d’opéra d’Atlanta jusqu’à le voir quitter la scène avec la chanson « YMCA » de Village People de 1978.

Un écran au-dessus de la scène projetait des diapositives auxquelles peu de gens semblaient prêter attention. Certaines diapositives contenaient des menaces dystopiques sur les conséquences d’une victoire de Harris, axées sur une Amérique envahie par des migrants violents. « Le plan frontalier de Kamala : faire de l’Amérique un Haïti », a proclamé l’un d’entre eux, avec un chien qui se frayait un chemin dans une rue jonchée de déchets. « Kamala est responsable d’une économie brisée, d’une frontière brisée et d’un monde brisé », a déclaré un autre.

Que ce soit parce qu’il était fatigué lors de son troisième événement de la journée ou simplement parce qu’il se sentait froid, Trump a été un peu plus discret et plus court dans ses remarques que dans certains discours récents, avec un temps de 70 minutes. Mais il a couvert ses bases.

Il a fait rire son public avec des répliques. Il a fait cause commune avec les partisans de MAGA en leur disant que ses riches amis sont « ennuyeux à mourir », même si l’un des partisans de Trump les plus riches du monde, Musk, le fascine manifestement.

Il s’est moqué de Harris parce qu’il était marié à un prompteur et ne savait pas ce qu’était l’inflation ( elle le fait ). Il a exploité le frisson de la transgression de groupe, comme lorsqu’il a déclaré que sous les démocrates, « tout se transforme en… » La foule a complété la phrase.

Une chaleureuse ovation a accueilli l’une de ses nouvelles lignes sur l’immigration : « Les États-Unis sont désormais un pays occupé, mais le 5 novembre est le jour de la libération. »

« J’adore l’excitation », a déclaré Kay Bomar, une retraitée de Ringgold, dans le nord-ouest de la Géorgie. « Vous pouvez parler à ces gens de ce que vous ressentez et ils vous disent ce qu’ils ressentent. Ici, vous pouvez dire ce que vous pensez sans avoir peur d’offenser quelqu’un parce qu’il ressent quelque chose de différent.

Cordero, l’ancien partisan de Bernie Sanders, envisage de voter pour Trump pour la première fois. « Il y a des similitudes », a-t-il déclaré. « Pas dans le sens littéral, mais dans le sens de l’énergie qu’ils provoquent chez les gens. Ils sont très attachés au changement.

Cordero, qui vit à Marietta, dans la banlieue d’Atlanta, et travaille dans la technologie et la publicité, s’est révélé faire partie de l’histoire.

« Je suis hispanique », a-t-il déclaré. « Je suis portoricain, et il y a des gens qui diraient que les Latins ne devraient pas aimer Trump, ou que les Hispaniques ne devraient pas soutenir quelqu’un comme Trump. Mais je ne suis pas d’accord avec cette affirmation.

«Je pense que Trump, cette fois-ci, a vraiment touché toutes sortes de gens simplement en disant que nous allons remettre l’économie dans une bonne direction. Nous allons rétablir la sécurité de notre pays.

Harris s’est mis sous la peau de Trump lors de leur débat en soulignant à quel point ses foules peuvent se disperser pendant qu’il parle encore. Quelques-uns ont été libérés sous caution mardi soir, environ 25 minutes après le début de son discours très retardé. La plupart ont tenu bon.

Parmi eux se trouvaient Julius Adams, un étudiant handicapé noir, et sa femme, Tanya Young-Adams, qui livre des pizzas pour Papa Johns et est blanche.

Il est convaincu que Trump donnera suite à l’expulsion des immigrants qui « causent des problèmes », même s’il ne réalise pas les expulsions massives qu’il a promises. Elle est convaincue du projet de Trump d’exonérer d’impôts les pourboires et les prêts automobiles.

« Nous sommes en situation d’invalidité », a-t-elle déclaré. « Nous pouvons à peine nous débrouiller en essayant de faire l’épicerie. Et j’ai un paiement pour ma voiture et l’essence est scandaleuse. »

Trump et Harris ont donné à leurs partisans une nuit loin de ce genre de routine. À Erie et à Atlanta, c’était une fête de bienvenue dans la tribu, un spectacle et une occasion de se déchaîner.

Les résultats des élections nous diront quelle exubérance du rassemblement s’est révélée la plus rationnelle.

___

Thompson a rapporté d’Erie, en Pennsylvanie, Amy d’Atlanta et Woodward de Washington.