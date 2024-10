Harris et ses alliés démocrates se rassemblent en Arizona avant le vote anticipé

La campagne de la vice-présidente Kamala Harris lance cette semaine un blitz en Arizona, avec l’intention d’inonder l’État du champ de bataille d’événements et d’efforts de prospection, tous programmés autour du début du vote anticipé.

Cette semaine, Harris, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, le deuxième gentleman Doug Emhoff et la première dame Jill Biden, en plus d’un groupe de substituts, participent tous à plus de 200 événements répartis dans tout l’État, touchant chacun de ses marchés médiatiques. selon les détails partagés pour la première fois avec NBC News. Cela comprend un rassemblement marquant de Harris à Phoenix jeudi, où elle s’efforcera de mobiliser l’énergie nécessaire pour faire sortir le vote.

Près de 6 000 personnes se sont déjà inscrites pour effectuer du démarchage et des opérations bancaires par téléphone cette semaine, et la campagne a annoncé ce week-end qu’elle avait prévu plus de 7 500 opérations de démarchage et d’opérations bancaires par téléphone.

Walz se rend à Tucson mercredi pour lancer le vote anticipé, tandis que Biden se dirige vers la ville frontalière de Yuma. La secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland, le sénateur Alex Padilla de Californie, la représentante Jasmine Crockett du Texas et le représentant Maxwell Frost de Floride participent également aux événements.

« Pour moi, tout cela est le type d’activité nécessaire pour gagner une course serrée. C’est une course dont nous savions qu’elle serait serrée, nous nous sommes préparés et planifiés pour qu’elle soit serrée », a déclaré Dan Kanninen, directeur des États du champ de bataille pour la campagne.

L’attention portée à l’État occidental à un moment aussi critique de la course à la présidentielle est le signe que la campagne Harris y voit un paysage concurrentiel. Les responsables de la campagne disent également s’attendre à ce que Harris synchronise les événements autour du vote anticipé dans de nombreux États du champ de bataille.

En Arizona, les sondages sont toujours serré mais a montré l’ancien président Donald Trump avec un bord. Ces sondages montrent également que le candidat démocrate au Sénat, Ruben Gallego, surpasse Harris dans sa course contre le républicain Kari Lake. Et il y a des rapports de Républicains devancer les démocrates dans l’inscription des électeurs.

Mais les responsables de la campagne Harris affirment qu’ils s’appuient sur une infrastructure de jeu sur le terrain en cours de réalisation, qui comprend 19 bureaux et 190 employés, ainsi que des bénévoles à travers l’État.

La campagne a déclaré qu’elle avait mis en place des opérations pour atteindre les républicains et les électeurs indépendants et a souligné que Harris avait obtenu le soutien d’une liste de républicains de l’État, dont l’ancien sénateur Jeff Flake et Jimmy McCain, le fils du défunt sénateur républicain John McCain. Harris a également récemment visité le territoire rouge du comté de Cochise pour discuter de la manière dont elle lutterait contre le passage illégal des frontières.

« Nous comprenons, et nous avons compris toute l’année, que pour gagner en Arizona, vous devez avoir des républicains, des modérés et des indépendants de votre côté », a déclaré Kanninen. « Cela s’est produit pour les démocrates lors des récentes élections. Il y a eu des courses très serrées pour le Sénat, le gouverneur et le président dans cet État, mais nous sommes arrivés en tête parce que nous avons construit des coalitions qui pourraient parler aux Républicains. »

Les démocrates de l’Arizona espèrent capitaliser sur leurs acquis de 2022, lorsqu’ils ont pris le contrôle des postes de gouverneur, de procureur général et de secrétaire d’État. Une initiative sur l’avortement inscrite au scrutin pourrait être un autre catalyseur. Et de l’argent s’est également déversé dans des courses d’État à scrutin inférieur, les démocrates tentant de prendre le contrôle de l’Assemblée législative de l’État, longtemps dominée par le GOP.

Les démocrates ont commencé à construire les infrastructures en Arizona alors que le président Joe Biden était encore candidat. Mais alors que la cote de popularité de Biden vacillait et que les inquiétudes concernant l’immigration et l’économie persistaient, l’Arizona semblait hors de portée. La candidature de Harris, bien qu’encore relativement nouvelle, a contribué à enthousiasmer les électeurs et à accroître la collecte de fonds et l’énergie des bénévoles et, selon les sondages, à remettre l’Arizona dans le jeu pour les démocrates.

Depuis le 1er août, Harris et les entités soutenant sa candidature en Arizona ont dépensé 61 millions de dollars en publicités télévisées, radiophoniques et numériques, tandis que Trump et les groupes associés ont investi 47 millions de dollars, selon les publicités suivies par la société AdImpact.

Les Républicains signalent une énergie constante pour Trump, même si les inquiétudes ont surgi l’opération de terrain de sa campagne. Trump devrait organiser un rassemblement en Arizona ce week-end.

Dans une récente interview, la présidente du GOP de l’Arizona, Gina Swoboda, a minimisé le nombre de bureaux extérieurs du parti par rapport aux démocrates, soulignant plutôt l’enthousiasme pour Trump.

« Nos bureaux sont remplis de monde chaque jour, et c’est pourquoi nous en ajoutons davantage », a déclaré Swoboda. « Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes arrivent, nous continuons à construire plus grand, et nous continuons à les remplir tous, puis à en ajouter d’autres. Je n’ai pas vu l’énergie à gauche. Je pense qu’ils sont en quelque sorte morts au bureau. Nos bureaux sont donner des coups de pied tous les jours. »

Sean McEnerney, directeur de campagne coordonné du Parti démocrate de l’Arizona, a souligné que des centaines de nouveaux volontaires sont venus frapper aux portes le week-end dernier malgré des températures de 100 degrés en octobre, signe d’une énergie soutenue à gauche.

« Nous avons vraiment constaté une augmentation de cette tendance tout au long du mois de septembre jusqu’en octobre », a déclaré McEnerney.

Ayant travaillé en Arizona au cours des deux dernières élections majeures, McEnerney a déclaré que la bataille est similaire à celle à laquelle les démocrates ont été confrontés auparavant.

« Nous savons que ça va être très serré. Nous savons que ce sera une course serrée. C’est l’Arizona », a-t-il déclaré. « Nous avons construit une coalition gagnante en 2022 et 2020 ici en faisant toutes les petites choses correctement – ​​en construisant cette coalition qui peut gagner, dans certaines élections en 2022, seulement quelques centaines de voix. Nous savons que ce sera serré, mais nous nous concentrons sur la mobilisation de nos partisans, mais aussi sur la persuasion des électeurs, et nous le ferons tout au long de la période de vote anticipé.»

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com