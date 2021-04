Harris et Pelosi ne dormaient pas pendant le discours de Biden

La revendication: l’image montre Kamala Harris et Nancy Pelosi en train de dormir pendant le discours de Joe Biden

La vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi sont entrées dans l’histoire en tant que premières femmes à présider ensemble une session conjointe du Congrès lors du discours du président Joe Biden le 28 avril, qui a suscité de la désinformation dans les heures qui ont suivi.

Le premier discours de Biden au Congrès a porté sur ses 100 premiers jours au pouvoir, les changements systématiques de la police, l’augmentation des impôts sur les entreprises, la législation sur l’immigration et les vaccinations contre le COVID-19.

Partageant l’estrade derrière le président, Harris et Pelosi, D-Calif, ont été vus se cogner le coude, applaudir, faire des ovations debout et, selon certains utilisateurs de médias sociaux, dormir.

« Est-ce que Biden les a déjà endormis? » lit la légende d’une image Facebook du 28 avril avec plus de 5 000 partages et près de 300 réactions. Le message comprend une prétendue photo d’une émission de nouvelles du vice-président et du président de la Chambre assis derrière Biden les yeux fermés.

Cette même image et ce même texte ont été partagés par le coprésident des étudiants pour Trump Ryan Fournier dans un message Facebook du 28 avril avec plus de 3600 partages.

USA TODAY a contacté l’utilisateur Facebook et Fournier pour commentaires.

La photo est trompeuse

Bien que l’image de Harris et Pelosi soit authentique, elle est trompeuse car elle montre les deux femmes clignant des yeux à la même fraction de seconde, ne dormant pas.

Un examen des images du discours sur C-SPAN révèle que la photo incluse dans le message a été prise vers le début du discours de Biden alors qu’il discutait de ses premiers jours en fonction.

La scène à la marque 5:19 de la vidéo C-SPAN est identique à la photo circulant sur les réseaux sociaux. Les yeux et la posture de Harris et Pelosi, ainsi que la position et l’expression du visage de Biden, correspondent à l’image de la revendication, mais sous un angle différent.

La perspective dans les versions de médias sociaux de la photo semble déformée lorsqu’elle a été capturée sur un écran de télévision.

Sur la photo, Harris et Pelosi venaient de s’asseoir dans leurs sièges après avoir ovationné Biden lorsqu’il a dit: « L’Amérique est à nouveau en mouvement ».

À aucun moment du discours d’environ 70 minutes de Biden, Harris ou Pelosi n’ont été vus en train de fermer les yeux et de dormir. Les séquences vidéo les montrent constamment en train de hocher la tête, d’applaudir, de s’asseoir et de se tenir debout.

Pendant ce temps, les utilisateurs de Twitter se sont également moqués du sénateur Ted Cruz, du R-Texas, qui semblait lutter contre le sommeil pendant les remarques de Biden.

Cruz citation tweetée l’image de Pelosi et Harris les yeux fermés en réponse aux critiques et a écrit: « Kamala et Nancy sont d’accord … # BoringButRadical. »

Notre note: Faux

Une image prétendant montrer Harris et Pelosi en train de dormir pendant le discours de Biden au Congrès est FAUX, d’après nos recherches. La photo a été prise à partir d’un moment où Harris et Pelosi clignaient des yeux en même temps. Un examen du discours complet de 70 minutes montre en outre que Harris et Pelosi ne dormaient à aucun moment.

