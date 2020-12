Kamala Harris et Stacey Abrams font partie des femmes de la 17e liste annuelle du pouvoir, originaires de 30 pays et nées sur quatre générations.

Forbes a publié sa liste annuelle des « femmes les plus puissantes » avec des noms à la fois nouveaux et familiers dans la politique, le plaidoyer, le divertissement, etc.

Vice-président élu Kamala Harris est classé numéro trois sur 100, juste derrière le chancelier allemand Angela Merkel qui s’est classé numéro un pour la dixième année consécutive et chef de la Banque centrale européenne Christine Lagarde au numéro deux pour la deuxième année consécutive. Le média a cité son ascension politique rapide et ses performances dans le débat.

(Crédit: Getty Images)

Selon le média, «les femmes figurant sur la 17e liste annuelle du pouvoir sont originaires de 30 pays et sont nées sur quatre générations. Il y a 10 chefs d’État, 38 PDG et cinq artistes parmi eux. » Forbes a poursuivi: «Mais lorsqu’ils diffèrent par leur âge, leur nationalité et leur description de poste, ils sont unis dans la manière dont ils utilisent leurs plateformes pour relever les défis uniques de 2020.»

Si certaines des femmes répertoriées sont reconnues à plusieurs reprises, Forbes a mis en évidence 17 femmes pour la première fois. Parmi les nouveaux arrivants, le nouveau PDG d’UPS Carol Tomé, au numéro 11, tête de Clorox Linda Rendle à 87 ans, vice-président exécutif de VS Health et nouveau PDG Karen Lynch répertorié à 38, et Stacey Abrams, craquant la 100e place classée.

«Au cours d’une année marquée par des manifestations de masse et des troubles politiques dans le monde, peu de gens ont adroitement utilisé leur pouvoir comme le fondateur de Fair Fight et défenseur des droits de vote Stacey Abrams (n ° 100)», a écrit le média. «En travaillant pour aider à inscrire quelque 800 000 personnes à voter en Géorgie, l’ancienne représentante de l’État a aidé une candidate démocrate à la présidentielle à remporter son État pour la première fois en 28 ans. Son travail n’est pas terminé – elle a dit qu’elle s’était donnée «17 minutes» de célébration avant de se concentrer sur les élections critiques du second tour du Sénat de Géorgie en janvier.

Chanteurs Rihanna et Beyoncé sont également classés à 69 et 72 respectueusement. Rihanna est reconnue pour sa philanthropie, y compris 8 millions de dollars en aide au COVID-19, ainsi que pour ses efforts commerciaux avec FENTY, Fenty Beauty et Savage Fenty et sa capacité à surmonter l’adversité. Le point de vente a souligné Beyoncé pour sa carrière musicale réussie et ses partenariats commerciaux, y compris sa marque à succès Ivy Park avec Adidas.

Magnat des médias Oprah est classé à 20, Brasseur Rosalind au numéro 48, Ava Duvernay à 79 ans, et Melody Hobson est classé 94, parmi la liste notable.

Selon Forbes, la liste finale a été solidifiée le 6 décembre. La plateforme partagée pour créer les classements, elle a dû «appliquer quatre métriques: argent (PIB, chiffre d’affaires, actifs sous gestion ou valeur nette), mentions médiatiques, impact (effectif, population) et sphères d’influence.

Collectivement, Forbes se sont penchés sur le «hard power (monnaies et constitutions), le pouvoir dynamique (public, communautés et influence créative) et le soft power (que font les dirigeants de leur influence, et en particulier comment ils ont répondu aux défis présentés par Covid en 2020) au sein de la contexte du domaine de chaque femme: affaires, médias, technologie, finance, philanthropie et politique. »

