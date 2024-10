Harris est encore en train de se présenter alors qu’elle entreprend une tournée médiatique alors que les gens votent déjà

NEW YORK– Lorsque le vice-président Kamala Harris Alors que nous nous asseyions pour une interview avec le podcasteur Alex Cooper, la conversation n’a pas commencé par analyser les positions politiques. L’objectif, a déclaré Cooper au candidat démocrate, était « d’apprendre à vous connaître en tant que personne ».

Et c’était très bien pour Harris, qui a dit qu’elle était sur le podcast populaire « Call Her Daddy » parce que « l’une des meilleures façons de communiquer avec les gens est d’être réel ».

Bien après la moitié de sa campagne présidentielle inattendue et alors que le vote est déjà en cours, Harris continue de se présenter aux Américains qui détermineront son sort lors de l’élection présidentielle de cette année.

Mardi, son blitz médiatique la mènera dans les studios de Manhattan alors que la candidate démocrate tentera de toucher le plus de personnes possible dans les plus brefs délais. Il s’agit d’un changement radical après avoir largement évité les interviews depuis qu’il a remplacé le président Joe Biden en tête de liste, et c’est une reconnaissance implicite du fait qu’elle doit faire davantage pour devancer le candidat républicain. Donald Trump.

Harris s’asseoira pour une conversation avec les femmes de « The View » sur ABC, parlera avec l’animateur de radio de longue date Howard Stern et enregistrera une émission avec le comédien de fin de soirée Stephen Colbert. Le trio d’apparitions intervient après que Harris ait accordé des interviews à « 60 Minutes » de CBS, diffusé lundi soir, et au podcast de Cooper, publié dimanche.

« Call Her Daddy » est souvent torride, avec des discussions franches sur le sexe, mais Harris et Cooper ont commencé par parler de leurs mères.

Harris a déclaré que le premier réflexe de sa mère était de ne jamais réconforter sa fille aînée lorsqu’elle rencontrait des problèmes. Au lieu de cela, elle a demandé : « Qu’avez-vous fait ?

Même si cela peut paraître froid, la vice-présidente a déclaré : « en fait, elle m’apprenait à réfléchir à l’endroit où vous aviez le pouvoir d’action à ce moment-là et à ce que vous aviez le choix de faire ou de ne pas faire. Ne laissez pas les choses vous arriver.

Ce sont des interactions comme celles que l’équipe de Harris privilégie pour le vice-président au cours des quatre dernières semaines précédant le jour du scrutin. Elle n’a pas encore accordé d’interview à un journal ou à un magazine, mais son équipe réfléchit à d’autres podcasts où elle pense que Harris pourrait atteindre les électeurs qui ne suivent pas les sources d’information traditionnelles.

Anna Greenberg, une sondeuse démocrate, a déclaré que Harris devait dynamiser les gens qui ont mis de côté la politique parce qu’ils croient que « tous les politiciens sont pareils, ils disent tous la même chose, ils ne savent rien de ma vie, je ne peux pas ». se rapporter à eux du tout.

« Ils veulent vous aimer et vous faire confiance », a-t-elle déclaré.

Jennifer Harris, ancienne directrice principale de l’économie internationale à la Maison Blanche, a déclaré que Harris avait une pente plus raide à gravir en raison de la manière dont elle est devenue la candidate démocrate.

« Nous n’avons pas eu une bonne et longue primaire pour rencontrer Kamala Harris comme la plupart des électeurs sont habitués », a-t-elle déclaré. Harris doit trouver un moyen de démontrer les instincts et les principes qui « guideront un certain nombre de centaines de questions politiques spécifiques qui surgiront au cours de la présidence ».

Alors que Harris a dévoilé certaines propositions politiques au cours de ses deux mois et demi en tête de liste – comme l’augmentation du crédit d’impôt sur le revenu des enfants et la prise d’une série de mesures pour aider à réduire le coût du logement – ​​elle a donné la priorité aux discours à son sujet. « philosophie économique », comme celle qu’elle a livrée à Pittsburgh il y a deux semaines.

Là-bas, Harris s’est opposée aux affirmations de Trump selon lesquelles elle promouvait des idées « communistes », embrassait le capitalisme et se positionnait comme une pragmatique qui « prendrait les bonnes idées d’où qu’elles viennent ».

« En tant que président, je m’appuierai sur mes valeurs fondamentales d’équité, de dignité et d’opportunités », a déclaré Harris. « Et je vous le promets, je serai pragmatique dans mon approche. »

Les hauts responsables de la campagne ont largement écarté les critiques venant de certains coins selon lesquelles Harris n’aurait pas formulé davantage de positions politiques. Au lieu de cela, ils affirment qu’un nombre restreint mais crucial d’électeurs encore indécis déclarent vouloir en savoir plus sur Harris avant de prendre une décision, et que plus ces électeurs voient Harris, plus ils l’aiment.

Le stratège républicain en communication, Kevin Madden, a déclaré que définir Harris aux yeux des électeurs était le défi central de la campagne.

« Cette course est en fait assez simple dans le sens où les prochaines semaines porteront sur qui va combler le vide sur qui est Harris », a-t-il déclaré.

Être vice-président confère une certaine reconnaissance de base du nom. En octobre 2019, alors que Harris était l’un des nombreux candidats à la primaire présidentielle démocrate, un sondage AP-NORC a révélé qu’environ 3 Américains sur 10 n’en savaient pas suffisamment sur elle pour avoir une opinion. Cette part est tombée à environ 1 Américain sur 10 au début de 2021, lorsqu’elle et Biden ont pris leurs fonctions, où elle est restée jusqu’au début de l’été.

Aujourd’hui, presque tous les Américains en savent suffisamment pour avoir au moins une opinion superficielle – qu’elle soit positive ou négative – sur Harris.

Mais cela ne signifie pas que les perspectives sur Harris sont arrêtées, ni que les Américains en savent autant qu’ils le voudraient sur elle. Les chiffres de faveur de Harris ont légèrement changé au cours de l’été, ce qui suggère que l’opinion à son sujet est peut-être encore quelque peu malléable.

D’autres sondages indiquent que certains électeurs recherchent toujours plus d’informations sur Harris, tandis que les opinions sur Trump semblent plus stables. Un quart des électeurs probables ont déclaré qu’ils ressentaient toujours le besoin d’en savoir plus sur Harris, selon un Sondage New York Times/Siena College menée après son débat contre Trumptandis qu’environ les trois quarts disent qu’ils savent déjà ce qu’ils doivent savoir sur elle.

Trump, en revanche, était plutôt une personne connue. Un électeur probable sur dix a déclaré qu’il ressentait le besoin d’en savoir plus sur Trump, tandis qu’environ neuf sur dix ont déclaré qu’ils savaient déjà ce qu’ils devaient savoir.

Dans « Call Her Daddy », Cooper a déclaré à Harris que les gens étaient « frustrés et simplement épuisés par la politique en général ».

« Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ? » elle a demandé.

Harris a répondu en disant « vous pouvez regarder ma carrière pour savoir ce qui m’intéresse ».

Elle a poursuivi : « Je tiens à m’assurer que les gens ont droit et reçoivent les libertés qui leur sont dues. Je tiens à élever les gens et à m’assurer qu’ils sont protégés du danger.

___

Megerian a rapporté de Washington. Linley Sanders, rédacteur de l’AP à Washington, a contribué à ce rapport.