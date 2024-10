Harris essaie de nouvelles façons d’atteindre les électeurs, mais elle manque de temps

ROYAL OAK, Michigan — À l’intérieur d’un petit théâtre communautaire dans la banlieue de Détroit, Vice-présidente Kamala Harris a été invitée lors d’un récent forum à parler de sa vie pour le bénéfice des électeurs qui commencent encore à la connaître.

C’était le genre de question généralement posée à un nouveau candidat. Mais voilà que Harris l’avait obtenu moins de deux semaines avant les élections du 5 novembre et après que des millions de personnes avaient déjà voté. Sa réponse a peut-être souligné le défi déterminant de sa campagne pour la Maison Blanche.

« De combien de temps disposons-nous ? », a plaisanté Harris.

Le fait est que ce n’est pas grand-chose.

La ressource la plus précieuse de tout candidat est le temps, et depuis le début, Harris a été historiquement limité. Le candidat démocrate n’est en poste que depuis trois mois après Le président démocrate Joe Biden s’est retiré de la courseet Harris est toujours confrontée à des électeurs qui disent vouloir en savoir plus sur qui elle est ou comment elle gouvernera.

Son les événements publics ont tendance à se transformer en grands rassemblements où les foules sont pleines d’ambiance et où Harris propose des variations sur son discours de souche standard. Cependant, au cours de la dernière semaine, elle a ajouté des événements dans des contextes plus intimes, des services religieux plus discrets et des séances de théâtre en boîte noire où les conversations peuvent être plus révélatrices.

« J’ai vécu une vie bien remplie », a déclaré Harris au public du Michigan. « Je suis une épouse, je suis une mère, je suis une sœur, je suis une marraine. J’adore cuisiner.

Harris, 60 ans, est un nouveau venu sur la scène politique nationale.

Une grande partie de sa carrière, comme elle le rappelle souvent aux électeurs, s’est déroulée en dehors de Washington, en Californie, en tant que procureur et procureur général de l’État. Cela a été suivi d’un mandat de quatre ans au Sénat et d’un échec lors de la course à la Maison Blanche en 2020. Son passage en tant que vice-présidente a renforcé son profil, mais rien de comparable à ce qu’un candidat traditionnel aurait à ce stade de la course.

« Harris, en comparaison, est encore un candidat relativement inconnu », a déclaré Kevin Madden, un stratège politique qui a travaillé sur trois campagnes présidentielles. « Il faut des années pour construire le type de profil national capable de résister à la brutalité d’un campagne présidentielle. »

Biden s’est présenté plusieurs fois avant de remporter l’investiture et avait trois décennies de service public à son actif, dont huit ans en tant que vice-président. Le démocrate Barack Obama a commencé à se faire connaître lors de la campagne présidentielle de John Kerry en 2004 et des élections de mi-mandat en 2006, avant sa quête de deux ans pour ce qui serait son premier mandat à la Maison Blanche. Du côté républicain, la marque de la famille Bush s’est construite à travers de multiples campagnes présidentielles sur deux décennies.

« Cela allait toujours être un défi majeur, très important, de construire et d’exécuter une campagne présidentielle unique à Harris en l’espace de 108 jours », a déclaré Madden.

Le républicain Donald Trumpquant à lui, est une quantité connue. Il bénéficiait d’une reconnaissance quasi universelle avant même sa campagne de 2016, en raison de son passage dans la télé-réalité. Il fait campagne essentiellement depuis qu’il a perdu les élections de 2020 face à Biden – un fait qu’il refuse de reconnaître à ce jour.

Pour Harris et ses collaborateurs, la campagne écourtée présente des avantages et des défis. Mais n’ayant aucun moyen de changer la réalité de cette chronologie politique, ils ne peuvent qu’essayer d’en tirer le meilleur parti.

Cela nous amène à une série infinie de choix difficiles : où aller, de quoi parler, à qui parler. Ces défis apparaissent au cours des dernières semaines de toute campagne, mais pour Harris, ils ont été un élément central de son sprint.

Les assistants ont structuré la campagne en différentes phases.

Dans les premiers jours, Harris a donné la priorité au verrouillage en bas de la candidature et repousser tous les challengers potentiels. Elle a ensuite essayé de se présenter au public selon ses propres conditions. Cela impliquait de parler de sa biographie, mais aussi de sa philosophie de gouvernement, notamment sur les questions économiques, car les électeurs potentiels se plaignaient de ne pas savoir de quoi elle parlait.

En cours de route, elle est retournée à Washington pour des tâches liées à son poste, essayant de mettre en valeur la compétence du gouvernement en réponse aux catastrophes naturelles et de montrer ses références en matière de sécurité nationale dans l’approche des guerres à l’étranger.

« La colline était un peu plus raide à gravir en raison de la nature tronquée de la course, mais c’est pourquoi elle fait tout ce qu’elle peut », a déclaré Eric Schultz, qui a été attaché de presse adjoint de la Maison Blanche sous Obama.

Ces dernières semaines, Harris a parlé plus franchement du dimanche d’été. quand Biden s’est retiré de la course et lui a remis les clés de la campagne. Elle a offert aux électeurs un nouvel aperçu de sa foi, cherchant à exploiter un moment politique profond pour en faire une opportunité d’entrer en contact avec les électeurs.

« C’était un jour extraordinaire ce dimanche lorsque le président m’a appelé, et j’ai instinctivement compris la gravité du moment, le sérieux du moment », a-t-elle déclaré lors d’une assemblée publique sur CNN.

Alors elle a appelé son pasteur, dit-elle. « J’avais besoin de ce type de connexion spirituelle, j’avais besoin de ces conseils, j’avais besoin d’une prière. » Elle a ajouté qu’elle prie tous les jours.

L’événement dans la banlieue de Détroit était l’un des trois dans les États cruciaux du Midwest la semaine dernière auxquels Harris s’est joint. par Liz Cheneyun éminent critique républicain de Trump qui a soutenu le démocrate, a répondu aux questions d’un modérateur et d’un public d’électeurs indécis. C’était une version différente de la vice-présidente de celle vue lors de ses meetings, plus détendue et bavarde.

Rita Peterson, 48 ans, a déclaré qu’elle était repartie impressionnée par la capacité de Harris à se connecter.

« Je pense que lorsque vous venez d’un lieu de joie et que vous souhaitez travailler ensemble pour aller de l’avant, je pense qu’il y a beaucoup de gens qui veulent en faire partie et avancer ensemble », dit-elle.

Les conversations avec Cheney visaient à attirer les électeurs républicains, ceux qui s’inquiètent d’une seconde présidence Trump, en particulier à la suite de Les efforts ratés de Trump pour renverser le vote de 2020 et après la violente émeute au Capitole américain le 6 janvier 2021lorsque ses partisans ont battu et mis à sang les forces de l’ordre dans le but d’empêcher la certification de la victoire de Biden.

Dans les derniers jours de sa campagne, Harris s’efforce d’établir un contraste avec Trump. Elle reviendra sur le site proche de la Maison Blanche où Atout a contribué à inciter la foule le 6 janvier, en espérant que cela cristallisera pour les électeurs le combat entre la défense de la démocratie et semer le chaos politique.

Elle prononcera un discours à l’Ellipse mardi – une semaine avant le jour du scrutin – pour exhorter la nation à « tourner la page ».