Harris espère faire de la guerre en Ukraine un enjeu gagnant dans sa bataille contre Trump pour les votes des Polonais américains

HARRISBURG, Pennsylvanie — Les démocrates intensifient leurs efforts de sensibilisation auprès des Américains d’origine polonaise lors de l’élection présidentielle de cette année, alors que Kamala Harris et Donald Trump se disputent le soutien d’une communauté qui pourrait jouer un rôle décisif dans les élections à huis clos.

Harris espère capitaliser sur l’animosité historique des Américains d’origine polonaise envers la Russie et sur l’hésitation de Trump à soutenir l’Ukraine lors du débat de la semaine dernière. L’équipe du vice-président démocrate a organisé mercredi un appel national avec les partisans des Américains d’origine polonaise pour encourager les réseaux locaux à organiser leurs propres événements et à diffuser le message de la campagne.

Bien que les Américains d’origine polonaise ne constituent pas une population particulièrement nombreuse, beaucoup d’entre eux vivent dans les États dits du « mur bleu », qui sont essentiels à la victoire de l’un ou l’autre des candidats. On estime qu’ils sont 784 000 dans le Michigan, 758 000 en Pennsylvanie et 481 000 dans le Wisconsin, trois États que Harris visite cette semaine.

« Nous parlons d’une élection où une variation de quelques milliers d’électeurs dans l’un de ces États pourrait faire toute la différence », a déclaré Tom Malinowski, un ancien membre du Congrès démocrate d’origine polonaise originaire du New Jersey.

Filip Jotevski, le nouveau responsable du réseautage avec la diaspora et les communautés ethniques, a déclaré lors de l’appel d’organisation de Harris mercredi que si Trump revenait au pouvoir, « il trahirait l’Ukraine » après avoir passé des années à « se rapprocher de Vladimir Poutine ». Trump, pour sa part, devrait visiter un sanctuaire polono-américain en Pennsylvanie dimanche pour l’inauguration d’un monument au mouvement anticommuniste Solidarité. être là en même temps comme l’a déclaré le président polonais Andrzej Duda.

La communauté polono-américaine a été mise sous les projecteurs lors du débat du 10 septembre à Philadelphie, lorsque Trump a refusé à deux reprises de dire s’il voulait que l’Ukraine gagne la guerre contre la Russie.

« Négociez un accord », a déclaré M. Trump. « Parce que nous devons empêcher que toutes ces vies humaines soient détruites. »

Harris a rétorqué que si Trump avait été président au moment de l’invasion, « Poutine serait assis à Kiev, les yeux rivés sur le reste de l’Europe ».

« Pourquoi ne dites-vous pas aux 800 000 Américains d’origine polonaise ici en Pennsylvanie à quelle vitesse vous abandonneriez ? » a-t-elle déclaré.

Certains ont été surpris mais ravis d’entendre leur communauté mentionnée sur la scène du débat.

« Elle savait de quoi elle parlait », a déclaré Tony Pol, un chef des pompiers à la retraite de 67 ans d’Erie, en Pennsylvanie, qui a passé un quart de siècle à aider à gérer une organisation fraternelle polono-américaine. « Je pense que c’est l’inquiétude de tout le monde : si l’Ukraine tombe, alors la Pologne sera la prochaine victime, et c’est très inquiétant. »

Gosia Dodi, originaire de Pologne et aujourd’hui citoyenne américaine vivant dans l’ouest du Michigan, a déclaré qu’elle était « tout à fait d’accord » avec Harris sur le fait que la Russie pourrait cibler la Pologne si l’Ukraine perdait. La femme de 61 ans a qualifié l’affection de Trump pour Poutine de « dangereuse pour la Pologne ».

« Je veux que la guerre soit finie, mais pas de la manière dont il le dit », a-t-elle déclaré. « Il pense qu’il peut tout régler en un jour ou quelque chose comme ça, ce qui est ridicule. »

Après la dévastation provoquée par la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a vécu des décennies en tant qu’État satellite de l’Union soviétique. Une révolution a mis fin au régime communiste en 1989, ouvrant la voie à la démocratie multipartite moderne du pays.

La Pologne est devenue membre de l’OTAN en 1999. Timothy L. Kuzma, un résident de Pittsburgh qui dirige les Polish Falcons of America, une organisation fraternelle dont les racines remontent au 19e siècle dans la grande communauté d’immigrants polonais de Chicago, a déclaré que les électeurs de sa communauté voulaient voir un candidat engagé en faveur de liens transatlantiques forts.

« Si l’un des candidats ne donne pas ce genre d’assurances, cela devient problématique », a-t-il déclaré. « Les candidats, les deux partis, doivent s’engager à soutenir la Pologne, l’Ukraine, l’OTAN et la sécurité globale de l’Europe de l’Est – et de toute l’Europe de l’Est – et de l’Europe également. »

Trump a déjà suggéré de retirer les États-Unis de l’OTAN, ce qui dévasterait l’alliance, et il a exigé que les alliés augmentent leurs dépenses de défense pour réduire le fardeau qui pèse sur Washington. S’ils ne le faisaient pas, a prévenu Trump, les États-Unis ne respecteront pas leurs obligations en vertu du traité et « les encouragerait » — c’est-à-dire la Russie — « à faire tout ce qu’ils veulent ».

Pete Alibali, 53 ans, a immigré de la Pologne sous contrôle soviétique à l’âge de 16 ans, parce que sa mère, chimiste, voulait faire progresser sa carrière sans devenir membre du parti communiste.

Démocrate de longue date qui vit aujourd’hui à Madison, dans le Wisconsin, Alibali considère Poutine comme un « prédateur et un prolongement des Soviétiques ». Au-delà de son inquiétude pour sa Pologne natale, il craint que les petites nations baltes puissent également être menacées en cas de défaite de l’Ukraine.

Alibali a reconnu que de nombreux Américains d’origine polonaise sont conservateurs, qu’ils ont grandi en lisant des journaux polonais, qu’ils ont travaillé dans des entreprises appartenant à des Polonais, qu’ils ont écouté la radio polonaise et qu’ils ont fréquenté l’église catholique de leur quartier. Il a décrit son oncle, qui vit à Chicago, comme un « partisan très enragé de Trump ».

« Trump a divisé ma famille », a déclaré Alibali.

Les électeurs américains d’origine polonaise ont oscillé entre démocrates et républicains lors des élections présidentielles au fil des ans. Ils ont soutenu Trump en 2016, mais ont soutenu le président Joe Biden en 2020.

Malinowski a déclaré que la visite de Trump au sanctuaire « montre qu’il craint de perdre du terrain auprès d’un groupe d’électeurs qu’il considérait peut-être comme acquis ». Il a également minimisé toute suggestion d’amitié entre Trump et Duda, un politicien de droite qui a un jour suggéré de renommer une base militaire de son pays en Fort Trump.

« Je sais que les Polonais sont nerveux », a-t-il dit. « On leur conseille de se rapprocher de Trump, au cas où. Ils le font en croisant les doigts. »

Tom Kolano, un républicain de 55 ans de la banlieue de Pittsburgh dont les ancêtres étaient des immigrants polonais, a déclaré qu’il était encouragé par la relation de Trump avec Duda.

« Je ne crains pas que le président Trump abandonne l’Ukraine », a déclaré Kolano. « Il y a une raison majeure : je pense que la Pologne aura beaucoup à dire à ce sujet. »

Il a souligné que Duda et son rival politique, le Premier ministre polonais Donald Tusk, ont utilisé un visite à Washington en mars pour faire pression sur un Congrès divisé afin de sortir de l’impasse concernant le réapprovisionnement des fonds pour l’Ukraine à un moment critique de la guerre.

John Laka, 66 ans, d’Appleton, dans le Wisconsin, estime que Trump sera globalement plus fort que Harris en matière de politique étrangère.

« Je n’ai pas vraiment confiance en elle en tant que dirigeante ou présidente », a-t-il déclaré. « Elle manque vraiment de talent. »

Les parents de Laka ont immigré aux États-Unis depuis la Pologne, et il n’est pas sûr que le pays soit réellement menacé par la Russie.

« La menace de voir Poutine aller plus loin sera toujours présente à moins qu’il y ait cette idée de dissuasion et pour l’instant nous ne dissuadons personne d’aller où que ce soit », a-t-il déclaré.

___

Megerian a réalisé son reportage depuis Washington. Joey Cappelletti, journaliste à l’Associated Press à Lansing (Michigan), Scott Bauer à Madison (Wisconsin) et Jill Colvin à New York ont ​​contribué à ce reportage.