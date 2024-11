Harris dit que Trump « dévalorise » la capacité des femmes à faire leurs propres choix

PHÉNIX — Vice-président Kamala Harris a déclaré jeudi que l’ancien président Donald TrumpLes remarques de cette semaine sur la protection des femmes, que cela leur plaise ou non, sont un autre signe de la façon dont il « dévalorise » les femmes.

« Son dernier commentaire n’est que le plus récent d’une série d’exemples que nous avons vus dans ses paroles et ses actes sur la façon dont il dévalorise la capacité des femmes à avoir le choix et la liberté de prendre des décisions concernant leur propre corps », a déclaré Harris. dit dans une interview exclusive.

Harris a également fait valoir que la plupart des Américains « croient que les femmes sont suffisamment intelligentes et devraient avoir et être respectées pour avoir le pouvoir de prendre elles-mêmes des décisions sur ce qui est dans leur meilleur intérêt », plutôt que de laisser le gouvernement ou Trump « leur dire quoi faire ».

La campagne Trump n’a pas immédiatement commenté les remarques de Harris.

Trump a déclaré mercredi que son « peuple » lui avait demandé de ne pas dire qu’il voulait « protéger les femmes ».

« J’ai dit : ‘Eh bien, je vais le faire, que cela plaise aux femmes ou non.’ Je vais les protéger », Trump dit à son rallye à Green Bay, Wisconsin.

jen un dansentretien Dans l’émission « Meet the Press NOW » de NBC News, on a demandé à la porte-parole de la campagne Trump, Karoline Leavitt, si elle voyait comment les commentaires de Trump sur le fait de faire quelque chose « que les femmes le veuillent ou non » pourraient mettre les femmes mal à l’aise.

« Non, je ne peux pas. Parce que si vous regardez le contexte complet des remarques du président Trump, il a évoqué ce sujet dans le contexte de l’immigration illégale et de la protection des femmes contre les criminels immigrants illégaux », a déclaré Leavitt jeudi.

Milliardaire et Harris, mère porteuse Marc Cubain a également pesé sur le commentaire de Trump sur les femmes lors d’une interview jeudi sur « The View » sur ABC.

«Donald Trump, vous ne l’avez jamais vu avec des femmes fortes et intelligentes. C’est aussi simple que cela, ils l’intimident. Il n’aime pas être mis au défi par eux », a déclaré Cuban.

Après que sa remarque ait suscité des critiques, notamment de la part de certains républicains les législateursa déclaré Cubain dans un poster sur X qu’il connaît « de nombreuses femmes fortes et intelligentes qui votent pour Trump » et qu’il sait que l’ancien président a « travaillé avec des femmes fortes et intelligentes ».

Trump a à son tour fustigé les premières remarques de Cuba. « Il a tout à fait tort, je m’entoure des femmes les plus fortes », a déclaré Trump dans un communiqué. poster sur X avant de prononcer une série d’insultes à l’encontre de Cubain.

« Toutes les femmes fortes, et les femmes en général, devraient être très en colère contre la déclaration de cet homme faible », a ajouté Trump.

Dans une déclaration jeudi répondant à une question de NBC News sur Harris affirmant que Trump « dévalorise » les femmes, Leavitt s’est tourné vers les remarques de Cubain.

« Pourquoi conteste-t-elle le fait que le président Trump veuille protéger les femmes, les hommes et les enfants de la criminalité des migrants et des adversaires étrangers, et pourquoi ne dénonce-t-elle pas ces commentaires de son principal substitut ? », a déclaré Leavitt.

Harris a également parlé jeudi de la décision du président Joe Biden remarque « poubelle » cette semaine, lorsqu’il a semblé critiquer soit les partisans de Trump, soit un comédien qui avait livré des blagues racistes lors du rassemblement de Trump à New York. Elle a réitéré qu’elle ne croyait pas « que nous devrions jamais critiquer les gens en fonction de ceux pour qui ils votent ».

En réponse aux commentaires de Biden, Harris a souligné la rhétorique de Trump sur «l’ennemi de l’intérieur » et en comparant les États-Unis à un « poubelle« .

« Il ne comprend pas que la plupart des gens sont épuisés par sa rhétorique, épuisés par cette approche, épuisés par l’approche de Donald Trump qui tente de diviser notre pays et de pointer du doigt les Américains », a-t-elle déclaré. « Ils en ont fini et ils sont prêts à tourner la page. »

Harris a parlé à NBC News avant son rassemblement à Phoenix. Ses prochaines étapes de campagne jeudi étaient au Nevada, où elle devait organiser des rassemblements à Reno et à Las Vegas.

P.olling indique une course présidentielle au coude à coude moins d’une semaine avant le jour du scrutin.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait que sa défunte mère lui dirait dans les derniers jours avant les élections, Harris a souri.

« ‘Allez le battre' », dit-elle en riant. « C’est probablement ce qu’elle dirait. Ouais, c’est ma mère. »

Yamiche Alcindor a rapporté de Phoenix et Megan Lebowitz de Washington.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com