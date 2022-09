Harris dirigera la délégation américaine au Japon pour les funérailles d’Abe

WASHINGTON (AP) – Le vice-président Kamala Harris conduira la délégation américaine aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe plus tard ce mois-ci, a annoncé mercredi la Maison Blanche.

Harris se rendra également en Corée du Sud lors du voyage du 25 au 29 septembre.

La Maison Blanche a déclaré que “sa visite honorera l’héritage du Premier ministre Abe et soulignera l’importance de son leadership dans la défense de l’alliance entre les États-Unis et le Japon et la promotion d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”.

Le voyage marque les premières visites officielles de Harris dans les deux pays depuis son entrée en fonction l’année dernière. Harris doit rencontrer de hauts responsables du gouvernement et des dirigeants de la société civile, et la Maison Blanche a déclaré qu’elle soulèverait les intérêts économiques, commerciaux et de sécurité au cours de son voyage.

Abe a été abattu en juillet dans une rue de l’ouest du Japon par un homme armé qui a ouvert le feu sur lui par derrière alors qu’il prononçait un discours de campagne. Abe, 67 ans, était le dirigeant le plus ancien du Japon lorsqu’il a démissionné en 2020.

The Associated Press