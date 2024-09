Harris diffusera en direct avec Oprah pendant que Trump s’adresse aux Américains d’origine israélienne

WASHINGTON (AP) — L’ancien président Donald Trump jeudi, il a dénoncé l’antisémitisme quelques heures après une rapport explosif de CNN Il a raconté en détail comment l’un de ses alliés candidat au poste de gouverneur de Caroline du Nord a fait une série de commentaires racistes et sexuels sur un site Web où il se qualifiait également de « NAZI noir ».

Le lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord, Mark Robinson Le candidat républicain a juré de rester dans la course malgré le rapport, et l’équipe de campagne de Trump semble s’éloigner du candidat tout en considérant l’État clé comme un élément essentiel pour reconquérir la Maison Blanche. Trump a souvent exprimé son soutien à Robinson, qui est considéré comme une étoile montante de son parti malgré un historique de remarques incendiaires sur la race et l’avortement.

Trump n’a pas commenté ces allégations lors de son discours de jeudi devant un groupe de donateurs juifs et le Conseil israélo-américain à Washington. Son équipe de campagne a publié une déclaration sur l’article de CNN qui ne mentionnait pas Robinson, affirmant au contraire que Trump « se concentre sur sa conquête de la Maison Blanche et sur le sauvetage de ce pays » et que la Caroline du Nord était « un élément essentiel de ce plan ».

Les propos rapportés de Robinson – notamment un commentaire de 2012 dans lequel il disait préférer Adolf Hitler aux dirigeants de Washington – entrent en conflit avec les dénonciations de Trump de l’antisémitisme à Washington et ses affirmations selon lesquelles la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate, sympathisait avec les ennemis d’Israël. Cette histoire pourrait également menacer les chances de Trump de remporter la Caroline du Nord, un État clé, Robinson étant déjà loin derrière son adversaire démocrate dans les sondages.

« Cette histoire ne concerne pas la course au poste de gouverneur en Caroline du Nord. Elle concerne la course à la présidentielle », a déclaré Paul Shumaker, un sondeur républicain qui a travaillé pour le sénateur Thom Tillis, RN.C., et a averti que Trump pourrait risquer de perdre un État qu’il a remporté en 2016 et 2020.

« La question sera de savoir si Mark Robinson va coûter la Maison Blanche à Donald Trump ? », a ajouté Shumaker.

Après que les accusations contre Robinson ont été rendues publiques, un porte-parole de la campagne de Harris, Ammar Moussa, a republié sur les réseaux sociaux une photo de Trump et du candidat en difficulté. « Donald Trump a un problème avec Mark Robinson », a-t-il écrit.

Le Parti républicain de Caroline du Nord a publié une déclaration soutenant Robinson, notant qu’il « a catégoriquement nié les allégations faites par CNN, mais cela n’empêchera pas la gauche d’essayer de le diaboliser par des attaques personnelles ».

Trump a cherché à gagner du terrain auprès des électeurs noirs et s’est souvent allié à Robinson tout au long de sa campagne, qui l’a de plus en plus souvent conduit en Caroline du Nord. Lors d’un rassemblement à Greensboro, il a qualifié Robinson de « Martin Luther King sous stéroïdes », en référence au leader des droits civiques, pour ses talents oratoires.

Robinson a été sur la piste de Trump pas plus tard que le mois dernier, lorsqu’il est apparu avec le candidat républicain lors d’un événement à Asheboro, en Caroline du Nord.

Les sondages récents effectués auprès des électeurs de Caroline du Nord montrent que Trump et Harris sont dans une course serrée. Les mêmes sondages donnent le démocrate Josh Stein avec une avance d’environ 10 points sur Robinson.

Trump raconte son bilan à la Maison Blanche à ses partisans juifs

Trump et Harris, la candidate démocrate, étaient tous deux faire des apparitions destiné à motiver leurs principaux partisans, avec Harris participer à un livestream avec Oprah Winfrey.

Ce qu’il faut savoir sur les élections de 2024

Trump est apparu jeudi avec Miriam Adelsoncopropriétaire des Dallas Mavericks de la NBA et veuve du magnat milliardaire des casinos Sheldon Adelson.

« Ma promesse aux Juifs américains est la suivante : avec votre vote, je serai votre défenseur, votre protecteur, et je serai le meilleur ami que les Juifs américains aient jamais eu à la Maison Blanche », a déclaré Trump lors de l’événement des donateurs à Washington, intitulé « Combattre l’antisémitisme en Amérique ».

« Mais en toute honnêteté, je le suis déjà », a ajouté Trump.

Trump a également été critiqué pour son association avec des extrémistes qui véhiculent un discours antisémite, comme l’activiste d’extrême droite Nick Fuentes et le rappeur Ye, autrefois connu sous le nom de Kanye West. Et lorsque l’ancien chef du Ku Klux Klan, David Duke, a soutenu Trump en 2016, Trump a répondu dans une interview sur CNN qu’il ne savait « rien de David Duke, je ne sais rien des suprémacistes blancs ».

Mais au cours de ses quatre années au pouvoir, Trump a approuvé une série de changements politiques recherchés depuis longtemps par de nombreux défenseurs d’Israël, tels que le déplacement de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem et la reconnaissance de l’annexion du plateau du Golan par Israël.

Dans ses remarques, Trump a critiqué Harris pour la gestion par l’administration Biden de la guerre entre Israël et le Hamas et pour ce qu’il a qualifié de manifestations antisémites sur les campus universitaires et ailleurs.

« Kamala Harris n’a absolument rien fait. Elle n’a pas levé le petit doigt pour vous protéger ou pour protéger vos enfants », a déclaré Trump. Il a également répété un argument de discussion selon lequel les électeurs juifs qui votent pour les démocrates « devraient se faire examiner la tête ».

Plusieurs participants à l’événement ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de l’histoire de Robinson ou ont refusé d’en parler. La représentante Virginia Foxx, une républicaine conservatrice de Caroline du Nord qui avait été interrogée au préalable sur le reportage de CNN, a déclaré aux journalistes qu’elle ne répondrait pas aux questions.

Plus tard jeudi, Trump s’est exprimé lors du sommet national du Conseil israélo-américain pour honorer les victimes de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et a brossé un sombre avenir pour la nation si Harris était élue.

« Israël n’existera plus d’ici deux ans si elle devient présidente », a-t-il déclaré à la foule, ajoutant que s’il perdait l’élection présidentielle face à elle le 5 novembre, « le peuple juif y serait pour beaucoup ».

Harris se voit refuser le soutien des libéraux qui veulent un cessez-le-feu

Harris a fait face jeudi à la pression de certaines parties de sa base libérale au sujet de la guerre. Les dirigeants du mouvement de protestation démocrate « Uncommitted » ont déclaré que le groupe n’approuverait pas Harris a également exhorté ses partisans à voter contre Trump. Le groupe, qui s’oppose à la gestion de la guerre entre Israël et le Hamas par l’administration Biden, a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à l’arrêt des transferts d’armes américains vers Israël.

« Uncommitted » a attiré des centaines de milliers de voix lors des primaires démocrates de cette année, creusant ainsi une fracture au sein du parti. Le groupe a prévenu que certains électeurs démocrates pourraient rester chez eux en novembre, en particulier dans des endroits comme le Michigan.

L’équipe de campagne de Harris n’a pas directement répondu à l’annonce du groupe, mais a déclaré dans un communiqué qu’elle « continuera à œuvrer pour mettre fin à la guerre à Gaza de manière à ce qu’Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza prennent fin et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l’autodétermination ».

_______

Gomez Licon a réalisé ce reportage depuis Fort Lauderdale, en Floride. Thomas Beaumont, journaliste à l’Associated Press à Des Moines, dans l’Iowa, a contribué à ce reportage.