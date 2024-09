Harris devance Trump au niveau national, mais les élections dans les États clés sont plus serrées

défaut

Alors que le débat présidentiel crucial de la semaine prochaine se profile à l’horizon, Kamala Harris a maintenu sa faible avance sur Donald Trump dans les sondages, mais est enfermée dans une course plus serrée dans les États clés cruciaux nécessaires pour remporter l’élection américaine.

Depuis que Harris s’est lancé dans la course – après que Joe Biden a abandonné après une performance désastreuse lors du débat qui a mis en évidence les craintes liées à son âge et à son acuité mentale – le vice-président a bénéficié d’une vague de soutien et d’enthousiasme, renversant la course. Un avantage solide mais léger de Trump s’est transformé en une avance de Harris.

Mais alors que Kamala Harris participe à son tout premier débat en tant que candidate à la présidence, certains signes laissent penser que son ascension a atteint un plafond. Pendant ce temps, Trump espère que ce débat offrira à sa campagne une chance de retrouver un peu d’élan.

Pourtant, la course reste si serrée dans les États clés – et avec un avantage républicain au collège électoral – qu’un commentateur de Politico cette semaine appelée c’est « l’équivalent d’une bagarre au couteau dans une cabine téléphonique ».

Dans le même temps, la focalisation géographique étroite de l’élection apparaît clairement, alors que les premiers bulletins de vote pour déterminer le prochain occupant de la Maison Blanche doivent être envoyés aux électeurs.

La Caroline du Nord avait prévu de commencer à envoyer ses bulletins de vote présidentiels par la poste vendredi. Mais dans ce qui pourrait être considéré comme une métaphore de la nature incertaine de la compétition entre Harris et Trump, ce qui aurait dû être le protocole standard a été retardé par un différend sur la question de savoir si Robert F Kennedy Jr, jusqu’ici candidat indépendant, devrait avoir une place sur le bulletin de vote.

Kennedy, qui a suspendu sa campagne le 23 août et soutenu Trump, poursuit le conseil électoral de Caroline du Nord pour son refus de retirer son nom du bulletin de vote dans un État où les sondages montrent que le résultat est très incertain.

Un juge de la Cour suprême de l’État a statué contre lui Jeudi, la cour d’appel de l’Etat a ordonné l’arrêt provisoire de la diffusion des bulletins de vote par correspondance afin de permettre à Kennedy d’être entendu en appel.

Le report a ajouté une couche supplémentaire de suspense à une compétition qui ne pouvait pas être plus serrée, selon une nouvelle analyse du Guardian des sondages récents.

Dans un État où 16 votes du collège électoral sont en jeu mais où un candidat démocrate à la présidence n’a gagné qu’une seule fois depuis 1980, Trump et Harris sont à égalité avec 48,07 %.

Ces chiffres illustrent pourquoi Kennedy – qui tente d’aider Trump après avoir conclu que sa présence dans la course vidait son soutien – est si désireux de retirer son nom du bulletin de vote.

Un petit nombre d’électeurs cochant leur croix à côté du nom de Kennedy sur les bulletins de vote pourrait suffire à priver Trump du seul des sept États clés qu’il a remporté lors de sa défaite de 2020 face à Joe Biden.

L’imbroglio de Caroline du Nord montre dans un microcosme ce qui est devenu une réalité de cette élection présidentielle américaine – et, de plus en plus, de toutes les élections : alors que les électeurs se précipiteront aux urnes dans les 50 États, certains États comptent plus que d’autres dans le cadre du collège électoral unique des États-Unis.

Le système désigne un nombre défini d’électeurs pour chaque État en fonction de la population – avec 539 pour l’ensemble du pays, ce qui signifie que 270 votes du collège électoral sont nécessaires pour gagner.

Bien que le résultat dans de nombreux États soit acquis d’avance – de nombreux États du Sud et du Midwest étant solidement républicains et d’autres comme New York et la Californie solidement démocrates – la division partisane à peu près égale de ces États en termes de vote électoral signifie que beaucoup repose sur le petit nombre d’États où les loyautés partisanes sont également réparties.

Cela signifie également que les chiffres des sondages nationaux, bien qu’ils soient révélateurs des tendances générales, ne sont pas nécessairement déterminants pour l’issue de l’élection. Le dernier sondage national du Guardian, réalisé sur une moyenne de 10 jours, a montré que Harris avait 47,5 % des voix contre 43,9 % pour Trump, ce qui est encourageant pour elle, mais probablement pas assez pour garantir une victoire du collège électoral si cela se reproduit le jour du scrutin.

Dans ce contexte, la Pennsylvanie est sans doute encore plus importante que la Caroline du Nord. C’est l’un des États désignés par les démocrates comme le « mur bleu » – avec le Michigan et le Wisconsin, deux autres champs de bataille – et parfois qualifié de « ceinture de rouille » en raison de son statut de cœur de l’industrie sidérurgique américaine.

Biden l’a remporté avec un peu plus de 80 000 voix d’avance en 2020, capturant ainsi 19 votes électoraux.

Cette fois, diverses permutations suggèrent que ce chiffre pourrait être la clé des chemins tracés par Harris et Trump pour atteindre le total magique de 270.

Cela explique pourquoi l’État est devenu un point focal de l’activité des deux campagnes ces derniers jours ; lundi, Harris est apparue avec Biden lors d’un défilé de la fête du Travail à Pittsburgh lors de leur première apparition de campagne conjointe depuis qu’elle l’a remplacé à la tête du ticket démocrate, tandis que Trump a assisté à un événement télévisé organisé par Fox News et dirigé par Sean Hannity mercredi.

Ce mardi, les candidats se rencontreront lors de leur unique débat présidentiel prévu à Philadelphie, la plus grande ville de Pennsylvanie.

Les données montrent que Harris a une avance très mince de 1,7 % dans l’État – 48,9 % contre 47,2 % – dans la marge d’erreur. D’autres sondages montrent que la course est encore plus serrée ; Sondage de CNN Cette semaine, les candidats étaient à égalité avec 47 % chacun.

Ce contexte difficile explique pourquoi des États comme la Pennsylvanie et la Caroline du Nord – et d’autres comme la Géorgie et deux États de la « Sun Belt », le Nevada et l’Arizona – sont désormais les cibles de la majeure partie des ressources de campagne. Maga Inc, un Super Pac qui soutient Trump, a récemment dépensé 16 millions de dollars en publicités pour la Caroline du Nord, tandis que la campagne Trump a détourné ses efforts d’autres régions moins gagnables pour se concentrer sur les sept États clés.

Dans la guerre des ressources et des dépenses publicitaires, Harris pourrait avoir l’avantage. Les chiffres publiés vendredi ont montré que sa campagne avait surpassé Trump a augmenté de 361 millions de dollars à 130 millions de dollars en août, et a levé un total de 615 millions de dollars depuis qu’elle est devenue la candidate de son parti en juillet.

La somme semble exorbitante et suffira certainement à faire passer un message dans ce vaste pays. Mais le cri de ralliement sera entendu avec plus de force dans les États où le résultat risque de rester trop serré pour être annoncé même après la fermeture des bureaux de vote.