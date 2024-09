Harris détruira Israël – Trump — RT World News

L’ancien président a affirmé que son rival démocrate «déteste» l’État juif et a averti qu’il pourrait bientôt cesser d’exister

Le candidat républicain américain Donald Trump s’est engagé à être un « défenseur » des Juifs américains et a averti qu’Israël pourrait cesser d’exister si la candidate démocrate Kamala Harris était autorisée à remporter les prochaines élections en novembre.

S’exprimant lors du sommet national du Conseil israélo-américain à Washington jeudi, le candidat républicain à la présidence a exprimé son inquiétude quant au fait que les récents sondages suggèrent que Harris, l’actuel vice-président, a une large avance parmi les électeurs juifs-américains.

Sans préciser à quel sondage il faisait référence, Trump s’est dit consterné de ne recevoir le soutien que de 40 % des électeurs juifs aux États-Unis.

« Cela signifie que 60 % des personnes interrogées ont voté pour quelqu’un qui déteste Israël. » Trump a déclaré, en faisant référence à Harris qu’il a décrit comme une « mauvais démocrate » Il a également affirmé que le parti démocrate dans son ensemble est « très mauvais » en Israël.

Le républicain a poursuivi en déclarant que « toute personne juive qui vote pour [Harris] ou le Parti démocrate devrait se faire examiner la tête.















« C’est uniquement à cause de l’emprise ou de la malédiction des démocrates sur vous. Vous ne pouvez pas laisser cela se produire », Trump a souligné, avertissant que s’il ne gagne pas et que Harris devient président, alors « Israël, à mon avis, cessera d’exister d’ici deux ou trois ans. Il sera anéanti. »

Trump a également affirmé qu’il n’avait pas été « traité correctement » par les électeurs juifs américains et a rappelé ses réalisations passées dans les relations américano-israéliennes. « Je leur ai donné le plateau du Golan. Je leur ai donné les accords d’Abraham. J’ai reconnu la capitale d’Israël et j’ai ouvert l’ambassade à Jérusalem. Et, plus important encore, j’ai mis fin à l’accord sur le nucléaire iranien. »

« J’étais le meilleur ami qu’Israël ait jamais eu » a déclaré l’ancien président, ajoutant que s’il est réélu en novembre, il sera le « défenseur » et « protecteur » des Juifs américains et sera « le meilleur ami [they] « J’ai jamais eu à la Maison Blanche. »