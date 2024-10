Harris défend la forme mentale de Biden (VIDEO) — RT World News

Le candidat démocrate à la présidentielle américaine a déclaré que Biden disposait toujours du « jugement » nécessaire pour exercer ses fonctions.

La vice-présidente Kamala Harris a défendu la santé mentale du président américain Joe Biden lors d’une interview controversée avec Fox News.

Biden a suspendu sa campagne de réélection en juillet au milieu des inquiétudes croissantes concernant son âge et son déclin mental et a nommé Harris comme son successeur.

L’animateur Bret Baier a demandé à Harris mercredi quand avait-elle « Remarquez pour la première fois que les facultés mentales du président Biden semblaient diminuées. »

La vice-présidente a répondu qu’elle avait observé les actions de Biden « du bureau ovale à la salle de crise. »

« Il a le jugement et l’expérience nécessaires pour faire exactement ce qu’il a fait en prenant des décisions très importantes au nom du peuple américain », a insisté le vice-président.

Lorsque Baier a tenté de poser une question complémentaire, Harris l’a interrompu et s’est tournée vers son rival républicain, l’ancien président Donald Trump, qu’elle a appelé à plusieurs reprises. « instable. »

« Joe Biden n’est pas sur le bulletin de vote, et Donald Trump l’est » dit-elle, ajoutant que le peuple américain « j’ai une inquiétude » sur l’aptitude de Trump à diriger à nouveau le pays.

Bien qu’initialement réticent à se retirer, Biden a finalement retiré sa candidature après un débat télévisé désastreux avec Trump, au cours duquel il semblait confus et avait souvent du mal à terminer ses phrases. Harris a depuis félicité Biden, décrivant sa décision de quitter la course comme « l’un des plus courageux » qu’un président pourrait faire.